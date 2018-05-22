Идея: Как сообщают организаторы, основной идеей ресторана была попытка переосмыслить подачу традиционных грузинских блюд, сделав ее более современной. Также внимание уделили винной карте: в ней собрана внушительная коллекция грузинского вина как известных марок, так и совсем небольших хозяйств. В меню преобладает классика: несколько вариантов хачапури (380–500 рублей), четыре вида пхали (340–350 рублей), лобио (270 рублей), долма (340 рублей) и разнообразные блюда на гриле.

Интерьер: Ресторан состоит из трех залов и рассчитан на 87 посадочных мест. В оформлении интерьера активно использовали металл (например, им обиты барная стойка и винный шкаф), таким образом команда решила отдать дань уважения ученому-металлургу Александру Байкову, который жил в этом доме.