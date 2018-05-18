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Новости18 мая 2018

В Апраксином переулке заработало кафе Meshuga Grill Место специализируется на израильском стрит-фуде: фалафеле, хумусе и шварме

На пересечении Садовой улицы и Апраксина переулка заработало кафе Meshuga Grill. Заведение с израильским стрит-фудом открыла команда закусочной Easy Hummus.

Meshuga Grill

Адрес: Апраксин пер., 1

Телефон: +7 (812) 987–91–20

Средний чек: 400 рублей

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Выдержки из меню

Шаверма «Питерская» в лафе — 200 рублей

Шварма «Израильская» в лафе — 200 рублей

Шницель куриный — 300 рублей

Фалафель в лафе — 200 рублей

Хумус — 250 рублей

Матбуха — 250 рублей

Суп восточный с нутом — 150 рублей

Шакшука — 250 рублей

Идея: Меню заведения максимально лаконично. Главных блюд — три: хумус (который делают пяти разных видов), фалафель (200–250 рублей) и шварма, особенность которой в том, что мясо для нее готовят на горизонтальном гриле (200–250 рублей). Также здесь подают два вида супа (150 рублей), ближневосточные соленья (100 рублей), салат табуле (150 рублей) и шакшуку (250 рублей).

Интерьер: Оформлением места команда занималась самостоятельно. Интерьер выглядит максимально просто: светлые стены, простой декор и ретромебель.

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