В баре «Стрелка» сменился шеф-повар. Им стал Тарас Дуденко. Об этом The Village сообщили представители заведения.

блюда Киш из гречневой муки с козьим сыром, шпинатом и редисом — 390 рублей Лимонные вафли с голубикой, медовой меренгой — 400 рублей Сэндвич с пастрами, горчицей и малосольным огурцом — 450 рублей Фланк-стейк с бургундским соусом и картофельным пюре с хреном — 820 рублей Борщ на утином бульоне с пирогом из утки — 480 рублей Тайский буйабес с морепродуктами, с пирожком с треской — 640 рублей Морская форель с копченым ризотто, вешенками и тыквой — 980 рублей Филе палтуса с ньокки из зеленого горошка и томатным бульоном — 890 рублей

Тарас Дуденко работал в ресторанах Германии, Швеции, Франции, Норвегии и Латвии и был на ресторанной кухне гостиницы «Метрополь». После своего прихода он почти полностью обновил меню. По традиции меню строится на принципе сезонности.

Так, в разделе завтраков добавились киш из гречневой муки с козьим сыром, шпинатом и редисом и лимонные вафли с голубикой и медом. Кроме того, в меню теперь есть бриошь с курицей в тамариндовом соусе, сэндвич с пастрами, горчицей, борщ на утином бульоне, тайский буйабес, крепинет из утки и куриной печени, фланк-стейк и филе палтуса с ньокки. Среди десертов можно найти чизкейк с малиной, пряник на муке без глютена и ананас гриль с маковым кексом и кокосовым маршмеллоу.