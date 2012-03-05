Около тысячи митингующих на Манежке выстроились в колонну и напряженно смотрят в сторону Тверской. В толпе в основном девушки. У многих висят ленточки через плечо с надписью «Я хочу детей, а не войну». Комиссары раздают «нашистам» тюльпаны. Разговоры в толпе:

— Будете раздавать цветы этим придуркам со словами: «Нам не нужна гражданская война, нам нужна любовь. Лучше подарите эти цветы своей девушке на 8 марта».

— Давайте лучше им деньги раздавать со словами: «Похороните свои политические надежды».

Девушкам из первого ряда запрещают разговаривать с журналистами. К тем, кто жалуется на холод, подходит женщина и говорит, чтобы они либо уходили, либо стояли до конца, обещая, что уже скоро пойдут.