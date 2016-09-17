Некоторые горожане вместо лекарств предпочитают принимать коньяк, глинтвейн или другие алкогольные напитки, надеясь, что они помогут избавиться от симптомов простуды или хотя бы не разболеться после внезапного дождя. Врач рассказывает, стоит ли надеяться на такой метод лечения.

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