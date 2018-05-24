В ближайшее время Баллис также планирует сменить меню кафе-кулинарии «Волконский Deli», работающего в том же здании, и уличного гриль-бара.

Глен Баллис родился в Австралии, по окончании кулинарного колледжа отработал восемь лет на родине, затем переехал в Юго-Восточную Азию, где провел около 20 лет. В 2007 году повара пригласили на работу в Москву, где он стал шефом ресторана «Недальний Восток», а позже вместе с Novikov Group запустил проекты Ronny, Mr. Lee, Mendeleev Bar и Lucky Noodles. Позднее Баллис присоединился к команде Александра Оганезова — и с ним запустил рестораны Glenuill, Cutfish, Remy’s Kitchen, а прошлой осенью открыл на Патриарщих прудах собственный ресторан Margarita Bistro.