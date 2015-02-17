Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин дал распоряжение возобновить перевозки аквабусами. Кроме того, единственную оставшуюся линию аквабуса могут дополнить ещё одной — до Васильевского острова, где в ближайшие годы ожидается непростая транспортная ситуация. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее Комитет по транспорту планировал расстаться с этим видом водного транспорта уже в 2015 году. Однако Албин дал комитету две недели на разработку предложений по развитию сети аквабусов, посчитав, что перевозки водным транспортом в Петербурге важно «поддерживать на самом высоком уровне».

В 2014 году в Петербурге работала Приморская линия аквабусов, соединяющая станцию метро «Старая Деревня» с Английской набережной. Перевозчик — компания МБС — планирует предложить властям организовать новую линию аквабусов на Васильевский остров.