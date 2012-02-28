Как сообщили The Village в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, дворец Белосельских-Белозерских по адресу Невский пр., 41 загорелся сегодня в 12:30. В данный момент пожар локализован. Музейные ценности и интерьеры дворца практически не пострадали.

Пожар, которому присвоена третья степень, начался в вентиляционной шахте здания и перекинулся на чердак, но причина возгорания пока не известна. Третья категория сложности пожара означает, что опасности для людей нет, однако для тушения привлекают дополнительные силы, часто из соседних районов. Площадь возгорания - 400 кв. м.

Всех людей, работающих в здании, эвакуировали еще до приезда спасателей. Рядом с дворцом, на Невском проспекте, работает больше 20 единиц пожарной техники и 2 машины водозащитной службы. Они предохраняют здание от пролитой воды, которая в данный момент подается из 4 рукавов.





Дмитрий, очевидец пожара: «Дыма не видно, но пахнет гарью. Движение по Невскому в сторону Восстания ограниченно — машины едут в одну полосу. По тротуару пройти нельзя, часть улицы оцепили, но вокруг столпилось очень много людей. На Невском сейчас 9 машин, несколько со стороны Фонтанки. Они подъезжают и уезжают, постоянно подвозят воду. К зданию приставили несколько лестниц, по ним пожарные попадают внутрь».

Справка: Здание на углу Невского проспекта и реки Фонтанки построил в 1848 году известный архитектор эпохи Николая I А. И. Штакеншнейдер. Дворец князей Белосельских-Белозерских стал последним частным дворцом, выстроенным на Невском проспекте в XIX веке. После Октябрьской революции 1917 года здание было национализировано. В советское время здесь размещались общественные организации, а главным арендатором был РК КПСС Куйбышевского района. Во время блокады здание пострадало от артобстрелов, и после войны во дворце долгое время проводили реставрационные работы. В 1992 году здесь расположился Петербургский культурный центр. В январе 2003-го здание передали Управлению по делам президента России. Как сообщает официальный сайт дворца, «большое внимание уделяется его техническому состоянию, проводятся обследования и реставрационные работы».﻿