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Новости11 мая 2018

На Московском проспекте заработал ресторан Frank Это третье заведение сети, специализирующейся на приготовлении ребрышек BBQ

На Московском проспекте, недалеко от станции метро «Парк Победы», в техническом режиме заработал ресторан Frank. Это уже третье заведение сети: первые два работают на Большом проспекте Петроградской стороны и улице Рубинштейна.

Frank

Адрес: Московский пр-т., 175

Телефон: +7 (921) 401–77–55

Средний чек: 1 200 рублей

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Закуски

Фирменный салат с беконом — 420 рублей

Тартар из говядины — 480 рублей

Салат с булгуром и фетой — 290 рублей

Куриные крылья — 390 рублей

Основные блюда

Свиные ребра — 420-590 рублей

Каре ягненка с нутом — 990 рублей

Колбаски на гриле — 490 рублей

Шаверма — 290–450 рублей

Идея: Главным блюдом в меню Frank остаются ребрышки BBQ (420–690 рублей). Также здесь подают бургеры (360–550 рублей), несколько вариантов шавермы (290–450 рублей), сэндвичи и стейки (1 050 — 1 250 рублей). Отличительной чертой ресторана на Московском проспекте стал расширенный ассортимент топпингов и соусов к мясу.

Шеф-повар: За кухню Frank по-прежнему отвечает бренд-шеф Владимир Капустин.

Интерьер: По замыслу создателей проекта, место должно стать флагманским заведением сети. Новый Frank гораздо просторнее прежних и рассчитан на 130 посадочных мест. Оформлением ресторана занимался дизайнер Дмитрий Давыдов. В интерьере он использовал много дерева и текстиля, а стены украсил росписями с изображением героев мультфильмов.

Официальное открытие заведения запланировано на 18 мая.

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