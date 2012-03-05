Онлайн-трансляция: Митинги в Москве и Петербурге Сегодня вечером в Москве будет проходить 16 различных акций. Несанкционированный митинг оппозиции запланирован и в Петербурге. The Village будет следить за происходящим в двух городах.
На сегодняшний вечер в Москве запланировано сразу шестнадцать акций, одинадцать из которых проводят прокремлевские движения, а остальные — оппозиция. Самые крупные мероприятия ожидаются на Пушкинской и Манежной площадях: на Пушкинскую собирается внесистемная оппозиция, а на Манежку идут сторонники Владимира Путина. Число заявленных участников каждой акции составляет 15 тысяч человек. The Village следит за тем, что происходит в городе.
23:05
Часть митингующих переместилась на Триумфальную площадь. На тротуарах Тверской шли стихийные задержания, но сейчас все успокоилось. Судя по тому, что задержанных больше сотни, ближайшая ночь снова пройдет в поисках людей по ОВД. Мы завершаем трансляцию, хотя явно это не конец истории.
22:31
Полиция по-прежнему требует покинуть площадь, но активные задержания закончились. И митингующих осталось уже меньше чем журналистов. А вот свежая фотография Навального из автозака.
22:16
Судя по прямой трансляции, у памятника Пушкину началась самая настоящая драка. Сергея Удальцова задержали. Люди кричат: «Один за всех и все за одного!» Полиция действует довольно жестко. Площадь по периметру оцеплена ОМОНом — собравшиеся пытаются убедить их, что против них ничего не имеют. Задержан Алексей Навальный. Он уже передает в твиттере привет из автозака.
22:01
The Village Петербург: Митинг на Исаакиевской площади закончился, все протестующие разошлись. По разным данным на площади было задержано около 500 человек. «Лента.Ру» сообщает, что среди задержанных оказался журналист Лев Лурье, депутат от КПРФ Ирина Комолова и лидер петербургского ОГФ Ольга Курносова. МВД по-прежнему сообщает о 70 задержанных. Всего же по разным оценкам на площади было от 2 до 5 тысяч человек.
21:52
Беспорядков избежать все-таки не удалось. На Пушкинской осталось около 300 человек, самых стойких и, кажется, агрессивно настроенных. Полиция берет в кольцо митингующих — в центре, окруженные людьми, стоят Удальцов и Навальный. В автозаки тащат всех подряд, включая журналистов.
21:45
Колонна националистов собралась на Тверской, затем пошла на Большую Никитскую и приблизилась к Манежной площади. На Никитской во время прямого эфира группа националистов напала на корреспондента «Эха Москвы» Александра Борзенко.
21:38
На Пушкинской начался уже стихийный митинг. Человек с мегафоном рассказывает немногим оставшимся, что вчера на его участке за Путина проголосовал покойник. Сергей Удальцов обещает стоять или сидеть в палатке до последнего. Кто-то скандирует: «Пора менять власть». Полиция говорит, что этот митинг уже не согласован. А депутат Илья Пономарев объявляет в мегафон, что это встреча с депутатом Госдумы. Полицейские выдавливают людей с площади.
21:25
«Нашисты», по всей видимости, передумали идти на Пушкинскую и рассосались по Манежке. Большая часть бредет в сторону Болотной площади, где расположены их автобусы. Митингующие выкрикивают названия своих городов, среди которых Белгород и Иваново. Светы «Мы стали более лучше одеваться» среди них, кажется, нет.
21:16
The Village Петербург: Двое людей из агрессивно настроенных митингующих кинули бутылку с зажигательной смесью в автобус ОМОНа. Внутри никого не было, пострадавших нет. Провокаторов не успели задержать, но в целом задержания продолжаются. Уводят скандирующих людей. В целом на площади уже меньше тысячи человек, все рассредоточены, часть людей стоит у гостиницы «Астория».
21:04
Официально митинг на Пушкинской закончился, но активист Сергей Удальцов забрался с мегафоном на фонтан и призывает не расходиться, а стоять до последнего — кто сколько может. Всего на площади осталось около 2000 человек. Некоторые выкрикивают одобрительные возгласы, кто-то жалуется, что уже замерз и скоро пойдет домой. Полиция сообщает, что если никто не разойдется в ближайшее время, то выводить людей будут силой.
