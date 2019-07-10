Люки в монтажной пене и кричащие студентки: Чем запомнился визит Путина в Екатеринбург

Экология и мракобесие

Президент прилетел, чтобы выступить с большой речью об экологии и развитии общества на глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS-2019. Публикуем главные цитаты.

3D-печать, другие разработки оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и терриконов, то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века. Однако, надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния и нагрузки, во многом оказались иллюзией.

Деградация природы и климата продолжается. И все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами. В России, мы это чувствуем наиболее остро.

Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических проблем, включая изменение климата и истощение экономических ресурсов.

Уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30 процентов мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация? Четкого, нормального ответа на этот вопрос пока нет.

Как сделать так, чтобы цифровая технологическая революция, роботизация, переход к интернету не оказались в ресурсном и экологическом тупике. Эти ресурсы требуют глубокой содержательной дискуссии, но вместо разговора по существу по глобальной климатической и экономической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции и порой, я не побоюсь этого слова, мракобесие.

Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшний день имеют, или, честнее сказать, чего не имеют — доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации. Такая архаика, конечно, это путь в никуда. Только к конфликтам.

Абсолютизация, слепая вера в простые, эффектные, но неэффективные решения ведет к проблеме. Имею в виду полный отказ от ядерной или углеводородной энергетики, например. Исключительная ставка на существующие альтернативные источники энергии.

Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Вместо того чтобы прибраться в доме, мы просто будем заметать мусор под ковер.

Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают, сколько птиц гибнет? Ветряки так трясутся, что червяки вылезают из земли, это не шутки на самом деле, а серьезные последствия применения современных способов получения энергии.

Нельзя запретить желающим облачиться в шкуры и переселиться в пещеры, но остановить движение человечества вперед — это просто невозможно и абсолютно бессмысленно. Вопрос: на какой базе можно строить прогресс?

Чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит, новое качество и продолжительность жизни миллиардов людей на нашей планете, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства — менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные.



Правительству уже дано поручение предложить действенный механизм быстрого принятия нормативных и законодательных решений в технологической сфере.



У нас огромная ответственность за будущее и нашей страны, и планеты в целом, и нам обязательно нужно работать вместе. Россия открыта для такого широкого равноправного взаимодействия.