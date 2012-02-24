Масленица в Петербурге: 5 главных мест празднования Во время масленичных гуляний в Петербурге можно сжечь чучело зимы, разрушить ледяную крепость, походить на ходулях и нарубить дров.
В России идет масленичная неделя, а к выходным сразу в нескольких местах Петербурга и пригородах развернутся масленичные гуляния. В этом году можно будет не только поесть блинов и посмотреть, как сжигают чучело зимы, но и попрыгать в мешках, подраться подушками, покататься с горок и разрушить ледяную крепость.
ЦПКиО
26 февраля, с 11:00 до 19:00
Вход: 50 рублей
На Масленицу есть повод прийти в ЦПКиО в национальном костюме. Сотрудники администрации будут выбирать людей в самых красивых нарядах и награждать подарками. У Конюшенного корпуса развернётся ярмарка c блинами, чаем, глинтвейном, медовухой и миниатюрными соломенными Масленицами. На шести сценах парка пройдут конкурсы и хороводы, а на Масляном лугу — фолк-фестиваль. Ближе к вечеру состоится ритуальное сожжение большой Масленицы, танцевальный марафон и выступление «Театра огня».
В ЦПКиО собираются сделать реконструкцию и провести Wi-Fi
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
25 и 26 февраля, с 13:00 до 19:00
Вход: бесплатный
У Никольской и Кронверкской куртин для гуляний построили большую деревянную горку, а вдоль берега Кронверкского пролива залили каток. Гостей будут развлекать кулачными боями и аттракционами. Дети смогут покататься на собачьих упряжках. Оба дня здесь будут сжигать чучело зимы, проводить конкурсы и блинное шоу, в котором смогут поучаствовать все желающие.
ПИОНЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
С 23 до 26 февраля
Вход: бесплатный
На Пионерской площади все дни Масленицы будут ходить на ходулях, перетягивать канат, бегать в мешках, драться подушками и даже стрелять из потешной пушки. Для праздника здесь построили ледяную крепость, штурм которой состоится в воскресенье. На выходных напротив ТЮЗа проведут рыцарские бои и мастер-классы по изготовлению кукол и росписи игрушек.
Онлайн-трансляция (Петербург): Митинги за честные выборы
ПАВЛОВСК
25 и 26 февраля, с 11:00 до 18:00
Вход: до 100 рублей
К Масленице в парке построили снежные горки разной степени сложности и ледяную крепость, которую с метлами, прутьями и лопатами штурмом возьмут в последний день праздника, после сжигания чучела зимы. Неподалёку кузнецы будут отстукивать песнь восходящего Солнца на наковальнях и ковать подковы на счастье. На главной площади уже сейчас развернулась ярмарка — продают соленья, орехи, грибы, ягоды, шашлык, домашнюю утварь и изделия народного промысла.
Рецепты шефов: Русские блины с припёком
ГАТЧИНА
26 февраля, с 11:00 до 15:00
Вход: бесплатный
Масленичные гуляния в Гатчине пройдут у Приоратского дворца. Здесь можно будет обучиться традиционным русским ремёслам в «Городе мастеров», поучаствовать в кулачном бою и посоревноваться в колке дров на скорость. Во дворце пройдут экскурсии, посвящённые мифам и легендам Гатчины. После окончания праздника в гатчинской капелле состоится концерт.
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Масленица в Токсово!
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА МАСЛЕНИЦУ!
20 мин. от Санкт-Петербурга. п.Токсово — Изумрудное озеро (где был раньше кораблик)!
Для семей будут организованы масленичные программы в субботу 16 марта и в воскресение 17 марта по предварительной записи по телефону 973-53-33 в 12:00 и в 14:00.
Школьникам и организованным группам предлагаем индивидуальные программы с пикниковым местом.
Также БЕСПЛАТНО приглашаем всех на общественные гуляния на Масленицу в Токсово около Изумрудного озера 16 и 17 марта!
ПОДРОБНЕЕ:
http://www.toksovotur.ru/?p=3369#more-3369
или по тел. 973-53-33
http://vk.com/club1373911 — группа о Масленице
http://vk.com/toksovotur
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