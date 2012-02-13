Веломобили смогут стать главным туристическим развлечением К осени в Москве появится около 50 тематических экскурсий на веломобилях, специалисты уже разрабатывают маршруты, готовят аудиогиды и продумывают длительность экскурсий.
К сентябрю 2012 года в столице разработают 50 тематических экскурсий на веломобилях: туристы и москвичи смогут проехать по советской, революционной или ночной Москве. Об этом газете «Известия» рассказал генеральный директор ЦНИИ проектирования велотранспорта Игорь Маркин.
Катать всех желающих на веломобилях будут по новым велодорожкам длиной в 100 км, которые к этому времени должны появиться в Москве. Их собираются проложить на Бульварном кольце, на набережных Москвы-реки и Яузы. Разработкой же экскурсионных маршрутов займутся специалисты Исторического музея.
Туристы смогут выбирать и длительность экскурсии: кататься с экскурсоводом можно будет в течение часа или целого дня. Экскурсовода можно заменить на аудиогид, в том числе на иностранных языках. Экскурсии будут посвящены разным историческим периодам, культурным явлениям, а также архитектурным стилям.
Также туристы смогут самостоятельно на велосипеде изучать Москву: для этого планируют сделать бумажные и электронные путеводители и велокарты с описанием маршрутов. Все велодорожки снабдят указателями и информационными табло на английском языке. Маркин не отрицает, что к этому времени в столице появится сеть автоматизированных велопрокатов в Китай-городе, около Манежа и храма Христа Спасителя.
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На сегодняшний день в Москве существует около десятка пунктов проката велотакси. Службы располагаются, как правило, в парках и туристических зонах, например на территории ВВЦ. Всего госпрограмма «Развитие транспортной системы города Москвы на 2012–2016 годы» предусматривает строительство в течение четырех лет более 70 километров велодорожек по всему городу, организацию 17 тысяч парковочных мест, а также создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию велосипедов.
Фото: anabananasplit
Комментарии
В Москве, неоправданно огромном городе без обособленного сформированного Старого Города делать экскурсии на веломобилях. Как они себе это представляют?
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