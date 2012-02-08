Для экстренной связи с правоохранительными органами в Петербурге установят 6 терминалов «Гражданин-полиция». Кроме этого, в центре появится 147 видеокамер наружного наблюдения. В Министерстве внутренних дел полагают, что новые технические средства помогут работе полиции во время митингов, фестивалей и концертов. 

Терминал «Гражданин-полиция» — это переговорное устройство, которое позволяет быстро связаться с оператором в участке и сообщить о случившемся. После нажатия кнопки автомат соединяется с диспетчерской ближайшего отделения.

Установят терминалы в течение года. Уже закуплено оборудование и разработана адресная программа. В помощь терминалам и видеокамерам в Некрасовском саду появится стационарный пункт полиции. На него уже выделено из бюджета 750 тыс. рублей.

По статистике УМВД Центрального района, для обеспечения безопасности одного петербуржца, участвующего в массовом мероприятии, выделяется шестеро полицейских. 

 

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Людмила Щукина, пресс-секретарь Центрального района: «Это общегородская программа, но наш Центральный район — транзитник, поэтому начали ее отсюда. Проживают 210 тысяч, а пробегают по району ежедневно два миллиона. Практически все массовые мероприятия — у нас. И не только митинги, но и соревнования, концерты — всё вплоть до креативных пикетов и раздачи газет. Сейчас у нас уже установлено 144 камеры и 13 терминалов. Ещё не все жители привыкли к терминалам, но всё равно уже активно их используют, ведь это моментальная связь и помощь. В Некрасовском саду решено установить полицейский пункт опять-таки из-за высокой проходимости. Поступало много обращений граждан с просьбами сделать там именно стационарный пункт». 

Фотография на обложке: www.ispb.info