Основатель движения «Мусора.Больше.Нет» Денис Старк запустил в Петербурге сайт, развивающий идеи совместного и разумного потребления. Смысл проекта заключается в том, что многие вещи, такие как сноуборды, дрели, надувные лодки или палатки, мы не используем ежедневно, а значит вполне можем купить их на двоих. Таким образом сокращается потребление и увеличивается доверие между людьми.

Первый портал называется «Сноуборд на двоих». Здесь можно купить сноуборд напополам с другом, соседом или вовсе незнакомым человеком. При покупке обе стороны заключают юридический договор совместного владения и получают расписание, в котором каждый резервирует дни использования. В цену сноуборда уже входит оплата страховки на случай грабежа, пожара или стихийного бедствия. Пару для покупки создатели сайта предлагают найти на официальной странице «Вконтакте».