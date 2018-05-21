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Новости21 мая 2018

На Караванной улице заработал ресторан Shana Это результатат коллаборации шеф-повара Уильяма Ламберти и команды московского ресторана Montifiori

На Караванной улице на месте ресторана Godji заработал новый проект Shana. Заведение открыла сильная команда: шеф-повар и ресторатор Уильям Ламберти (совладелец московских ресторанов Uilliam’s, «Уголек» и «Северяне») и тель-авивские рестораторы Давид Эльмакайс и Йосеф Шитрит.

Shana

Адрес: Караванная ул., 8

Телефон: +7 (921) 940–00–16

Средний чек: 2 000 рублей

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Закуски

Хумус — 240 рублей

Тартар из дорадо — 590 рублей

Равиоли с артишоками — 550 рублей

Запеченный баклажан с тахини — 490 рублей

Основные блюда

Телячьи щечки с брюссельской капустой — 790 рублей

Томленый ягненок с табуле — 990 рублей

Филе палтуса с нутом и томатами — 990 рублей

Креветки с чернилами каракатицы и пастернаком — 990 рублей

Супы

Гаспачо с черешней и страчателлой — 390 рублей

Суп из зеленого горошка — 390 рублей

Десерты

Тирамису с тахини — 340 рублей

Клубничный пирог — 340 рублей

Идея: Основной акцент в меню сделан на авторских блюдах по мотивам традиционных специалитетов стран восточного побережья Средиземного моря, в первую очередь Израиля. Здесь подают ассорти закусок мезе (360 рублей), тартар из говядины с тахини и матбухой (690 рублей), кейл с иерусалимскими артишоками (690 рублей) и необычный гаспачо с черешней и сыром страчателла (390 рублей). В числе основных блюд — мраморная говядина с баклажанами, бабаганушем и фуа-гра (990 рублей), томленый ягненок с табуле (990 рублей), филе палтуса с нутом и томатами (990 рублей) и лосось гриль (1 190 рублей).

Интерьер: Ресторан состоит из четырех залов, в которых сохранили как общую стилистику, так и отдельные элементы оформления ресторана Godji, что был здесь раньше. Из заметных нововведений — открытая кухня и изображения архитектурных памятников Баухауса на стенах.

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