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Новости27 апреля 2018

Рестобар «Треска» перезапустят в Саперном переулке Прежде заведение от создателей буфета «Малыш» работало в «Голицын-лофте»

В Саперном переулке заработает рестобар «Треска». Демократичное заведение с обширной культурной программой в 2016 году запустила команда буфета «Малыш». Изначально ресторан располагался в «Голицын-лофте», но был закрыт в начале марта из-за отказа администрации кластера продлить договор аренды.

«Треска»

Адрес: Саперный пер., 16

Телефон: +7 (929) 106–68–35

Средний чек: 700 рублей

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Закуски

Брускетта с гуакамоле и печенью трески — 150 рублей

Татаки из говядины — 290 рублей

Домашний хумус — 150 рублей

Салат с копченой треской и яйцом пашот — 270 рублей

Основные блюда

Фалафель с зеленым салатом — 190 рублей

Пенне с треской — 290 рублей

Филе-миньон с соусом из горгонзолы — 510 рублей

Черные пельмени с треской — 370 рублей

Идея: Основной акцент по-прежнему сделан на блюдах из трески: есть брускетта с печенью трески и гуакамоле (150 рублей), салат с копченой треской и яйцом пашот (270 рублей), стейк из трески с апельсиновым соусом (370 рублей), а еще черные пельмени с треской, которые подают с ягодным соусом (370 рублей). Также в меню — разнообразные закуски к вину вроде артишоков на гриле, вяленых томатов и сыров (150–300 рублей), три вида супа (150 рублей), фиш-энд-чипс с соусом тартар (350 рублей), колбаски из баранины (350 рублей) и филе-миньон с соусом из горгонзолы (510 рублей).

Интерьер: Интерьер заведения выполнен в стиле лофт с открытой кирпичной кладкой, винтажной мебелью и приглушенным светом. Есть место для небольшой сцены: в «Треске» почти каждый день будут проходить культурные мероприятия — джазовые концерты, литературные чтения, лекции и кинопоказы, — а по выходным будут устраивать вечеринки с диджеями.

Рестобар заработает в субботу, 28 апреля.

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