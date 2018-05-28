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Новости28 мая 2018

В ресторане Grill Station пройдет ужин с финским шеф-поваром Сами Таллбергом Специалист по дикоросам представит новый сет с ревенем, диким чесноком, полевыми цветами и песто из лесных трав

В ресторане Grill Station на Московском проспекте пройдет специальный гастрономический ужин с финским шеф-поваром Сами Таллбергом — пропагандистом использования в кулинарии дикорастущих растений и автором бестселлера «Дикие травы».

В рамках ужина Сами Таллберг представит новый сезонный сет из шести перемен: копченый лосось с кольраби и полевыми цветами, гребешки с диким чесноком, утиная грудка с пряным ревенем, ягненок с песто из диких трав, фермерский сыр с одуванчиком и медом, а также ромашковый поссет с клубникой и мятой. Часть блюд по традиции войдут в обновленное меню ресторана.

Ужин пройдет 31 мая, его стоимость составит 2 900 рублей.

 Ресторан Grill Station заработал на Московском проспекте в феврале 2017 года. Проект запустили владельцы сети итальянских тратторий Mozzarella Bar и соучредители ресторана Probka Соня Агабабова, Анна Цой и Антон Великанов.

 С прошлого лета заведение сотрудничает с Сами Таллбергом. The Village подробно рассказывал о финском шеф-поваре и его методах сбора диких растений в отдельном гиде.

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