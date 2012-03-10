Площадка митинга поделилась на две части. Первая стоит около сцены, вплотную до «Данкин Донатс». В районе Сбербанка и кафе Chili's установлен экран, который транслирует все происходящее на сцене. Около экрана собралось не меньше людей, чем у сцены, все внимательно слушают. Замечены даже люди на инвалидных колясках.

Также здесь присутствуют люди с детьми. Многие покупают детям белые шарики. Корреспондент The Village расспросил одну из мам, почему она пришла с ребенком.

Даша, преподаватель вуза: «Мы считаем, что митинг — безопасное мероприятие, поэтому не побоялись прийти сегодня с детьми. Мы не слышали ничего об ужесточении ОМОНа и о том, что им приказали действовать жестче. Дети должны понимать, что происходит в нашей стране. Им здесь нравится, мне тоже».



