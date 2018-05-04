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Новости4 мая 2018

На Петроградской стороне заработал Yoda Noodle Bar Это тайская лапшичная с простым меню и эклектичным интерьером

На Большом проспекте Петроградской стороны заработал Yoda Noodle Bar. Тайскую лапшичную открыл Александр Первак, долгое время занимающийся ресторанным пиаром, и его друзья — Никита Рященко и Кристина Журавлева.

Yoda Noodle Bar

Адрес: Большой пр-т. П.С., 47

Телефон: +7 (812) 960–36–29

Средний чек: 600 рублей

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Закуски

Салат с лососем в лайме — 370 рублей

Тайский коул-слоу — 190 рублей

Тартар из говядины с алоэ — 350 рублей

Самосы с цыпленком карри — 230 рублей

Основные блюда

Пад-тай с креветками и курицей — 310 рублей

Яичная лапша с говядиной и соусом из моллюсков — 300 рублей

Цыпленок с кешью и чили-медом — 360 рублей

Крабовый рис с кокосовым молоком — 490 рублей

Идея: Меню по большей части состоит из проверенных и простых блюд, но с явным азиатским акцентом. Тартар из говядины здесь подают с алоэ (350 рублей), готовят коул-слоу с тайской заправкой (190 рублей), делают том-ям (480 рублей), самосы с цыпленком карри (230 рублей), овощи в устричном соусе (260 рублей) и крабовый рис с кокосовым молоком (490 рублей). Главное блюдо — лапша — представлена в семи вариантах: например, есть пад-тай с креветками и курицей (310 рублей), яичная лапша со свининой и имбирем (240 рублей) и соба с овощами и медово-кунжутным соусом (190 рублей). В барной карте — небольшая подборка вина (от 190 рублей за бокал), пиво (320–380 рублей) и крепкие напитки.

Шеф-повар: Кухню заведения возглавил шеф-повар Игорь Тимошенко.

Интерьер: Дизайн кафе архитектурное бюро Living Now Studio разработало с оглядкой на тайскую эклектику. В интерьере присутствуют бетон, неоновые лампы, пальмы в горшках, бархат и винтажные ткани.

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