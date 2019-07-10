20 апреля, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
Ситуация10 июля 2019

Люки в монтажной пене и кричащие студентки: Чем запомнился визит Путина в Екатеринбург Цитаты из выступления на GMIS и фотографии горожан в день приезда президента в уральскую столицу

Люки в монтажной пене и кричащие студентки: Чем запомнился визит Путина в Екатеринбург
РедакторАлексей Шахов

9 июля Екатеринбург на три с половиной часа посетил президент Владимир Путин. Глава страны выступил на саммите по производству и индустриализации GMIS-2019 в рамках Иннопрома и устроил встречу со студентами в корпусе УрФУ на Ленина. The Village публикует главные моменты визита президента и цитаты из его выступления.

Опломбированные люки и перекрытые дороги

Готовиться к визиту главы государства начали за несколько дней — корпус УрФУ и другие места, где должен был появиться Путин, обновили целиком, разбив новые клумбы и перекатав асфальт. Локальным мемом стали канализационные люки, которые для безопасности залили монтажной пеной, после чего сотрудники ФСО опломбировали их, как и все другие предметы, в которые можно что-то положить — наклейки появились даже на столбах и светофорах.

Во время визита город начали массово перекрывать — перейти по переходу в месте, где проезжает президент, нельзя было никому, машины также не пускали проехать рядом. По данным компании TomTom, загруженность дорог в уральской столице увеличилась на 24 %, а «Яндекс.Пробки» сообщили, что самая тяжелая ситуация складывалась около 18:30 и была оценена в 8 баллов — тогда кортеж президента ехал из «Екатеринбург Экспо» в центр города.

Предварительно эвакуировали все припаркованные автомобили, которые мог увидеть президент во время маршрута, даже если они делали это по правилам. Также поводом для обсуждения стал кортеж президента, который окружил УрФУ.

Экология и мракобесие

Президент прилетел, чтобы выступить с большой речью об экологии и развитии общества на глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS-2019. Публикуем главные цитаты.

3D-печать, другие разработки оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и терриконов, то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века. Однако, надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния и нагрузки, во многом оказались иллюзией.

 Деградация природы и климата продолжается. И все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами. В России, мы это чувствуем наиболее остро.

Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических проблем, включая изменение климата и истощение экономических ресурсов.

Уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30 процентов мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация? Четкого, нормального ответа на этот вопрос пока нет.

Как сделать так, чтобы цифровая технологическая революция, роботизация, переход к интернету не оказались в ресурсном и экологическом тупике. Эти ресурсы требуют глубокой содержательной дискуссии, но вместо разговора по существу по глобальной климатической и экономической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции и порой, я не побоюсь этого слова, мракобесие.

 Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшний день имеют, или, честнее сказать, чего не имеют — доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации. Такая архаика, конечно, это путь в никуда. Только к конфликтам.

Абсолютизация, слепая вера в простые, эффектные, но неэффективные решения ведет к проблеме. Имею в виду полный отказ от ядерной или углеводородной энергетики, например. Исключительная ставка на существующие альтернативные источники энергии.

Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Вместо того чтобы прибраться в доме, мы просто будем заметать мусор под ковер.

 Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают, сколько птиц гибнет? Ветряки так трясутся, что червяки вылезают из земли, это не шутки на самом деле, а серьезные последствия применения современных способов получения энергии.

Нельзя запретить желающим облачиться в шкуры и переселиться в пещеры, но остановить движение человечества вперед — это просто невозможно и абсолютно бессмысленно. Вопрос: на какой базе можно строить прогресс?

Чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит, новое качество и продолжительность жизни миллиардов людей на нашей планете, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства — менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные.

 Правительству уже дано поручение предложить действенный механизм быстрого принятия нормативных и законодательных решений в технологической сфере.

У нас огромная ответственность за будущее и нашей страны, и планеты в целом, и нам обязательно нужно работать вместе. Россия открыта для такого широкого равноправного взаимодействия.

