Топонимическая комиссия Петербурга предлагает вернуть некоторым улицам в центре города исторические названия. Если инициативу поддержат горожане, вместо площади Восстания появится Знаменская площадь, Советские улицы с 1-й по 10-ю станут Рождественскими, а улица Марата превратится в Николаевскую.

 

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Перед тем как комиссия примет решение, свою точку зрения смогут озвучить жители города. Опрос помогут провести городские газеты и интернет-издания, которые предложат читателям ответить на вопросы о переименовании 19 исторических мест.


СПИСОК УЛИЦ С ВАРИАНТАМИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

1–10-я Советские
улицы

1–10-я Рождественские
улицы

Площадь Восстания
и улица Восстания

Знаменская площадь
и Знаменская улица

Улица
Марата

Николаевская
улица

Набережная
Робеспьера

Воскресенская
набережная

Улица
Куйбышева

Большая Дворянская
улица

Мичуринская
улица

Малая Дворянская
улица

Улица
Воскова

Большая Белозерская
улица

Улица
Кропоткина

Малая Белозерская
улица

Улица
Мира

Ружейная
улица

 




Андрей Зонин, заместитель председателя Топонимической комиссии Санкт-Петербурга: «Сейчас мы готовим пресс-релиз, который, скорее всего, разошлём по городским СМИ на этой неделе. Мы подготовили список улиц и просим задать один вопрос: „Согласны ли вы с появлением следующих наименований на карте Петербурга?“ Издания сами должны решить, будут они проводить опрос и обрабатывать полученные данные, или нет. Если они согласятся, то мы попросим их предоставить нам статистику, на основе которой и примем решение. Если горожане поддержат эту идею, это будет одна картина, если будет масса протестов — то другая».

Справка: Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга была утверждена Комитетом по культуре в 2004 году. При Валентине Матвиенко наиболее известными стали решения о переименовании площади Декабристов в Сенатскую, моста Лейтенанта Шмидта в Благовещенский, а Съездовской линии в Кадетскую. 15 марта прошло первое заседания комиссии под руководством вице-губернатора Василия Кичеджи. Всего сейчас в Петербурге и пригородах восстановлены около 140 названий улиц.

Фотография на обложке: www.bigpicture.ru