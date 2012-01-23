У петербургского ГИБДД появились лазеры, способные дистанционно улавливать пары этанола в движущемся автомобиле. Устройство под названием «Бутон» может одновременно следить за 30 машинами и за одну десятую секунды определять концентрацию спиртовых паров на скорости от 5 до 150 км/ч. Прибор срабатывает в случае, если человек в салоне выпил более литра пива или 100 граммов крепкого алкоголя. После остановки сотрудник ГИБДД проверяет степень опьянения водителя алкометром. В основе нового устройства — метод спектрального анализа, обмануть технику не удастся ни с помощью жевательной резинки, ни тонированными стеклами. «Бутон» проектировали больше двух лет и планировали внедрить в Петербурге еще в 2008 году.

Оборудование магистралей техническими новинками приносит городскому бюджету немалые средства. Например, на КАДе 7 комплексов камер фотовидеофиксации выписывают штрафы автомобилистам на сумму до 18 млн рублей. Об этом сообщает сайт Delovoe.tv