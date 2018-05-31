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Бухучет31 мая 2018

На Большой Морской улице заработает ресторан All Seasons Меню здесь будут полностью менять каждый сезон

На Большой Морской улице заработает ресторан All Seasons. Экспериментальный гастропроект, в котором меню обещают полностью обновлять раз в сезон, открывают шеф-повар Сергей Ярославцев («Барашки», «Villa Зима-Лето») и ресторатор Александр Бондарь.

All Seasons

Адрес: Большая Морская ул., 34

Телефон: +7 (812) 240–05–08

Средний чек: 1 000 рублей

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Выдержки из меню

Бульон с уткой и перепелиным яйцом — 320 рублей

Вишневый гаспачо с ревенем — 290 рублей

Утиная грудка с сельдереем и яблоком — 460 рублей

Тартар с тунцом и клубникой — 490 рублей

Лангустины с рисом венере — 550 рублей

Паштет из цесарки с бриошью и желтком из абрикоса — 380 рублей

Абрикосовый веганский чизкейк — 290 рублей

Идея: Концепция ресторана построена на сочетании авторской кухни и экоподхода: продукты закупают в локальных фермерских хозяйствах, а съедобные цветы и пряные травы выращивают прямо в обеденном зале. В качестве закуски здесь подают необычный тартар с тунцом, клубникой, томатами и азиатской заправкой (490 рублей), паштет из цесарки с бриошью и «желтком» из абрикосового пюре (380 рублей) и гаспачо с вишней, ревенем и хересным уксусом (290 рублей). В числе основных блюд — лангустины с черным рисом венере (550 рублей), кролик с капустой и гречневым муссом, судак с красной смородиной и утиная грудка с сельдереем и яблоком (460 рублей).

Интерьер: Оформлением ресторана занимался дизайнер Илья Дмитриев. В качестве основных материалов он использовал дерево, металл и бетон, а цветовую гамму ограничил «комфортной органикой» — оттенками серого и коричневого.

Официальное открытие ресторана состоится в начале июня.
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