34 некоммерческие организации Петербурга представят свои программы 1 апреля в коворкинге и образовательном центре «Зона действия». На «Фестивале волонтерских вакансий» расскажут, как можно принять участие в благотворительных акциях, и проведут собеседование для тех, кто хочет стать волонтером.

Половина организаций, заявивших об участии, специализируется на помощи детям-сиротам, инвалидам, трудным подросткам, начиная от сбора мягких игрушек и заканчивая помощью по хозяйству. Вакансии предложат несколько фондов помощи животным, экологические организации «Мусора больше нет» и «ЭКА», благотворительные проекты «Ночлежка» и «Спасибо». Все желающие смогут пройти собеседование сразу в нескольких компаниях и приступить к работе в удобное время. Участники фестиваля, помимо презентаций программ, проведут мастер-классы и тренинги по социальной работе.