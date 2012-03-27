34 некоммерческие организации Петербурга представят свои программы 1 апреля в коворкинге и образовательном центре «Зона действия». На «Фестивале волонтерских вакансий» расскажут, как можно принять участие в благотворительных акциях, и проведут собеседование для тех, кто хочет стать волонтером. 

Половина организаций, заявивших об участии, специализируется на помощи детям-сиротам, инвалидам, трудным подросткам, начиная от сбора мягких игрушек и заканчивая помощью по хозяйству. Вакансии предложат несколько фондов помощи животным, экологические организации «Мусора больше нет» и «ЭКА», благотворительные проекты «Ночлежка» и «Спасибо». Все желающие смогут пройти собеседование сразу в нескольких компаниях и приступить к работе в удобное время. Участники фестиваля, помимо презентаций программ, проведут мастер-классы и тренинги по социальной работе. 

 

Второй благотвори-тельный магазин «Спасибо!» открылся в Петербурге
Ночной рейс: Волонтёры и бездомные автобуса «Ночлежка»


 


Татьяна Шило, соорганизатор, представитель центра РНО: «Принять участие может любой желающий, в социальных сетях уже около 500 человек собираются посетить наше мероприятие. Волонтёрство и благотворительность становятся всё более популярными в России. Очень много заинтересованных людей, желающих хоть чем-то помочь, обращаются к нам, а мы их перенаправляем в известные нам некоммерческие организации. В основном, конечно, это молодые люди, среди которых встречаются даже школьники. Они совсем ещё дети, но уже пытаются устраивать акции, посвящённые различным проблемам, или принимать участие в каких-то действующих проектах».  

 

«Фестиваль волонтерских вакансий»
Коворкинг «Зона действия»
Лиговский пр., 74
1 апреля, 13:00–19:00
Вход свободный 

Фотография на обложке: www.prejects.org