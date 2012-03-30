Второй «Циферблат» открывается на Невском, 81 в начале апреля. Первому проекту Ивана Митина в Петербурге только две недели, но посетителей уже так много, что владелец решил срочно организовать ещё один коворкинг с нестандартной финансовой моделью. Как обычно, гости платят только за время, проведенное в «Циферблате»: на входе каждому вручают ретро-будильник, а на выходе выставляют счет — 2 рубля в минуту за первые полчаса и дальше по рублю в минуту. Пространство площадью 140 кв. м с двумя балконами поделят на несколько зон. В одной будут места для работы, во второй расставят кресла и повесят проектор — здесь собираются проводить мастер-классы, лекции и кинопоказы. В последнем зале, с мягкими диванами и столами, можно будет читать, играть в настольные игры, слушать музыку и бесплатно пробовать разные сорта чая и кофе. В «Циферблате» создадут все условия для работы фрилансеров и проведения деловых встреч: появится бесплатный Wi-Fi и розетки возле столов, к тому же с собой можно принести любую еду и напитки, кроме алкогольных.