Для экстренной связи с правоохранительными органами в Петербурге установят 6 терминалов «Гражданин-полиция». Кроме этого, в центре появится 147 видеокамер наружного наблюдения. В Министерстве внутренних дел полагают, что новые технические средства помогут работе полиции во время митингов, фестивалей и концертов.

Терминал «Гражданин-полиция» — это переговорное устройство, которое позволяет быстро связаться с оператором в участке и сообщить о случившемся. После нажатия кнопки автомат соединяется с диспетчерской ближайшего отделения.

Установят терминалы в течение года. Уже закуплено оборудование и разработана адресная программа. В помощь терминалам и видеокамерам в Некрасовском саду появится стационарный пункт полиции. На него уже выделено из бюджета 750 тыс. рублей.

По статистике УМВД Центрального района, для обеспечения безопасности одного петербуржца, участвующего в массовом мероприятии, выделяется шестеро полицейских.