В Апраксином переулке заработало кафе Meshuga Grill Место специализируется на израильском стрит-фуде: фалафеле, хумусе и шварме
На пересечении Садовой улицы и Апраксина переулка заработало кафе Meshuga Grill. Заведение с израильским стрит-фудом открыла команда закусочной Easy Hummus.
Meshuga Grill
Адрес: Апраксин пер., 1
Телефон: +7 (812) 987–91–20
Средний чек: 400 рублей
Выдержки из меню
Шаверма «Питерская» в лафе — 200 рублей
Шварма «Израильская» в лафе — 200 рублей
Шницель куриный — 300 рублей
Фалафель в лафе — 200 рублей
Хумус — 250 рублей
Матбуха — 250 рублей
Суп восточный с нутом — 150 рублей
Шакшука — 250 рублей
Идея: Меню заведения максимально лаконично. Главных блюд — три: хумус (который делают пяти разных видов), фалафель (200–250 рублей) и шварма, особенность которой в том, что мясо для нее готовят на горизонтальном гриле (200–250 рублей). Также здесь подают два вида супа (150 рублей), ближневосточные соленья (100 рублей), салат табуле (150 рублей) и шакшуку (250 рублей).
Интерьер: Оформлением места команда занималась самостоятельно. Интерьер выглядит максимально просто: светлые стены, простой декор и ретромебель.