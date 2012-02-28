В Петербурге горел дворец Белосельских-Белозерских Пожар во дворце Белосельских-Белозерских локализован. Музейные ценности и интерьеры дворца не пострадали. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.
Как сообщили The Village в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, дворец Белосельских-Белозерских по адресу Невский пр., 41 загорелся сегодня в 12:30. В данный момент пожар локализован. Музейные ценности и интерьеры дворца практически не пострадали.
Пожар, которому присвоена третья степень, начался в вентиляционной шахте здания и перекинулся на чердак, но причина возгорания пока не известна. Третья категория сложности пожара означает, что опасности для людей нет, однако для тушения привлекают дополнительные силы, часто из соседних районов. Площадь возгорания - 400 кв. м.
Всех людей, работающих в здании, эвакуировали еще до приезда спасателей. Рядом с дворцом, на Невском проспекте, работает больше 20 единиц пожарной техники и 2 машины водозащитной службы. Они предохраняют здание от пролитой воды, которая в данный момент подается из 4 рукавов.
Комментарии
хм. фоторепортаж как будто снимал учения
не дыма, не огня, а там его хватало
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