В одном из старейших петербургских арт-центров на Пушкинской, 10 стартует постоянная программа международных резиденций. Уже в марте сюда заселятся граффитисты из Германии и художники из Финляндии.

Попасть в резиденции может иногородний или зарубежный художник, работающий в любой технике и сфере искусства: от диджитал-арта до монументальной скульптуры. Для этого нужно отправить заявку с описанием будущего проекта и портфолио. Отбирать лучшие заявки будут кураторы «Пушкинской, 10», а все работы, созданные за время резидентства, собираются выставлять в арт-центре. Стоит проживание около 80 евро в неделю за комнату на 3–4 человек, то есть в среднем 20–30 евро с человека. В эту стоимость входит возможность работы в мастерской.

Под резиденцию переоборудовали одну из простаивающих мастерских в главном выставочном комплексе: ее поделили на рабочее и жилое пространства, поставили холодильник, стиральную машину, душ, кухонный гарнитур. Одновременно в резиденции смогут жить до восьми человек.