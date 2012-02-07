Основатель движения «Мусора.Больше.Нет» Денис Старк запустил в Петербурге сайт, развивающий идеи совместного и разумного потребления. Смысл проекта заключается в том, что многие вещи, такие как сноуборды, дрели, надувные лодки или палатки, мы не используем ежедневно, а значит вполне можем купить их на двоих. Таким образом сокращается потребление и увеличивается доверие между людьми.

Первый портал называется «Сноуборд на двоих». Здесь можно купить сноуборд напополам с другом, соседом или вовсе незнакомым человеком. При покупке обе стороны заключают юридический договор совместного владения и получают расписание, в котором каждый резервирует дни использования. В цену сноуборда уже входит оплата страховки на случай грабежа, пожара или стихийного бедствия. Пару для покупки создатели сайта предлагают найти на официальной странице «Вконтакте».

 

На вырубку деревьев во дворе или отсутствие света в подъезде можно пожаловаться на специальном сайте

В дальнейшем проект расширит географию и ассортимент товаров. В совместное пользование будут продавать палатки, лодки, байдарки, моющие пылесосы, багажники на крышу машины, лазерные эпиляторы, дрели — словом, вещи, которые используются в лучшем случае несколько раз в году и зачастую просто занимают место в шкафу. На каждый предмет также будет заключаться договор, регулирующий бесконфликтное использование товара будущими владельцами. 


 


Мария Зеленская, администратор сайта «Сноуборд на двоих»: «Вопрос хранения сноуборда прописан в договоре: поочерёдно у каждого пользователя. Покупатели могут строго следовать акту приёмки-передачи, но, конечно, могут и полюбовно договориться. К тому же из всех поступивших заявок мы подбираем будущих владельцев территориально. На случай переезда одного из владельцев в договоре прописано право перепродать или передать право собственности. Сама идея совместного продвижения популярна в Европе и Штатах, тысячи людей покупают вещи на двоих. Мы хотим продвинуть эту идею и в России, суть нашей организации — свести людей и обеспечить беспрепятственное взаимодействие. Одним словом, мы потратили полгода на подготовку юридической, страховой и технической части проекта, чтобы людям было действительно удобно и безопасно совместно владеть вещами». 

Фотография на обложке: www.tandembicycles-123.com