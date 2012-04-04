Активные горожане, выходившие на митинги последние четыре месяца, решили контролировать деятельность администрации в каждом муниципальном образовании, а потом взять власть в свои руки, став депутатами. Они объединились в проект «Муниципальный гражданский контроль» и начали работать с обращениями и жалобами горожан по локальным вопросам. Для этого участники проекта разбились на штабы — группы активистов по месту жительства. Они будут налаживать контакт населения и официальных структур, а чтобы в 2013 году баллотироваться в муниципальные депутаты, начнут посещать специальный образовательный курс в Школе гражданского активиста. Пока в организацию входят около 300 человек. Это обычные городские жители, бывшие наблюдатели, правозащитники, представители партий и участники движения «За честные выборы». К работе может присоединиться любой желающий.

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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ НА МЕСТАХ

Сейчас «Муниципальный гражданский контроль» состоит из 40 штабов, но в ближайшее время их будет 111, по числу муниципальных образований города. Работать будущие депутаты планируют по двум направлениям: налаживать обратную связь с жителями районов и добиваться решения проблем от местной власти. Каждый штаб будут представлять несколько активистов, проживающих в одном округе. Свои жалобы граждане смогут присылать им по электронной почте или писать в социальных сетях. Все письма будут дублировать в общий городской штаб, где станут отслеживать активность жителей разных районов и реакцию властей. На следующей неделе должен заработать сайт проекта: www.mk.spb.org.

ЖАЛОБЫ ГОРОЖАН

Получив жалобу, активисты планируют связываться с горожанами и помогать правильно написать заявление в нужную инстанцию. Затем обращения передадут в местные муниципалитеты и будут наблюдать за решением проблемы. Если жалоба останется без ответа, юридически подготовленные активисты попытаются получить ответ сначала от местной власти, а в случае ее молчания будут выходить на уровень ЗАКСа и городских властей.

РЕЙТИНГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Участники движения будут составлять регулярные рейтинги работы муниципалитетов, в которых отразят реакцию муниципальных властей на существующие проблемы, а также открытость и прозрачность организации. Если работа муниципалитетов не будет удовлетворять жителей, активисты собираются устраивать референдумы о досрочных перевыборах местных депутатов.

ШКОЛА ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

Ставшие уже общественной организацией «Наблюдатели Петербурга» открывают школу для гражданских активистов «Наблюдатели по защите среды обитания», где всем желающим расскажут об устройстве системы управления районами, дадут начальные юридические знания в этой области и научат, как самостоятельно добиться решения проблемы. Пока для школы разрабатывают учебную программу и ищут место проведения занятий. В полную силу проект заработает в ближайшие месяцы. «Муниципальный гражданский контроль»





Роман Григорьев, автор и организатор ﻿проекта «Муниципальный гражданский контроль»﻿: «Для нас очень важно донести до граждан, что рядом с ними существует муниципалитет, который занимается такими проблемами, как организация спортивной площадки или устранение ямы перед подъездом. Судя по опыту, большинство жителей не знают даже названия своего муниципального образования. Мы покажем принцип действия для тех, кто хочет изменить что-то хотя бы в своём дворе. Мы не выступаем от лица одной партии: среди активистов есть и представители экологических движений, и просто люди, не принадлежащие ни к каким организациям. Мы не политическая сила. И проблемы двора касаются каждого, кто там живёт».





Александра Крыленкова, глава организации «Наблюдатели Петербурга»: «Мы общественная организация, нас интересует общество и контроль по отношению к власти. Будет комплекс семинаров на актуальные темы: например, как добиться, чтобы в твоём доме починили крышу. В нашей школе можно узнать много полезного, получить какие-то начальные юридические знания, а потом уже действовать.



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