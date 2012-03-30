Второй «Циферблат» открывается на Невском, 81 в начале апреля. Первому проекту Ивана Митина в Петербурге только две недели, но посетителей уже так много, что владелец решил срочно организовать ещё один коворкинг с нестандартной финансовой моделью. 

Как обычно, гости платят только за время, проведенное в «Циферблате»: на входе каждому вручают ретро-будильник, а на выходе выставляют счет — 2 рубля в минуту за первые полчаса и дальше по рублю в минуту. Пространство площадью 140 кв. м с двумя балконами поделят на несколько зон. В одной будут места для работы, во второй расставят кресла и повесят проектор — здесь собираются проводить мастер-классы, лекции и кинопоказы. В последнем зале, с мягкими диванами и столами, можно будет читать, играть в настольные игры, слушать музыку и бесплатно пробовать разные сорта чая и кофе. В «Циферблате» создадут все условия для работы фрилансеров и проведения деловых встреч: появится бесплатный Wi-Fi и розетки возле столов, к тому же с собой можно принести любую еду и напитки, кроме алкогольных. 

 

Время — деньги: Посетители клубов «Циферблат», Local Time и «Бабочки»
Работа не волк: 6 коворкингов в Петербурге


 


Иван Митин, создатель проекта «Циферблат»: «Мы планировали открывать второй „Циферблат“ в Петербурге, но не ожидали, что он станет таким популярным мгновенно и придётся поторопиться. В новом месте мы постарались учесть все пожелания гостей и разделить пространство на зоны. В моей новой профессии больше всего мне нравится момент рождения „Циферблата“: еще вчера в помещении было пусто, а сегодня уже некуда сесть. Шум голосов заглушает музыку, появляются первые познакомившиеся здесь. Уже тебя никто не знает, и место начинает жить своей жизнью. Я получаю удовольствие от этого».
Справка: Cеть «Циферблат» сегодня работает в Москве: на Покровке, Солянке и на Рождественском бульваре, — а также в Астрахани, Нижнем Новгороде, Казани и Киеве. В Петербурге открывается уже второе кафе такого формата.

Пространство «Циферблат»
Невский пр., 81
Пн.-Вс.: 12:00–23:00
Стоимость: первые полчаса — 2 рубля за 1 минуту, далее — 1 рубль за 1 минуту.
www.clockfacer.ru  