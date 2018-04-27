Идея: Основной акцент по-прежнему сделан на блюдах из трески: есть брускетта с печенью трески и гуакамоле (150 рублей), салат с копченой треской и яйцом пашот (270 рублей), стейк из трески с апельсиновым соусом (370 рублей), а еще черные пельмени с треской, которые подают с ягодным соусом (370 рублей). Также в меню — разнообразные закуски к вину вроде артишоков на гриле, вяленых томатов и сыров (150–300 рублей), три вида супа (150 рублей), фиш-энд-чипс с соусом тартар (350 рублей), колбаски из баранины (350 рублей) и филе-миньон с соусом из горгонзолы (510 рублей).

Интерьер: Интерьер заведения выполнен в стиле лофт с открытой кирпичной кладкой, винтажной мебелью и приглушенным светом. Есть место для небольшой сцены: в «Треске» почти каждый день будут проходить культурные мероприятия — джазовые концерты, литературные чтения, лекции и кинопоказы, — а по выходным будут устраивать вечеринки с диджеями.