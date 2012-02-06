Кроме того, в документации не были указаны источники, по которым была составлена максимальная стоимость контракта — 26,5 миллиона рублей. Также в заказе содержатся особые требования к привлечению субподрядчиков, которые Навальный счел не соответствующими требованиям федерального закона.

Госпрограмма «Развитие транспортной системы города Москвы на 2012–2016 годы» предусматривает строительство в течение четырех лет более 70 километров велодорожек по всему городу, организацию 17 тысяч парковочных мест, а также создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию велосипедов. А буквально на днях стало известно, что на севере Москвы хотят сделать самую протяженную ветку велодорожек. Префект САО Владимир Силин пообещал, что уже к весне должны быть утверждены проекты на создание 400 километров сети.

Кстати, в августе 2010 года была составлена неофициальная карта веломаршрутов, которую сделали активисты проекта USE/LESS. За основу они взяли карту рекомендованных веломаршрутов Москвы и выделили на ней наиболее удобные отрезки, расположенные в разных частях города. Акцент делается на маркировку территорий, которые уже фактически используются как велодороги, но не имеют такого статуса.