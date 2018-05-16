Идея: Ресторан работает в концепции comfort dining, предполагающей сочетание классической французской базы с местными продуктами и авторским исполнением блюд. Помимо обычного меню, посетителям ежедневно предлагают два дегустационных сета — дневной, состоящий из четырех курсов (850 рублей), и вечерний из девяти (2000 рублей). Раздел закусок включает около 10 позиций: здесь подают буратту с подвяленными томатами, жемчугом из инжира и мятой (450 рублей), сибас с мороженым из маринованной свеклы (430 рублей), салат из двух видов дайкона с огурцами, кинзой и снегом из угря (440 рублей) и макрель с кремом из авокадо, томатами и юзу (390 рублей). В числе горячих блюд — утиная грудка с вишней и свеклой (490 рублей), диафрагма ангусского бычка с черным трюфелем и овощными равиоли со жженым луком (650 рублей) и, например, томатный суп с бычьим хвостом и ростками кинзы (390 рублей). В барной карте представлены только терруарные вина от небольших хозяйств (300–650 рублей за бокал), классические аперитивные коктейли (350–450 рублей) и крепкий алкоголь.

Интерьер: Ресторан оформлен в золотисто-зеленых тонах. В интерьере использован балтийский гранит, а часть отделки изготовлена петербургскими художниками-реставраторами, участвовавшими в воссоздании керамики Екатерининского дворца, Соборной мечети и ворот Михайловского сада.