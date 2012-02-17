Фри-маркет под названием «Дармарка» пройдёт в субботу, 18 февраля, в магазине «Спасибо!». Петербург станет одним из 27 городов, где в этот день будут обмениваться вещами.

Каждый желающий без предварительной записи может принести ненужные вещи для бесплатного обмена, а заодно послушать лекции и посмотреть видео на экотематику. Принести можно не только одежду, но и книги, диски, картины и аксессуары, купленные или сделанные своими руками. Часть вещей останется в магазине «Спасибо!» — их отправят в благотворительные организации. Также здесь откроют пункт приёма старых батареек и проведут несколько мастер-классов и лекций об экологическом дизайне и образе жизни.

Движение «ЭКА» было создано в 2010 году, сегодня его отделения действуют в 50 регионах. Организация занимается проведением экологических конференций и акций, мероприятий по сбору опасных отходов. За два года «ЭКА» посадили полтора миллиона деревьев, повесили 10 тысяч кормушек для птиц и поддержали девять российских дизайнеров, внедряющих экопринципы в производство.