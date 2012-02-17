Фри-маркет под названием «Дармарка» пройдёт в субботу, 18 февраля, в магазине «Спасибо!». Петербург станет одним из 27 городов, где в этот день будут обмениваться вещами. 

Каждый желающий без предварительной записи может принести ненужные вещи для бесплатного обмена, а заодно послушать лекции и посмотреть видео на экотематику. Принести можно не только одежду, но и книги, диски, картины и аксессуары, купленные или сделанные своими руками. Часть вещей останется в магазине «Спасибо!» — их отправят в благотворительные организации. Также здесь откроют пункт приёма старых батареек и проведут несколько мастер-классов и лекций об экологическом дизайне и образе жизни. 

Движение «ЭКА» было создано в 2010 году, сегодня его отделения действуют в 50 регионах. Организация занимается проведением экологических конференций и акций, мероприятий по сбору опасных отходов. За два года «ЭКА» посадили полтора миллиона деревьев, повесили 10 тысяч кормушек для птиц и поддержали девять российских дизайнеров, внедряющих экопринципы в производство. 

 

Второй благотворительный магазин «Спасибо!» открылся в Петербурге
Опасные отходы можно сдать в экомобили у станций метро


 


Мария Мамелькина, региональный руководитель движения «ЭКА» в Петербурге: «Ненужная одному человеку вещь может стать долгожданным подарком для другого. Мы были партнерами подобной акции в Москве, приходило большое количество интересных и неравнодушных людей, было видно, как люди получают удовольствие от того, что могут поделиться с другими. Главная идея ярмарки — разумное потребление. Здесь старые вещи получают новую жизнь, позволяя при этом значительно снизить затраты ресурсов, денег и сил на производство, упаковку и доставку новых товаров, а люди получают радость от дарения». 

 

Экоакция «Дармарка»
Магазин «Спасибо!»
Гороховая, 50
18 февраля, с 14:00 до 18:00
Вход: бесплатный
www.ecamir.ru