Встреча и вирус

После GMIS Путин провел встречу в УрФУ, после чего вышел на улицу и случайно столкнулся с несколькими студентками. Видео с их реакцией на главу государство уже к утру стало вирусным и распространилось по различным городским сообществам и СМИ.

обложка: mr__pravda

читайте ТАМ, ГДЕ УДОБНО:

Facebook

VK

Instagram

telegram

Twitter


Share
скопировать ссылку

Читайте также:

От промышленности к поэзии: Как город растет в сторону Вторчермета
От промышленности к поэзии: Как город растет в сторону Вторчермета Как живет район эвакуированных заводов, Бориса Рыжего и майонеза ЕЖК
От промышленности к поэзии: Как город растет в сторону Вторчермета

От промышленности к поэзии: Как город растет в сторону Вторчермета
Как живет район эвакуированных заводов, Бориса Рыжего и майонеза ЕЖК

Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского»
Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского» Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре
Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского»

Издания для негодяя и история Паганини: Девять книг от специалиста «Пиотровского»
Подборка The Village Екатеринбург и книжного магазина в Ельцин Центре

Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии»
Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии» Адреса готовых объектов уральского фестиваля граффити и уличного искусства
Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии»

Покрас Лампас на Уралмаше и барельеф у «Суворова»: Где искать работы десятой «Стенограффии»
Адреса готовых объектов уральского фестиваля граффити и уличного искусства

Тархун, карри и дуриан: Где попробовать необычное мороженое в Екатеринбурге
Тархун, карри и дуриан: Где попробовать необычное мороженое в Екатеринбурге Десять видов летнего десерта со вкусами, которых не встретишь в магазине
Тархун, карри и дуриан: Где попробовать необычное мороженое в Екатеринбурге

Тархун, карри и дуриан: Где попробовать необычное мороженое в Екатеринбурге
Десять видов летнего десерта со вкусами, которых не встретишь в магазине

Тэги

Сюжет

Новое и лучшее

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Сколько стоит жизнь в Абхазии

Оформить судебную доверенность

Первая полоса

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю
«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю
«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно
Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно Диета, нагрузки, массаж и другие рекомендации врачей
Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно
Диета, нагрузки, массаж и другие рекомендации врачей

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов
Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов
Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Сколько стоит жизнь в Абхазии Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке
Сколько стоит жизнь в Абхазии

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке

Оформить судебную доверенность
Оформить судебную доверенность Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник
Оформить судебную доверенность

Оформить судебную доверенность
Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Как справиться с тревогой
Как справиться с тревогой Несколько действенных техник из когнитивной терапии
Как справиться с тревогой

Как справиться с тревогой
Несколько действенных техник из когнитивной терапии

Как выбрать уход за кожей по сезону
Как выбрать уход за кожей по сезону И как на ее состояние влияет менструальный цикл
Как выбрать уход за кожей по сезону

Как выбрать уход за кожей по сезону
И как на ее состояние влияет менструальный цикл

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского» Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности

Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»
Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн» Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»

Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»
Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники» Как среди ужасов войны отыскать надежду
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
Как среди ужасов войны отыскать надежду

В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве «Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве

В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
«Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»

Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»
Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»
Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»

Кофейня и красивый ресторан в кинотеатре «Художественный», суши-бар на Страстном и шведский стол на «Стрелке»

Мифы и факты о воде
Промо
Мифы и факты о воде Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом
Мифы и факты о воде
Промо

Мифы и факты о воде
Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом

Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне
Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне
Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне

Специалистка по детскому сну Юлия Доманова — о ночных пробуждениях, укачивании и совместном сне

Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне

Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне
Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы

Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли
Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли
Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли

Как начать играть в шахматы, если вы в них никогда по-настоящему не играли

Нужно ли менять уход за волосами весной?
Нужно ли менять уход за волосами весной? И нет, и да
Нужно ли менять уход за волосами весной?

Нужно ли менять уход за волосами весной?
И нет, и да

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные
6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы

6 уютных «пивных двориков» в центре Москвы
Столичные биргартены — не как в Берлине, но тоже отличные

Подпишитесь на рассылку