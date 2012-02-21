Весной в центре Петербурга откроют первые рестораны быстрого питания Fasta Pasta с домашней итальянской кухней и демократичным средним счетом. Две точки в марте появятся около Московского вокзала и метро «Маяковская» — на Невском пр., 74­–76 и в доме 122.

Меню новых заведений будет состоять из Pasta Fresca с приправами и соусами. Тесто для пасты собираются готовить на месте. Подавать блюда будут в картонных коробках — их можно съесть в кафе или забрать с собой.

Сеть итальянских ресторанов с таким же названием есть в Австралии, но петербургская Fasta Pasta — независимый проект бизнесменов из управляющей и консалтинговой компании Papashi. После открытия первых двух ресторанов владельцы планируют выходить на региональный и московский рынок.