На Большой Морской улице заработает ресторан All Seasons Меню здесь будут полностью менять каждый сезон
На Большой Морской улице заработает ресторан All Seasons. Экспериментальный гастропроект, в котором меню обещают полностью обновлять раз в сезон, открывают шеф-повар Сергей Ярославцев («Барашки», «Villa Зима-Лето») и ресторатор Александр Бондарь.
All Seasons
Адрес: Большая Морская ул., 34
Телефон: +7 (812) 240–05–08
Средний чек: 1 000 рублей
Выдержки из меню
Бульон с уткой и перепелиным яйцом — 320 рублей
Вишневый гаспачо с ревенем — 290 рублей
Утиная грудка с сельдереем и яблоком — 460 рублей
Тартар с тунцом и клубникой — 490 рублей
Лангустины с рисом венере — 550 рублей
Паштет из цесарки с бриошью и желтком из абрикоса — 380 рублей
Абрикосовый веганский чизкейк — 290 рублей
Идея: Концепция ресторана построена на сочетании авторской кухни и экоподхода: продукты закупают в локальных фермерских хозяйствах, а съедобные цветы и пряные травы выращивают прямо в обеденном зале. В качестве закуски здесь подают необычный тартар с тунцом, клубникой, томатами и азиатской заправкой (490 рублей), паштет из цесарки с бриошью и «желтком» из абрикосового пюре (380 рублей) и гаспачо с вишней, ревенем и хересным уксусом (290 рублей). В числе основных блюд — лангустины с черным рисом венере (550 рублей), кролик с капустой и гречневым муссом, судак с красной смородиной и утиная грудка с сельдереем и яблоком (460 рублей).
Интерьер: Оформлением ресторана занимался дизайнер Илья Дмитриев. В качестве основных материалов он использовал дерево, металл и бетон, а цветовую гамму ограничил «комфортной органикой» — оттенками серого и коричневого.
Официальное открытие ресторана состоится в начале июня.