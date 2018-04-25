На Петроградской стороне откроется «Раковая» Это первое в Петербурге представительство сети московских гастропабов, специализирующихся на приготовлении раков
На Малом проспекте Петроградской стороны откроется «Раковая» — первое в Петербурге представительство сети московских гастропабов, специализирующихся на приготовлении раков. В настоящий момент в Москве работают три заведения: «На Тишинке», «На Усачева» и «На Таганке».
«Раковая»
Адрес: Малый пр-т. П.С., 16
Средний чек: 1 200 рублей
Идея: Концепция «Раковых» предполагает широкую линейку пива и меню, построенное преимущественно на локальных продуктах, при этом рецептура блюд представляет собой современное прочтение старинных русских (и не только) рецептов. Главным блюдом являются раки, которых предлагают почти в двух десятках вариантов приготовления: например, острые в аджике, в пиве, классические вареные, жареные, фирменные с яблоками и медом и так далее.
Шеф-повар: Меню для ресторанов сети разрабатывает шеф-повар Антон Широков («Кококо», «Фаренгейт»).
Открытие заведения запланировано на конец мая.