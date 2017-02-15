Мост Александра Невского будет разведен 2 ночи подряд Об этом сообщает пресс-служба КРТИ
В ночь на 16 и 17 февраля в Санкт-Петербурге разведут мост Александра Невского, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Обе ночи переправа будет разведена с 02:20 до 05:10.
С подробной информацией о разводке мостов в межнавигационный период можно ознакомиться на сайте СПб ГУП «Мостотрест».
Читайте также:
Рабочее движение по Тучкову мосту планируют открыть до конца 2017 года
Об этом сообщили в КРТИ
Рабочее движение по Тучкову мосту планируют открыть до конца 2017 года Об этом сообщили в КРТИ
В петербургском метро запустили ретровагон 1978 года выпуска
Вагон будет курсировать по синей ветке
В петербургском метро запустили ретровагон 1978 года выпуска Вагон будет курсировать по синей ветке
На Большеохтинском мосту введут реверсивное движение
Проектная документация отправлена в КГИОП
На Большеохтинском мосту введут реверсивное движение Проектная документация отправлена в КГИОП
«Художники из Петербурга всегда чувствуют себя обиженными»: Кураторы — о проблемах молодых авторов Где и как начинающему художнику заявить о себе
Рабочее движение по Тучкову мосту планируют открыть до конца 2017 года
Об этом сообщили в КРТИ
Рабочее движение по Тучкову мосту планируют открыть до конца 2017 года Об этом сообщили в КРТИ
В петербургском метро запустили ретровагон 1978 года выпуска
Вагон будет курсировать по синей ветке
В петербургском метро запустили ретровагон 1978 года выпуска Вагон будет курсировать по синей ветке
На Большеохтинском мосту введут реверсивное движение
Проектная документация отправлена в КГИОП
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места