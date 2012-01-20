«Ночь психологического кино» пройдет в «Родине» 21 января в «Родине» всю ночь будут показывать психологические фильмы, в том числе предпремьеру триллера «Опасный метод» Дэвида Кроненберга.
За 5 дней до начала российского проката зрители увидят картину Дэвида Кроненберга «Опасный метод». В продолжение темы на «Ночи психологического кино» в «Родине» покажут филигранную драму «Белая лента» Михаэля Ханеке, а встретить утро предлагают под черную мизантропическую трагикомедию Дени Аркана «Век помрачения».
«ОПАСНЫЙ МЕТОД»
Режиссер: Дэвид Кроненберг
2011 год
Долгожданная картина с участием Киры Найтли, Майкла Фассбендера, Вигго Мортенсена и Венсана Касселя, премьера которой уже неоднократно переносилась. Сюжетная линия строится вокруг отцов-основателей психоанализа Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда, которые пытаются наладить личные отношения со своей красавицей-пациенткой Сабиной Шпильрейн. Режиссер потратил немало времени на изучение личной переписки Юнга и Фрейда, чтобы показать их не только великими учеными, но и простыми людьми, которых можно анализировать с позиции их собственных теорий. Фильм покажут с дублированным переводом.
«БЕЛАЯ ЛЕНТА»
Режиссер: Михаэль Ханеке
2009 год
Философская драма выдающегося австрийского режиссера о садизме и ханжестве получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2009. События фильма происходят в 1914 году в немецкой деревушке, где строгая протестантская мораль вместо добродетелей порождает в людях отклонения. Череда страшных событий вроде насилия, учиненного неизвестным над умственно отсталым мальчиком, потрясает многовековой уклад жизни. Фильм покажут в оригинале с субтитрами.
«ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»
Режиссер: Дени Аркан
2007 год
Неутешительный диагноз современному обществу ставит режиссер Дени Аркан в фильме «Век помрачения». Местами жесткая абсурдистская комедия рассказывает о мелком клерке, ничтожном муже и несостоятельном отце, который в своих мечтах превращается в успешного писателя, к ногам которого падают женщины. Лента является заключительной частью трилогии Аркана после «Нашествия варваров» и «Заката американской империи». Фильм покажут в оригинальной озвучке с субтитрами.
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