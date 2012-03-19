В Петербурге пройдет международный День без мяса 20 марта в Петербурге состоится международный День без мяса: зоозащитники и вегетарианцы призовут людей на один день отказаться от животной пищи, а взамен будут раздавать фрукты и листовки.
20 марта активисты центра защиты прав животных «Вита» проведут мероприятие в рамках международного Дня без мяса. Зоозащитники, веганы и вегетарианцы Петербурга встретятся у метро «Василеостровская» в 17:00 и будут раздавать всем желающим фрукты и листовки с лозунгом: «Если Вы не вегетарианец, пожалуйста, рассмотрите возможность лично отказаться от мяса на один день». Человечество убивает более 60 миллиардов животных ежегодно для удовлетворения своих пищевых потребностей. Это около 164 миллиона животных ежедневно.
Ни рыбы, ни мяса: 9 вегетарианских кафе в Петербурге
Подобные акции проходят в Петербурге каждый год. Активисты различных организаций обычно устраивают веган-столы летом, когда фрукты и листовки можно раздавать допоздна, не боясь снега с дождём. В этом году мероприятие решили приурочить к всемирному Дню без мяса, чтобы заложить традицию праздника и в России. Акция состоится и в Москве, где «Вита» планирует показы фильмов о негативных сторонах мясомолочной индустрии.
Комментарии
А международный день с мясом когда?)
Тэги
Прочее