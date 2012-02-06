ФАС заморозила тендер на велодорожки После жалобы Алексея Навального ФАС признала незаконными условия тендера на разработку сети велодорожек в Москве, который стоил 26 миллионов рублей.
Антимонопольная служба заморозила госзаказ «Отраслевая схема размещения велодорожек в городе Москве», тем самым удовлетворив жалобу юриста Алексея Навального. По его мнению, документы были составлены неграмотно, с нарушением закона о розыгрыше тендеров: участнику конкурса почему-то необходимо иметь лицензию ФСБ для доступа к гостайнам.
Кроме того, в документации не были указаны источники, по которым была составлена максимальная стоимость контракта — 26,5 миллиона рублей. Также в заказе содержатся особые требования к привлечению субподрядчиков, которые Навальный счел не соответствующими требованиям федерального закона.
Госпрограмма «Развитие транспортной системы города Москвы на 2012–2016 годы» предусматривает строительство в течение четырех лет более 70 километров велодорожек по всему городу, организацию 17 тысяч парковочных мест, а также создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию велосипедов. А буквально на днях стало известно, что на севере Москвы хотят сделать самую протяженную ветку велодорожек. Префект САО Владимир Силин пообещал, что уже к весне должны быть утверждены проекты на создание 400 километров сети.
Кстати, в августе 2010 года была составлена неофициальная карта веломаршрутов, которую сделали активисты проекта USE/LESS. За основу они взяли карту рекомендованных веломаршрутов Москвы и выделили на ней наиболее удобные отрезки, расположенные в разных частях города. Акцент делается на маркировку территорий, которые уже фактически используются как велодороги, но не имеют такого статуса.
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Антон Польский, Make, уличный художник, создатель альтернативной схемы велодорожек: «Сразу после праздников, когда я узнал о конкурсе, решил организовать группу, чтобы подать альтернативную заявку. Мы собрали представителей Велотранспортного союза, НИИ Велотранспорта, которые сейчас разрабатывали концепцию развития велоинфраструктуры Петербурга, также ряд энтузиастов, журналистов и юристов. Мы планируем бороться за то, чтобы самим разрабатывать эти схемы, так как если заказ получит госструктура, то ничего хорошего не выйдет. В результате сама идея велотранспорта в Москве может быть дискредитирована. Мы надеемся, что сможем добиться своей цели и создать прецедент, когда общественность берет под свой контроль одну проблему и решает ее без коррупции, качественно и открыто, в интересах самих людей».
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