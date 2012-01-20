За 5 дней до начала российского проката зрители увидят картину Дэвида Кроненберга «Опасный метод». В продолжение темы на «Ночи психологического кино» в «Родине» покажут филигранную драму «Белая лента» Михаэля Ханеке, а встретить утро предлагают под черную мизантропическую трагикомедию Дени Аркана «Век помрачения».





«ОПАСНЫЙ МЕТОД»﻿

Режиссер: Дэвид Кроненберг

2011 год

Долгожданная картина с участием Киры Найтли, Майкла Фассбендера, Вигго Мортенсена и Венсана Касселя, премьера которой уже неоднократно переносилась. Сюжетная линия строится вокруг отцов-основателей психоанализа Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда, которые пытаются наладить личные отношения со своей красавицей-пациенткой Сабиной Шпильрейн.﻿ Режиссер потратил немало времени на изучение личной переписки Юнга и Фрейда, чтобы показать их не только великими учеными, но и простыми людьми, которых можно анализировать с позиции их собственных теорий. Фильм покажут с дублированным переводом.

«БЕЛАЯ ЛЕНТА»

Режиссер: Михаэль Ханеке﻿

2009 год

Философская драма выдающегося австрийского режиссера о садизме и ханжестве получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2009. События фильма происходят в 1914 году в немецкой деревушке, где строгая протестантская мораль вместо добродетелей порождает в людях отклонения. Череда страшных событий вроде насилия, учиненного неизвестным над умственно отсталым мальчиком, потрясает многовековой уклад жизни. Фильм покажут в оригинале с субтитрами.

«ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»



Режиссер: Дени Аркан

2007 год

Неутешительный диагноз современному обществу ставит режиссер Дени Аркан в фильме «Век помрачения». ﻿Местами жесткая абсурдистская комедия рассказывает о мелком клерке, ничтожном муже и несостоятельном отце, который в своих мечтах превращается в успешного писателя, к ногам которого падают женщины. Лента является заключительной частью трилогии Аркана после «Нашествия варваров» и «Заката американской империи». Фильм покажут в оригинальной озвучке с субтитрами.





Алексей Бажин, PR-директор компании «Иноекино»:﻿ «Дата релиза „Опасного метода“ переносилась с ноября. А Кроненберга мы очень любим как режиссера, и фильм хотелось уже показать. Нам повезло, что в компании „Кино без границ“ пошли нам навстречу и разрешили сделать предпоказ в Петербурге за пять дней до официальной премьеры. Такому фильму нужна была достойная компания. На утро взяли „Век помрачения“ — социальную сатиру с яркой психологической линией. В середине покажем „Белую ленту“ — этот фильм посложнее, но его хотелось показать. В прокате он шел давно, его успели подзабыть. А Ханеке ведь особенный режиссер. Он по значимости стоит наравне с Триером. К тому же нам удалось получить копию картины на пленке».

Киноцентр «Родина»

Караванная ул., 12

21 января с 23:30

Вход: 500 рублей на всю ночь

Тел.: 314-28-27



Фотография на обложке: www.snob.ru