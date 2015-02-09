В Петербурге на посетителей метал-панк-концерта 7 февраля напали неизвестные. Предположительно, это были ультраправые националисты, сообщается на сайте информационно-аналитического центра «Сова».

Очевидцы сообщили, что в результате нападения пострадали два человека, один из которых, по некоторым данным, получил травму глаза. Пострадавших увезли на карете скорой помощи, об их судьбе пока неизвестно.

Инцидент произошёл в центре, на Лиговском проспекте, недалеко от метро «Площадь Восстания». По данным The Village, это было ближе к полуночи. Люди собирались на концерт в один из ближайших клубов, когда неизвестные стали стрелять из травматических пистолетов.

Приехавшая на место инцидента полиция задержала несколько человек, их отвезли в 76-й отдел, где они провели ночь. Как рассказал один из задержанных, всех выпустили около полудня в воскресенье под обязательство явиться по первому требованию. По другим данным, задержанным выписали штраф за то, что они ругались матом в публичном месте. Были ли в числе задержанных нападавшие, неизвестно.

В Управлении МВД по Петербургу и области пока не подтвердили факт происшествия.