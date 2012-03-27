Некоммерческие организации города проведут фестиваль волонтёрских вакансий Стать волонтёром в экологическом проекте, фонде помощи сиротам, центре для инвалидов и еще тридцати благотворительных организациях можно будет в воскресенье, 1 апреля, в коворкинге «Зона действия».
34 некоммерческие организации Петербурга представят свои программы 1 апреля в коворкинге и образовательном центре «Зона действия». На «Фестивале волонтерских вакансий» расскажут, как можно принять участие в благотворительных акциях, и проведут собеседование для тех, кто хочет стать волонтером.
Половина организаций, заявивших об участии, специализируется на помощи детям-сиротам, инвалидам, трудным подросткам, начиная от сбора мягких игрушек и заканчивая помощью по хозяйству. Вакансии предложат несколько фондов помощи животным, экологические организации «Мусора больше нет» и «ЭКА», благотворительные проекты «Ночлежка» и «Спасибо». Все желающие смогут пройти собеседование сразу в нескольких компаниях и приступить к работе в удобное время. Участники фестиваля, помимо презентаций программ, проведут мастер-классы и тренинги по социальной работе.
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