Ситуация21 февраля 2012
В Петербурге откроется сеть итальянского фастфуда Fasta Pasta Сеть ресторанов быстрого питания Fasta Pasta появится в центре Петербурга в ближайший месяц. Основу меню составит домашняя паста, которую можно будет взять с собой.
Весной в центре Петербурга откроют первые рестораны быстрого питания Fasta Pasta с домашней итальянской кухней и демократичным средним счетом. Две точки в марте появятся около Московского вокзала и метро «Маяковская» — на Невском пр., 74–76 и в доме 122.
Меню новых заведений будет состоять из Pasta Fresca с приправами и соусами. Тесто для пасты собираются готовить на месте. Подавать блюда будут в картонных коробках — их можно съесть в кафе или забрать с собой.
Сеть итальянских ресторанов с таким же названием есть в Австралии, но петербургская Fasta Pasta — независимый проект бизнесменов из управляющей и консалтинговой компании Papashi. После открытия первых двух ресторанов владельцы планируют выходить на региональный и московский рынок.
Сеть фермерского фастфуда Put in Box появится в Петербурге
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге
Справка: Pasta Fresca — сырая итальянская паста, не предназначенная для длительного хранения. Делается вручную из муки, воды, практически всегда с добавлением яиц. К Pasta Fresca относятся, например, тальятелле, тальолини, паппарделле, лазанья.
Фотография на обложке: www.sakids.com.au
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