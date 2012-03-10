Онлайн-трансляция: Митинг на Новом Арбате Сегодня на Новом Арбате пройдет очередной митинг «За честные выборы», заявленное число участников — 50 тысяч человек. The Village будет традиционно вести онлайн-трансляцию.
Сегодня на Новом Арбате будет проходить митинг оппозиции «За честные выборы». Заявленное число участников — 50 тысяч человек, но многие сомневаются, что на выступление соберется столько человек. На этот раз The Village будет следить за мероприятием не только с улиц города, но и из окна собственного офиса.
16:10
Новый Арбат опустел, часть людей во главе с Сергеем Удальцовым двинулась в сторону Пушкинской площади. В итоге возле кинотеатра «Художественный» был задержан Сергей Удальцов и около пяти его сторонников. На этом все завершилось.
15:24
Открыли дополнительный выход с митинга с левой стороны от сцены, где могли проходить только журналисты. Люди идут в сторону Садового кольца и станции метро «Смоленская». Ранее толпа попыталась снести ограждения, но силами полиции их удалось установить обратно.
15:12
Несмотря на то что официально митинг должен был закончиться в 16:00, акция уже подошла к концу. Люди начинают расходиться, полиция открывает выходы на переулки к Арбату.
15:10
Вдоль Нового Арбата вместе с полицейскими стоят дружинники. По крайней мере, так гласят повязки на их руках. От комментариев дружинники отказываются, не говорят ни откуда они, ни какие у них задачи.
15:07
На площади Киевского вокзала задержали 25 националистов, которые организовали здесь несанкционированную акцию.
14:50
Многие наши коллеги сегодня ведут свои репортажи с балконов высотных домов на Новом Арбате, поэтому в домах дежурят полицейские, пропуская внутрь только жителей дома и журналистов по аккредитации.
14:24
The-Village Петербург: на площади Восстания задержали 20 человек. В основном, это представители «Левого Фронта».
14:12
На Новом Арбате заиграло радио, отчего стало хуже слышно происходящее на сцене. Человек со сцены обратился к радио с просьбой выключить музыку: «Зачем вам надо, чтобы вас и ваших рекламодателей ненавидело 20 тысяч человек?»
14:00
Площадка митинга поделилась на две части. Первая стоит около сцены, вплотную до «Данкин Донатс». В районе Сбербанка и кафе Chili's установлен экран, который транслирует все происходящее на сцене. Около экрана собралось не меньше людей, чем у сцены, все внимательно слушают. Замечены даже люди на инвалидных колясках.
Также здесь присутствуют люди с детьми. Многие покупают детям белые шарики. Корреспондент The Village расспросил одну из мам, почему она пришла с ребенком.
Даша, преподаватель вуза: «Мы считаем, что митинг — безопасное мероприятие, поэтому не побоялись прийти сегодня с детьми. Мы не слышали ничего об ужесточении ОМОНа и о том, что им приказали действовать жестче. Дети должны понимать, что происходит в нашей стране. Им здесь нравится, мне тоже».
13:42
Полиция утверждает, что на митинг пришло 8 тысяч человек, организаторы же настаивают на цифре в 30 тысяч человек.
13:38
The-Village Петербург: Тем временем в Санкт-Петербурге граждане вновь готовятся выйти на улицы города. Шествие не согласовано. На Невском через каждые 10 метров стоят автозаки и группы полицейских.
13:30
Половина кафе на Новом Арбате закрыты: не работает один «Кофе-хауз», Chili's и «Баскин Робинс». «Zю кафе» и «Данкин донатс» работают в обычном режиме. Как рассказал The Village администратор «Zю кафе», сегодня люди заходят в основном за горячими напитками на вынос, работают они потому что кто-то сегодня должен принимать людей погреться, а не бояться за сохранность заведения. Во всех заведения до 16:00 запрещен алкоголь.
Все переулки, ведущие от Старого Арбата на Новый Арбат, перекрыты. Даже туалеты стоят на Новом Арбате. Очевидцы сообщают, что во всех дворах вокруг Нового Арбата спрятаны группы ОМОНа и солдат внутренних войск. Причем многие бойцы ОМОНа — в полной экипировке и со спецсредствами.
13:15
На митинге замечена «Партия любви» — ее сторонники одеты в футболки музея эротики «Точка G», который находится на Новом Арбате. Ее предводитель — директор музея и бывший губернатор Архангельской области Александр Донской. Корреспондент The Village расспросила его о задачах партии.
«Мы представляем Партию Любви. Она не за политику, не за Путина, не за оппозицию. Мы будем ходить на все митинги, представлять свою программу людям. Программа заключается в том, что зарабатывайте деньги, занимайтесь сексом, покупайте места в Госдуме. Мы считаем, что отдавать места родственникам в Госдуме глупо, надо зарабатывать на этом деньги. Следующий митинг, на который мы придем, будет митинг за Путина. Это будет в качестве рекламы нашей партии».
13:10
В Москве сегодня прекрасная погода, но народу пока на Новом Арбате немного. На час дня собралось около 3000 человек. Начал выступать Рыжков. Люди потихоньку подходят, но есть ощущение, что митинг не будет таким же массовым как предыдущие.
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
НОВОСТИ И БЛОГИ
Комментарии
Чтобы был результат никуда выходить вообще не надо)) Или выходить надо всей страной, что в данном случае нереально) А митинги на Болотной и Сахарова были организованы не с целью что-то изменить, любому образованному человеку понятно, что подобными митингами в России ничего не изменишь особенно когда на трибуне выступает Касьянов, Немцов и Кудрин))
Тэги
Прочее