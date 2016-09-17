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Гид The Village17 сентября 2016

Как не разболеться осенью Советы врачей о том, как поддерживать себя в форме и какими методами стоит лечить простуду

РедакторАнна Соколова

Стоит ли приходить на работу больным

С началом холодов снова становится актуальным вопрос, приходить ли на работу простуженным, чтобы выполнить горящий проект, или стоит отсидеться дома, чтобы не заразить коллег. Отвечают врач, преподаватель этики и представитель рекрутингового портала.

Нужна ли прививка от гриппа

По данным Всемирной организации здравоохранения, грипп признан серьезной проблемой общественного здравоохранения, а вакцинация — самым эффективным способом профилактики. Тем не менее в интернет-сообществах, особенно в многочисленных комьюнити молодых мам, по-прежнему находятся аргументы против любых прививок и вакцинаций. Доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Елена Карева рассказывает, как на самом деле обстоят дела с вирусами, прививками и какие способы укрепления иммунитета действительно работают.

Можно ли лечить простуду алкоголем

Некоторые горожане вместо лекарств предпочитают принимать коньяк, глинтвейн или другие алкогольные напитки, надеясь, что они помогут избавиться от симптомов простуды или хотя бы не разболеться после внезапного дождя. Врач рассказывает, стоит ли надеяться на такой метод лечения. 

Как защититься от вирусов

Терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин развеивает мифы о методах лечения простуды и гриппа, а также подробно рассказывает, как справиться с ипохондрией, какие анализы и обследования стоит проводить ежегодно.

Как поддерживать себя в форме

Кардиолог и пропагандист здорового образа жизни Алексей Утин в своем интервью говорит о том, какие виды физической нагрузки помогут держать форму, какой режим тренировок и диету лучше выбрать, на какие показатели ориентироваться при оценке своего прогресса, а также можно ли считать секс хорошей физкультурой.

Действительно ли народные методы помогают при простуде

Врачи развенчивают мифы народной медицины и рассказывают, правда ли чай с малиной, ванна с горчицей, банки, отвар картошки и чеснок помогают бороться с простудой.

обложка: Aboikisstock.adobe.com

иллюстрация: Оля Волк

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