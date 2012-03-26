Площади Восстания и улице Марата могут вернуть исторические названия 19 историческим местам Петербурга могут вернуть их прежние названия — с такой инициативой выступил вице-губернатор Василий Кичеджи. Переименование улиц жители города должны обсудить в интернете.
Топонимическая комиссия Петербурга предлагает вернуть некоторым улицам в центре города исторические названия. Если инициативу поддержат горожане, вместо площади Восстания появится Знаменская площадь, Советские улицы с 1-й по 10-ю станут Рождественскими, а улица Марата превратится в Николаевскую.
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Перед тем как комиссия примет решение, свою точку зрения смогут озвучить жители города. Опрос помогут провести городские газеты и интернет-издания, которые предложат читателям ответить на вопросы о переименовании 19 исторических мест.
СПИСОК УЛИЦ С ВАРИАНТАМИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
1–10-я Советские
1–10-я Рождественские
Площадь Восстания
Знаменская площадь
Улица
Николаевская
Набережная
Воскресенская
Улица
Большая Дворянская
Мичуринская
Малая Дворянская
Улица
Большая Белозерская
Улица
Малая Белозерская
Улица
Ружейная
Комментарии
Популизм.
Я в 90-е жил в переименованном городе на переименованной улице. И ничего, резко всех не заставляли документы менять. Почему бы не перенять тот опыт?
Вот вы, вроде, взрослый человек — неужели верите, что "деньги на переименование" при отсутствии переименования пойдут "на полезные дела"?)))
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