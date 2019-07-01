14 лучших ресторанов Екатеринбурга по версии основателя Российского Ресторанного Фестиваля

Основатель Российского Ресторанного Фестиваля и автор телеграм-канала о гастроиндустрии «СысоевFM» Саша Сысоев составил свой топ ресторанов и баров Екатеринбурга. Публикация была создана в рамках совместного проекта с Яндекс.Дзеном «9 гастрономических чудес».

В подборку попали 14 заведений уральской столицы, где эксперт советует завтракать, обедать и ужинать. По версии Сысоева, завтракать лучше в «Бюро находок» или Engels, обедать в Momo, «БарБорисе» или «Дружбе», а ужинать — в «Гастролях», «ХмелиСунели» или «Гадах».

«Сам город — памятник под открытым небом архитектурному стилю конструктивизм, такого количества домов в идеальном состоянии практически нигде не найти. Еще один повод сорваться — Ельцин-Центр, который покорил меня полным погружением в 90-е года», — пишет Сысоев перед своим топом.