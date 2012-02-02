Жильцы дома на Софийской улице, 50 официально отказались от рекламы в почтовых ящиках. Скоро у каждого подъезда появятся таблички, информирующие об этом, и баки, куда почтальоны смогут выкинуть невостребованную печатную продукцию. Всю собранную макулатуру жильцы будут передавать в Центр современного искусства «Факел» — на переработку дизайнерам и художникам.

Своё решение 270 жильцов дома объяснили информационной бесполезностью и потенциальной пожароопасностью рекламных листовок. В «Факеле» макулатуре уже придумали применение: из ненужных листовок будут делать картины, а в первых числах марта здесь пройдёт мастер-класс для детей по созданию коллажей. Вести его будет Павел Брат — художник, создающий свои работы из старых газет и журналов. Картины Павла находятся в частных коллекциях России, Германии и Украины.