Комитет по транспорту Петербурга объявил конкурс на закупку вагонов метро для формирования восьми электросоставов, пишет Dp.ru.

Вагоны приобретут в течение двух лет: в 2015 году город купит один состав, в 2016-м — ещё два состава, в 2017 году — пять составов. Совокупная стоимость всех составов — 3,8 миллиарда рублей.

В техническом задании сказано, что вагоны должны быть оснащены камерами наблюдения, вандалоустойчивыми сиденьями, а на стёкла дверей и окон изнутри вагона должна быть нанесена многослойная защитная плёнка. Полы должны быть покрыты трудногорючим износостойким линолеумом.

Новые составы собираются пустить по третьей (зелёной) линии метрополитена. Выбор связан с тем, что там, как ожидается, вырастет пассажиропоток после запуска станций «Беговая» и «Новокрестовская».