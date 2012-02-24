В России идет масленичная неделя, а к выходным сразу в нескольких местах Петербурга и пригородах развернутся масленичные гуляния. В этом году можно будет не только поесть блинов и посмотреть, как сжигают чучело зимы, но и попрыгать в мешках, подраться подушками, покататься с горок и разрушить ледяную крепость.

 

ЦПКиО

26 февраля, с 11:00 до 19:00
Вход: 50 рублей

 

На Масленицу есть повод прийти в ЦПКиО в национальном костюме. Сотрудники администрации будут выбирать людей в самых красивых нарядах и награждать подарками. У Конюшенного корпуса развернётся ярмарка c блинами, чаем, глинтвейном, медовухой и миниатюрными соломенными Масленицами. На шести сценах парка пройдут конкурсы и хороводы, а на Масляном лугу — фолк-фестиваль. Ближе к вечеру состоится ритуальное сожжение большой Масленицы, танцевальный марафон и выступление «Театра огня».

 

В ЦПКиО собираются сделать реконструкцию и провести Wi-Fi

 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

  25 и 26 февраля, с 13:00 до 19:00
Вход: бесплатный 

У Никольской и Кронверкской куртин для гуляний построили большую деревянную горку, а вдоль берега Кронверкского пролива залили каток. Гостей будут развлекать кулачными боями и аттракционами. Дети смогут покататься на собачьих упряжках. Оба дня здесь будут сжигать чучело зимы, проводить конкурсы и блинное шоу, в котором смогут поучаствовать все желающие. 

 

ПИОНЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

С 23 до 26 февраля
Вход: бесплатный 

На Пионерской площади все дни Масленицы будут ходить на ходулях, перетягивать канат, бегать в мешках, драться подушками и даже стрелять из потешной пушки. Для праздника здесь построили ледяную крепость, штурм которой состоится в воскресенье. На выходных напротив ТЮЗа проведут рыцарские бои и мастер-классы по изготовлению кукол и росписи игрушек.

 

Онлайн-трансляция (Петербург): Митинги за честные выборы

 

ПАВЛОВСК

25 и 26 февраля, с 11:00 до 18:00
Вход: до 100 рублей 

К Масленице в парке построили снежные горки разной степени сложности﻿ и ледяную крепость, которую с метлами, прутьями и лопатами штурмом возьмут в последний день праздника, после сжигания чучела зимы. Неподалёку кузнецы будут отстукивать песнь восходящего Солнца на наковальнях и ковать подковы на счастье. ﻿На главной площади уже сейчас развернулась ярмарка — продают соленья, орехи, грибы, ягоды, шашлык, домашнюю утварь и изделия народного промысла. 

 

Рецепты шефов: Русские блины с припёком

 

ГАТЧИНА

 26 февраля, с 11:00 до 15:00
Вход: бесплатный

Масленичные гуляния в Гатчине пройдут у Приоратского дворца. Здесь можно будет обучиться традиционным русским ремёслам в «Городе мастеров», поучаствовать в кулачном бою и посоревноваться в колке дров на скорость. Во дворце пройдут экскурсии, посвящённые мифам и легендам Гатчины. После окончания праздника в гатчинской капелле состоится концерт. 


Фотография на обложке: www.livejournal.com