В центре Петербурга установят пульты для связи с полицией Чтобы граждане могли экстренно связаться с полицией, в Центральном районе появится шесть пультов «Гражданин-полиция», а также 147 видеокамер для контроля над безопасностью.
Для экстренной связи с правоохранительными органами в Петербурге установят 6 терминалов «Гражданин-полиция». Кроме этого, в центре появится 147 видеокамер наружного наблюдения. В Министерстве внутренних дел полагают, что новые технические средства помогут работе полиции во время митингов, фестивалей и концертов.
Терминал «Гражданин-полиция» — это переговорное устройство, которое позволяет быстро связаться с оператором в участке и сообщить о случившемся. После нажатия кнопки автомат соединяется с диспетчерской ближайшего отделения.
Установят терминалы в течение года. Уже закуплено оборудование и разработана адресная программа. В помощь терминалам и видеокамерам в Некрасовском саду появится стационарный пункт полиции. На него уже выделено из бюджета 750 тыс. рублей.
По статистике УМВД Центрального района, для обеспечения безопасности одного петербуржца, участвующего в массовом мероприятии, выделяется шестеро полицейских.
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Комментарии
по Среднему проспекту В.О.между 15 и16 линиями подобное переговорное устройство висит уже года 2,да еще кое-где по городу встречал подобное уже давно... тоже мне новинка.
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