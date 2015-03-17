Сразу три торговых центра Петербурга сейчас проверяют после анонимных сообщений о заминировании. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на своих читателей.

Так, экстренные службы работают в ТРК «Сити-молл» на Коломяжском проспекте, «Родео-Драйв» на проспекте Культуры и «Лондон-молл» на улице Коллонтай. Из всех торговых центров эвакуировали посетителей и персонал.

Вчера на наличие взрывоопасных предметов проверяли ТРК «Атмосфера» на Комендантском. Сегодня утром появилась информация, что анонимный звонок поступил с украинского номера. 12 марта из-за анонимного звонка о заминировании эвакуировали ТЦ «Европолис».

UPD Около 18 часов началась эвакуация посетителей и персонала еще из одного торгово-развлекательного центра — «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, дом 154. Туда также поступил звонок о заминировании.