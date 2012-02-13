Катать всех желающих на веломобилях будут по новым велодорожкам длиной в 100 км, которые к этому времени должны появиться в Москве. Их собираются проложить на Бульварном кольце, на набережных Москвы-реки и Яузы. Разработкой же экскурсионных маршрутов займутся специалисты Исторического музея.

Туристы смогут выбирать и длительность экскурсии: кататься с экскурсоводом можно будет в течение часа или целого дня. Экскурсовода можно заменить на аудиогид, в том числе на иностранных языках. Экскурсии будут посвящены разным историческим периодам, культурным явлениям, а также архитектурным стилям.

Также туристы смогут самостоятельно на велосипеде изучать Москву: для этого планируют сделать бумажные и электронные путеводители и велокарты с описанием маршрутов. Все велодорожки снабдят указателями и информационными табло на английском языке. Маркин не отрицает, что к этому времени в столице появится сеть автоматизированных велопрокатов в Китай-городе, около Манежа и храма Христа Спасителя.