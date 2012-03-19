20 марта активисты центра защиты прав животных «Вита» проведут мероприятие в рамках международного Дня без мяса. Зоозащитники, веганы и вегетарианцы Петербурга встретятся у метро «Василеостровская» в 17:00 и будут раздавать всем желающим фрукты и листовки с лозунгом: «Если Вы не вегетарианец, пожалуйста, рассмотрите возможность лично отказаться от мяса на один день». Человечество убивает более 60 миллиардов животных ежегодно для удовлетворения своих пищевых потребностей. Это около 164 миллиона животных ежедневно.