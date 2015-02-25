«У нас не было задачи скопировать аутентичную кухню Балкан, мы хотели сделать что-то свое»
«Мы решили сделать гастрономическую точку притяжения, где для каждого найдется блюдо по душе»
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Промо
«У нас не было задачи скопировать аутентичную кухню Балкан, мы хотели сделать что-то свое»Шеф-повар LoLo Balkan Bistro Александр Бритвин о традиционных рецептах, современных подходах и любимых блюдах
Промо
«У нас не было задачи скопировать аутентичную кухню Балкан, мы хотели сделать что-то свое»
Шеф-повар LoLo Balkan Bistro Александр Бритвин о традиционных рецептах, современных подходах и любимых блюдах
Промо
«Мы решили сделать гастрономическую точку притяжения, где для каждого найдется блюдо по душе»Бренд-шефы Георгий Валиев и Степан Кудрюков о сети ресторанов Grand Remo Group, совместной работе и гастрономических трендах
Промо
«Мы решили сделать гастрономическую точку притяжения, где для каждого найдется блюдо по душе»
Бренд-шефы Георгий Валиев и Степан Кудрюков о сети ресторанов Grand Remo Group, совместной работе и гастрономических трендах