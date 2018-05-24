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Новости24 мая 2018

Кухню ресторана Kuznya на Новой Голландии возглавил Глен Баллис Австралийский шеф-повар много лет работает в Москве, где известен по проектам Margarita, GlenUill и Remy’s Kitchen

Ресторан Kuznya House на Новой Голландии обновил состав команды. Теперь курировать кухню заведения будет заметный московский бренд-шеф Глен Баллис (Margarita, GlenUill и Remy’s Kitchen), а непосредственным управлением займется шеф-повар Руслан Закиров («Двор Дзен», «Квартира Кости Кройца», Polet Cafe).

Баллис разработал и запустил новое меню, сделав акцент на местных и сезонных продуктах. В числе закусок  печеный перец с овечьим сыром, свеклой, миндалем и тахини (470 рублей), жареные артишоки с соусом дзадзики и томатной сальсой (420 рублей), запеченная на гриле морковь с авокадо и козьим сыром (450 рублей) и салат «Нисуаз» (590 рублей). В списке горячих блюд теперь есть полноценный вегетарианский раздел: например, можно найти запеченную тыкву с хумусом и грецкими орехами (320 рублей), баклажан с греческим йогуртом и мисо-соусом (290 рублей) и цветная капуста с кокосовым карри (350 рублей).

В ближайшее время Баллис также планирует сменить меню кафе-кулинарии «Волконский Deli», работающего в том же здании, и уличного гриль-бара.

 Глен Баллис родился в Австралии, по окончании кулинарного колледжа отработал восемь лет на родине, затем переехал в Юго-Восточную Азию, где провел около 20 лет. В 2007 году повара пригласили на работу в Москву, где он стал шефом ресторана «Недальний Восток», а позже вместе с Novikov Group запустил проекты Ronny, Mr. Lee, Mendeleev Bar и Lucky Noodles. Позднее Баллис присоединился к команде Александра Оганезова — и с ним запустил рестораны Glenuill, Cutfish, Remy’s Kitchen, а прошлой осенью открыл на Патриарщих прудах собственный ресторан Margarita Bistro.

 Ресторан Kuznya House открылся в декабре 2016 года в здании бывшей кузни на Новой Голландии. Изначально кухню здесь возглавлял шеф-повар Айзек Корреа — один из пионеров новой ресторанной культуры в Москве.

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