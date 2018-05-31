Идея: Концепция ресторана построена на сочетании авторской кухни и экоподхода: продукты закупают в локальных фермерских хозяйствах, а съедобные цветы и пряные травы выращивают прямо в обеденном зале. В качестве закуски здесь подают необычный тартар с тунцом, клубникой, томатами и азиатской заправкой (490 рублей), паштет из цесарки с бриошью и «желтком» из абрикосового пюре (380 рублей) и гаспачо с вишней, ревенем и хересным уксусом (290 рублей). В числе основных блюд — лангустины с черным рисом венере (550 рублей), кролик с капустой и гречневым муссом, судак с красной смородиной и утиная грудка с сельдереем и яблоком (460 рублей).

Интерьер: Оформлением ресторана занимался дизайнер Илья Дмитриев. В качестве основных материалов он использовал дерево, металл и бетон, а цветовую гамму ограничил «комфортной органикой» — оттенками серого и коричневого.