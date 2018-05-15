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Новости15 мая 2018

На улице Рубинштейна откроется клуб «Мотив» Днем заведение будет работать в формате вегетарианского кафе, а по вечерам превращаться в бар с техно-вечеринками

На улице Рубинштейна, на месте бара Hexagon во флигеле «Владимирского пассажа», заработает клуб «Мотив». Заведение открывают Тим Белов и Вера Белякова (Hexagon). По задумке авторов, днем «Мотив» будет работать в формате вегетарианского кафе и коворкинга, а по вечерам превращаться в бар с техно-вечеринками.

«Мотив»

Адрес: ул. Рубинштейна, 28Д

Телефон: +7 (911) 267–22–12

Средний чек: 800 рублей

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Выдержки из меню

Кесадилья с соевым мясом — 240 рублей

Салат с тофу и грибами муэр — 280 рублей

Пита с котлетами и соусом — 320 рублей

Крепкий алкоголь — от 100 рублей

Вино — от 180 рублей

Идея: Меню заведения полностью вегетарианское: здесь будут готовить свекольные котлеты с сыром и полентой, японские роллы с песто и рукколой, салат с тофу и грибами муэр (280 рублей), подавать питу с овощными котлетами (320 рублей) и кесадилью с соевым мясом (240 рублей). В барной карте — более 20 наименований вин Нового и Старого света (от 180 рублей за бокал), а также коктейли (не дороже 700 рублей) и крепкий алкоголь (от 100 рублей).

Шеф-повар: За кухню отвечает Евгений Николаев («Ботаника»).

Интерьер: Дизайном клуба занимался Сергей Букин, работавший с Новой Голландией, Петровским Арсеналом и ДЛТ, а также дизайн-агентство Wednes. В оформлении использованы дихроичные отражатели, пленка кислотных оттенков и дизайнерская мебель.

Техническое открытие заведения запланировано на 19 мая.

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