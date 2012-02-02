Жильцы дома на Софийской улице, 50 официально отказались от рекламы в почтовых ящиках. Скоро у каждого подъезда появятся таблички, информирующие об этом, и баки, куда почтальоны смогут выкинуть невостребованную печатную продукцию. Всю собранную макулатуру жильцы будут передавать в Центр современного искусства «Факел» — на переработку дизайнерам и художникам. 

Своё решение 270 жильцов дома объяснили информационной бесполезностью и потенциальной пожароопасностью рекламных листовок. В «Факеле» макулатуре уже придумали применение: из ненужных листовок будут делать картины, а в первых числах марта здесь пройдёт мастер-класс для детей по созданию коллажей. Вести его будет Павел Брат — художник, создающий свои работы из старых газет и журналов. Картины Павла находятся в частных коллекциях России, Германии и Украины. 

 

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Маргарита Ахмадеева, директор креативного пространства «Факел»: «Когда нам сообщили, что жильцы дома на Софийской решили отказаться от рекламных листовок, у нас сразу появилась идея. Павел Брат создаёт очень выверенные и красивые картины из журналов и газет. Потому бумага с Софийской найдёт себе применение. В нашем центре чётко сформировано направление переработки, в марте у нас состоится несколько экологических акций. Например, в рамках одной из них петербургские художники будут делать гипермонстра из списанных госучреждениями вещей, а затем этот монстр будет участвовать в выставке „Экология большого города“. Другая акция будет посвящена обмену пластиковых пакетов на бумажные с лейблом „Факела“». 

Фотография на обложке: www.lovi-moment.com.ua