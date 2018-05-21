Идея: Основной акцент в меню сделан на авторских блюдах по мотивам традиционных специалитетов стран восточного побережья Средиземного моря, в первую очередь Израиля. Здесь подают ассорти закусок мезе (360 рублей), тартар из говядины с тахини и матбухой (690 рублей), кейл с иерусалимскими артишоками (690 рублей) и необычный гаспачо с черешней и сыром страчателла (390 рублей). В числе основных блюд — мраморная говядина с баклажанами, бабаганушем и фуа-гра (990 рублей), томленый ягненок с табуле (990 рублей), филе палтуса с нутом и томатами (990 рублей) и лосось гриль (1 190 рублей).

Интерьер: Ресторан состоит из четырех залов, в которых сохранили как общую стилистику, так и отдельные элементы оформления ресторана Godji, что был здесь раньше. Из заметных нововведений — открытая кухня и изображения архитектурных памятников Баухауса на стенах.