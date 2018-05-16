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Новости16 мая 2018

В Виленском переулке заработал ресторан Bourgeois Bohemians Это модернистское заведение с небанальной едой и дегустационными сетами

В Виленском переулке, по соседству с Tartarbar, в техническом режиме заработал ресторан Bourgeois Bohemians. Над проектом работает ресторатор Инна Преображенская («Тайка», Paninaro, «Дом быта»), а кухню возглавляет шеф-повар Артем Гребенщиков (Erarta Café).

Bourgeois Bohemians

Адрес: Виленский пер., 15

Телефон: +7 (911) 149–17–70

Средний чек: 1 500 рублей

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закуски

Шевр с личи, кедровыми орехами и грушевым сорбетом — 430 рублей

Буратта с подвяленными томатами, жемчугом из инжира и мятой — 450 рублей

Сибас с мороженым из маринованной свеклы — 430 рублей

Зеленые щи с крабом и страчателлой — 490 рублей

Основные блюда

Хрустящие блины с белыми грибами, грушей и фуагра — 570 рублей

Утиная грудка с вишней и свеклой в трех формах — 490 рублей

Филе миньон с морковью, соусом из красного вина и копченым грецким орехом — 690 рублей

Жареная спинка трески с сельдереем, эмульсией из оливок и бульоном из жареного бекона и яблок — 490 рублей

Идея: Ресторан работает в концепции comfort dining, предполагающей сочетание классической французской базы с местными продуктами и авторским исполнением блюд. Помимо обычного меню, посетителям ежедневно предлагают два дегустационных сета — дневной, состоящий из четырех курсов (850 рублей), и вечерний из девяти (2000 рублей). Раздел закусок включает около 10 позиций: здесь подают буратту с подвяленными томатами, жемчугом из инжира и мятой (450 рублей), сибас с мороженым из маринованной свеклы (430 рублей), салат из двух видов дайкона с огурцами, кинзой и снегом из угря (440 рублей) и макрель с кремом из авокадо, томатами и юзу (390 рублей). В числе горячих блюд — утиная грудка с вишней и свеклой (490 рублей), диафрагма ангусского бычка с черным трюфелем и овощными равиоли со жженым луком (650 рублей) и, например, томатный суп с бычьим хвостом и ростками кинзы (390 рублей). В барной карте представлены только терруарные вина от небольших хозяйств (300–650 рублей за бокал), классические аперитивные коктейли (350–450 рублей) и крепкий алкоголь.

Интерьер: Ресторан оформлен в золотисто-зеленых тонах. В интерьере использован балтийский гранит, а часть отделки изготовлена петербургскими художниками-реставраторами, участвовавшими в воссоздании керамики Екатерининского дворца, Соборной мечети и ворот Михайловского сада.
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