Во время поездки в такси у петербуржца из террариума уползла красная тропическая змея. Где она находится сейчас, неизвестно, пишет «Петербургский дневник».

Хозяин питомца обнаружил пропажу, когда добрался до работы. Такси обыскали, но змею так и не обнаружили.

Красная тропическая змея неядовитая. Сложившаяся ситуация опасна в первую очередь для неё: в условиях заморзков она может погибнуть.