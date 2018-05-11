На Московском проспекте заработал ресторан Frank Это третье заведение сети, специализирующейся на приготовлении ребрышек BBQ
На Московском проспекте, недалеко от станции метро «Парк Победы», в техническом режиме заработал ресторан Frank. Это уже третье заведение сети: первые два работают на Большом проспекте Петроградской стороны и улице Рубинштейна.
Frank
Адрес: Московский пр-т., 175
Телефон: +7 (921) 401–77–55
Средний чек: 1 200 рублей
Закуски
Фирменный салат с беконом — 420 рублей
Тартар из говядины — 480 рублей
Салат с булгуром и фетой — 290 рублей
Куриные крылья — 390 рублей
Основные блюда
Свиные ребра — 420-590 рублей
Каре ягненка с нутом — 990 рублей
Колбаски на гриле — 490 рублей
Шаверма — 290–450 рублей
Идея: Главным блюдом в меню Frank остаются ребрышки BBQ (420–690 рублей). Также здесь подают бургеры (360–550 рублей), несколько вариантов шавермы (290–450 рублей), сэндвичи и стейки (1 050 — 1 250 рублей). Отличительной чертой ресторана на Московском проспекте стал расширенный ассортимент топпингов и соусов к мясу.
Шеф-повар: За кухню Frank по-прежнему отвечает бренд-шеф Владимир Капустин.
Интерьер: По замыслу создателей проекта, место должно стать флагманским заведением сети. Новый Frank гораздо просторнее прежних и рассчитан на 130 посадочных мест. Оформлением ресторана занимался дизайнер Дмитрий Давыдов. В интерьере он использовал много дерева и текстиля, а стены украсил росписями с изображением героев мультфильмов.
Официальное открытие заведения запланировано на 18 мая.