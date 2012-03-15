Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал сразу два митинга оппозиции на конец марта. 24 марта движение «За честные выборы» выступит за освобождение политзаключенных и прямые выборы губернатора, а 25 — националистический «Гражданский комитет» будет призывать к перевыборам президента и Госдумы. Организации подали заявки отдельно друг от друга, поэтому теперь они будут высказывать свою гражданскую позицию с разницей в день. Митинги 24 и 25 марта станут первыми разрешенными массовыми выступлениями после президентских выборов 4 марта. Напомним, что 5 марта на Исаакиевской площади несколько тысяч рассерженных горожан протестовали несанкционированно. Тогда полиция задержала более 350 человек.

24 МАРТА



Горьковская — Марсово поле

Первый согласованный митинг начнётся 24 марта в 14:00 со сбора у станции метро «Горьковская». В 14:30 отсюда отправится шествие по Каменноостровскому проспекту, через Троицкий мост к Марсову полю, где пройдут выступления спикеров. Акция продлится до 16:00. Среди организаторов: партии «Яблоко» и «Другая Россия», движения «Солидарность», ПАРНАС, «Национальные демократы», коммунисты и «эсеры». Митингующие выступят за проведение прямых выборов губернатора Петербурга, регистрацию всех оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Ожидается, что в шествии примет участие до 10000 человек.

25 МАРТА

Конюшенная площадь

Второй митинг состоится на Конюшенной площади 25 марта в 15:00. Его организаторами стали участники националистически настроенного «Гражданского комитета» во главе с Ольгой Курносовой. Они планируют закончить демонстрацию за час. В качестве требований демонстранты выдвигают политическую реформу и перевыборы нелегитимной Государственной думы и президента.