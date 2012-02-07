Дрель, сноуборд, палатку или лазерный эпилятор можно будет купить на двоих через специальный сайт В тестовой версии сайта можно купить в совместное пользование только сноуборд, но скоро список товаров увеличат в разы. Таким способом создатели ресурса собираются продвигать рациональное потребление.
Основатель движения «Мусора.Больше.Нет» Денис Старк запустил в Петербурге сайт, развивающий идеи совместного и разумного потребления. Смысл проекта заключается в том, что многие вещи, такие как сноуборды, дрели, надувные лодки или палатки, мы не используем ежедневно, а значит вполне можем купить их на двоих. Таким образом сокращается потребление и увеличивается доверие между людьми.
Первый портал называется «Сноуборд на двоих». Здесь можно купить сноуборд напополам с другом, соседом или вовсе незнакомым человеком. При покупке обе стороны заключают юридический договор совместного владения и получают расписание, в котором каждый резервирует дни использования. В цену сноуборда уже входит оплата страховки на случай грабежа, пожара или стихийного бедствия. Пару для покупки создатели сайта предлагают найти на официальной странице «Вконтакте».
На вырубку деревьев во дворе или отсутствие света в подъезде можно пожаловаться на специальном сайте
В дальнейшем проект расширит географию и ассортимент товаров. В совместное пользование будут продавать палатки, лодки, байдарки, моющие пылесосы, багажники на крышу машины, лазерные эпиляторы, дрели — словом, вещи, которые используются в лучшем случае несколько раз в году и зачастую просто занимают место в шкафу. На каждый предмет также будет заключаться договор, регулирующий бесконфликтное использование товара будущими владельцами.
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