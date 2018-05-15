На улице Рубинштейна откроется клуб «Мотив» Днем заведение будет работать в формате вегетарианского кафе, а по вечерам превращаться в бар с техно-вечеринками
На улице Рубинштейна, на месте бара Hexagon во флигеле «Владимирского пассажа», заработает клуб «Мотив». Заведение открывают Тим Белов и Вера Белякова (Hexagon). По задумке авторов, днем «Мотив» будет работать в формате вегетарианского кафе и коворкинга, а по вечерам превращаться в бар с техно-вечеринками.
«Мотив»
Адрес: ул. Рубинштейна, 28Д
Телефон: +7 (911) 267–22–12
Средний чек: 800 рублей
Выдержки из меню
Кесадилья с соевым мясом — 240 рублей
Салат с тофу и грибами муэр — 280 рублей
Пита с котлетами и соусом — 320 рублей
Крепкий алкоголь — от 100 рублей
Вино — от 180 рублей
Идея: Меню заведения полностью вегетарианское: здесь будут готовить свекольные котлеты с сыром и полентой, японские роллы с песто и рукколой, салат с тофу и грибами муэр (280 рублей), подавать питу с овощными котлетами (320 рублей) и кесадилью с соевым мясом (240 рублей). В барной карте — более 20 наименований вин Нового и Старого света (от 180 рублей за бокал), а также коктейли (не дороже 700 рублей) и крепкий алкоголь (от 100 рублей).
Шеф-повар: За кухню отвечает Евгений Николаев («Ботаника»).
Интерьер: Дизайном клуба занимался Сергей Букин, работавший с Новой Голландией, Петровским Арсеналом и ДЛТ, а также дизайн-агентство Wednes. В оформлении использованы дихроичные отражатели, пленка кислотных оттенков и дизайнерская мебель.
Техническое открытие заведения запланировано на 19 мая.