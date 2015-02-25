На Светлановской площади около 18 часов столкнулись два автомобиля скорой помощи. Одна из машин опрокинулась, сообщает «Фонтанка».

В группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» публикуют фото с места происшествия.

Есть ли пострадавшие в ДТП, неизвестно.