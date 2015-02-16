Ситуация16 февраля 2015
В Петербурге разыскивают уползшую из такси змею Змея покинула такси и ползает по городу
Во время поездки в такси у петербуржца из террариума уползла красная тропическая змея. Где она находится сейчас, неизвестно, пишет «Петербургский дневник».
Хозяин питомца обнаружил пропажу, когда добрался до работы. Такси обыскали, но змею так и не обнаружили.
Красная тропическая змея неядовитая. Сложившаяся ситуация опасна в первую очередь для неё: в условиях заморзков она может погибнуть.
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