20:47
Около тысячи митингующих на Манежке выстроились в колонну и напряженно смотрят в сторону Тверской. В толпе в основном девушки. У многих висят ленточки через плечо с надписью «Я хочу детей, а не войну». Комиссары раздают «нашистам» тюльпаны. Разговоры в толпе:
— Будете раздавать цветы этим придуркам со словами: «Нам не нужна гражданская война, нам нужна любовь. Лучше подарите эти цветы своей девушке на 8 марта».
— Давайте лучше им деньги раздавать со словами: «Похороните свои политические надежды».
Девушкам из первого ряда запрещают разговаривать с журналистами. К тем, кто жалуется на холод, подходит женщина и говорит, чтобы они либо уходили, либо стояли до конца, обещая, что уже скоро пойдут.
20:32
На Пушкинской площади зачитали резолюцию митинга и призвали вновь собраться 10 марта. Люди начинают расходиться.
20:13
The Village Петербург: Исаакиевсккая площадь полностью оцеплена, никого не пускают. ОМОН задерживает всех, кто пытается прорваться на площадь. Агрессивно настроенные митингующие периодически зажигают фаеры и кидают их в сторону полицейских. Задержаний много, раз в 15-20 минут увозят по два забитых автозака. По данным МВД, на Исаакиевской площади задержано около 70 человек.
19:53
На Пушкинской начал выступать Алексей Навальный. Митингующие поддерживают его выступление. Навальный: «Кто здесь власть? Мы здесь власть!» Люди скандируют в ответ: «Мы здесь власть!» Навальный говорит, что протестущие переоценили свои силы и оказалось, что многие не знают правду, обещает буквально завтра создать оппозиционное СМИ, которое станет рассказывать всю правду о выборах и российской политике.
19:48
The Village Петербург: На Исаакиевской площади, в ходе несанкционированного митинга собралось около 2-3 тысяч человек. ОМОН действует жестко, задерживая людей без разбору, в особенности кричащих и агрессивно настроенных. По разным данным, среди задержанных есть в том числе депутаты «Яблока»: Максим Резник, Борис Вишневский и Вячеслав Нотяг. Однако часть СМИ утверждает, что депутатов отпустили.
19:45
Удальцов заявил: «Я не уйду с этой площади, пока не уйдет Путин!» Люди скандируют в ответ: «Россия — да, Путин — нет!» Тем временем на Манежке вовсю отмечают победу кандидата. На сцене группа «Город 312» исполняет свои хиты, а солистка Ая после каждой песни говорит присутствующим, как важно быть честным и отвечать за свои поступки. По площади ходит мужчина в костюме Деда Мороза с посохом, к которому приделаны колонки с гремящей музыкой, икона и почему-то автомобильное зеркало. Дед Мороз поздравляет всех с праздником и отказывается говорить с прессой. За фото просит 100 рублей.
19:30
Как сообщает корреспондент The Village, обстановка на площади пока спокойная, многие из присутствующих — с белыми лентами, некоторые с лозунгами. У ресторана «Пушкин» стоит одинокий парковщик в малиновой накидке, окруженный военными грузовиками. Также наш корреспондент отмечает, что проход на площадь сильно затруднен.
19:25
На Пушкинскую площадь прибыли лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и политик Борис Немцов. Выступать начал Владимир Рыжков: «Мы требуем досрочных парламентских, а теперь и президентских выборов. Их власть нелегитимна». По данным МВД, площади собралось 10 тысяч человек и люди продолжают прибывать.
19:18
На Лубянке задержан лидер «Другой России» Эдуард Лимонов и несколько его сторонников. Среди задержанных есть журналисты. Также, по данным СМИ, около десяти человек задержали у здания ЦИК.
19:08
Пока на Манежной митингуют за Путина, а на Пушкинской — против Путина, Мосгоризбирком сообщил о результатах обработки 97,19% избирательных бюллетеней в городе. Владимир Путин набирает 47,02%. На втором месте идет Михаил Прохоров (20,40%), на третьем — Геннадий Зюганов (19,17%), на четвертом — Владимир Жириновский (6,3%), последний — Сергей Миронов (5,05%).
19:02
По данным полиции на Пушкинской площади уже около 3500 тысяч человек. Над центром города по маршруту «Триумфальная-Пушкинская-Манежная» летает полицейский вертолет. Очевидцы отмечают очень большое количество бойцов ОМОНа и техники.
18:52
В 18:00 начался официально согласованный московскими властями митинг КПРФ. Пока там не более тысячи человек. Тем временем на Манежной площади уже идет митинг сторонников Владимира Путина. По данным МВД там сейчас присутствуют 10 тысяч.
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