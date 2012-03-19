20 марта активисты центра защиты прав животных «Вита» проведут мероприятие в рамках международного Дня без мяса. Зоозащитники, веганы и вегетарианцы Петербурга встретятся у метро «Василеостровская» в 17:00 и будут раздавать всем желающим фрукты и листовки с лозунгом: «Если Вы не вегетарианец, пожалуйста, рассмотрите возможность лично отказаться от мяса на один день». Человечество убивает более 60 миллиардов животных ежегодно для удовлетворения своих пищевых потребностей. Это около 164 миллиона животных ежедневно.

 

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Подобные акции проходят в Петербурге каждый год. Активисты различных организаций обычно устраивают веган-столы летом, когда фрукты и листовки можно раздавать допоздна, не боясь снега с дождём. В этом году мероприятие решили приурочить к всемирному Дню без мяса, чтобы заложить традицию праздника и в России. Акция состоится и в Москве, где «Вита» планирует показы фильмов о негативных сторонах мясомолочной индустрии.


 


Дмитрий Корецкий, участник акции, координатор V-club: «Я как веган с семилетним стажем могу сказать, что число вегетарианцев растёт. Огромный фактор — экономический. В последнее время начинают открываться магазины и кафе, специализирующиеся на продуктах неживотного происхождения. В Петербурге уже легко найти вегетарианские колбасы, продукты из сои, тофу. Также в течение года проходит много мероприятий. Например, на прошлых выходных был „Вегфест“, где состоялись дебаты между мясоедами и их противниками. Наш веган-клуб часто устраивает кулинарные мастер-классы, тематические кинопоказы». 

Справка: Международный День без мяса учрежден в 1985 году. В этот день в разных странах мира магазины и рестораны отказываются от продажи мясной еды, популяризируя среди населения вегетарианство. В некоторых городах такой день становится еженедельным. Например, в бельгийском Генте по четвергам нельзя заказать мясо даже в ресторане.

Фотография на обложке: www.4vegan.ru