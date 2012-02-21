Весной в центре Петербурга откроют первые рестораны быстрого питания Fasta Pasta с домашней итальянской кухней и демократичным средним счетом. Две точки в марте появятся около Московского вокзала и метро «Маяковская» — на Невском пр., 74­–76 и в доме 122.

Меню новых заведений будет состоять из Pasta Fresca с приправами и соусами. Тесто для пасты собираются готовить на месте. Подавать блюда будут в картонных коробках — их можно съесть в кафе или забрать с собой. 

Сеть итальянских ресторанов с таким же названием есть в Австралии, но петербургская Fasta Pasta — независимый проект бизнесменов из управляющей и консалтинговой компании Papashi. После открытия первых двух ресторанов владельцы планируют выходить на региональный и московский рынок. 

 

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Екатерина Лапина, директор департамента коммерческой недвижимости «АРИН»: «Это новая сеть и новый формат. Места, которые выбрала компания, — супердоходные. Здесь в пешей доступности и туристы, и студенты, и много офисов. Несмотря на то что вокруг много различных фастфудов, на Невском нет переизбытка итальянской кухни. К тому же владельцы делают акцент на Pasta Fresca, а это вообще новинка для петербургского рынка. Начальные инвестиции оценивают в 200 тысяч евро». 

Справка: Pasta Fresca — сырая итальянская паста, не предназначенная для длительного хранения. Делается вручную из муки, воды, практически всегда с добавлением яиц. К Pasta Fresca относятся, например, тальятелле, тальолини, паппарделле, лазанья.

Фотография на обложке: www.sakids.com.au