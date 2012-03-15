Шествие оппозиции пройдет 24 марта от метро «Горьковская» до Марсова поля В Петербурге впервые после президентских выборов пройдут санкционированные выступления оппозиции: 24 марта они начнутся с шествия от Горьковской до Марсова поля, а 25 — пройдут на Конюшенной площади.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал сразу два митинга оппозиции на конец марта. 24 марта движение «За честные выборы» выступит за освобождение политзаключенных и прямые выборы губернатора, а 25 — националистический «Гражданский комитет» будет призывать к перевыборам президента и Госдумы. Организации подали заявки отдельно друг от друга, поэтому теперь они будут высказывать свою гражданскую позицию с разницей в день. Митинги 24 и 25 марта станут первыми разрешенными массовыми выступлениями после президентских выборов 4 марта. Напомним, что 5 марта на Исаакиевской площади несколько тысяч рассерженных горожан протестовали несанкционированно. Тогда полиция задержала более 350 человек.
24 МАРТА
Горьковская — Марсово поле
Первый согласованный митинг начнётся 24 марта в 14:00 со сбора у станции метро «Горьковская». В 14:30 отсюда отправится шествие по Каменноостровскому проспекту, через Троицкий мост к Марсову полю, где пройдут выступления спикеров. Акция продлится до 16:00. Среди организаторов: партии «Яблоко» и «Другая Россия», движения «Солидарность», ПАРНАС, «Национальные демократы», коммунисты и «эсеры». Митингующие выступят за проведение прямых выборов губернатора Петербурга, регистрацию всех оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Ожидается, что в шествии примет участие до 10000 человек.
25 МАРТА
Конюшенная площадь
Второй митинг состоится на Конюшенной площади 25 марта в 15:00. Его организаторами стали участники националистически настроенного «Гражданского комитета» во главе с Ольгой Курносовой. Они планируют закончить демонстрацию за час. В качестве требований демонстранты выдвигают политическую реформу и перевыборы нелегитимной Государственной думы и президента.
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Фоторепортаж: Митинг 5 марта на Исаакиевской площади
Прямая трансляция: День выборов
Фоторепортаж: Митинг против фальсификации выборов в Петербурге
Комментарии
Бедняга Вишневский совсем запутался - в "Гражданском комитете" не осталось и национал-большевиков, если не считать вышедшего из "Другой России" Игоря Чепкасова. Национал-большевики, как бы это ни печалило Бориса Лазаревича - идут с ним.
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