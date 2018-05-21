На Караванной улице заработал ресторан Shana Это результатат коллаборации шеф-повара Уильяма Ламберти и команды московского ресторана Montifiori
На Караванной улице на месте ресторана Godji заработал новый проект Shana. Заведение открыла сильная команда: шеф-повар и ресторатор Уильям Ламберти (совладелец московских ресторанов Uilliam’s, «Уголек» и «Северяне») и тель-авивские рестораторы Давид Эльмакайс и Йосеф Шитрит.
Shana
Адрес: Караванная ул., 8
Телефон: +7 (921) 940–00–16
Средний чек: 2 000 рублей
Закуски
Хумус — 240 рублей
Тартар из дорадо — 590 рублей
Равиоли с артишоками — 550 рублей
Запеченный баклажан с тахини — 490 рублей
Основные блюда
Телячьи щечки с брюссельской капустой — 790 рублей
Томленый ягненок с табуле — 990 рублей
Филе палтуса с нутом и томатами — 990 рублей
Креветки с чернилами каракатицы и пастернаком — 990 рублей
Супы
Гаспачо с черешней и страчателлой — 390 рублей
Суп из зеленого горошка — 390 рублей
Десерты
Тирамису с тахини — 340 рублей
Клубничный пирог — 340 рублей
Идея: Основной акцент в меню сделан на авторских блюдах по мотивам традиционных специалитетов стран восточного побережья Средиземного моря, в первую очередь Израиля. Здесь подают ассорти закусок мезе (360 рублей), тартар из говядины с тахини и матбухой (690 рублей), кейл с иерусалимскими артишоками (690 рублей) и необычный гаспачо с черешней и сыром страчателла (390 рублей). В числе основных блюд — мраморная говядина с баклажанами, бабаганушем и фуа-гра (990 рублей), томленый ягненок с табуле (990 рублей), филе палтуса с нутом и томатами (990 рублей) и лосось гриль (1 190 рублей).
Интерьер: Ресторан состоит из четырех залов, в которых сохранили как общую стилистику, так и отдельные элементы оформления ресторана Godji, что был здесь раньше. Из заметных нововведений — открытая кухня и изображения архитектурных памятников Баухауса на стенах.