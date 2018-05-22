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Новости22 мая 2018

На Литейном проспекте заработал ресторан «Тбилисити» Это нарядное грузинское заведение с винным складом и традиционным меню

На Литейном проспекте заработал ресторан «Тбилисити» — новый проект команды сети грузинских ресторанов Rustaveli.

«Тбилисити»

Адрес: Литейный пр-т., 10

Телефон: +7 (812) 950–03–56

Средний чек: 1 000 рублей

 tbilicity

Закуски

Пхали из стручковой фасоли — 350 рублей

Салат «Эна» из говяжьего языка — 330 рублей

Хачапури имерули — 410 рублей

Красное лобио — 270 рублей

Основные блюда

Чанахи из баранины — 360 рублей

Солянка по-грузински — 460 рублей

Хинкали из баранины — 450 рублей

Шашлык из свинины — 440 рублей

Идея: Как сообщают организаторы, основной идеей ресторана была попытка переосмыслить подачу традиционных грузинских блюд, сделав ее более современной. Также внимание уделили винной карте: в ней собрана внушительная коллекция грузинского вина как известных марок, так и совсем небольших хозяйств. В меню преобладает классика: несколько вариантов хачапури (380–500 рублей), четыре вида пхали (340–350 рублей), лобио (270 рублей), долма (340 рублей) и разнообразные блюда на гриле.

Интерьер: Ресторан состоит из трех залов и рассчитан на 87 посадочных мест. В оформлении интерьера активно использовали металл (например, им обиты барная стойка и винный шкаф), таким образом команда решила отдать дань уважения ученому-металлургу Александру Байкову, который жил в этом доме.
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