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Новости ресторанов9 февраля 2017

В баре «Стрелка» сменился шеф-повар и обновилось меню Меню будет традиционно строиться на сезонности

РедакторАнуш Долуханян

В баре «Стрелка» сменился шеф-повар. Им стал Тарас Дуденко. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

блюда

Киш из гречневой муки с козьим сыром, шпинатом и редисом — 390 рублей

Лимонные вафли с голубикой, медовой меренгой — 400 рублей

Сэндвич с пастрами, горчицей и малосольным огурцом — 450 рублей

Фланк-стейк с бургундским соусом и картофельным пюре с хреном — 820 рублей

Борщ на утином бульоне с пирогом из утки — 480 рублей

Тайский буйабес с морепродуктами, с пирожком с треской — 640 рублей

Морская форель с копченым ризотто, вешенками и тыквой — 980 рублей

Филе палтуса с ньокки из зеленого горошка и томатным бульоном — 890 рублей

Тарас Дуденко работал в ресторанах Германии, Швеции, Франции, Норвегии и Латвии и был на ресторанной кухне гостиницы «Метрополь». После своего прихода он почти полностью обновил меню. По традиции меню строится на принципе сезонности.

Так, в разделе завтраков добавились киш из гречневой муки с козьим сыром, шпинатом и редисом и лимонные вафли с голубикой и медом. Кроме того, в меню теперь есть бриошь с курицей в тамариндовом соусе, сэндвич с пастрами, горчицей, борщ на утином бульоне, тайский буйабес, крепинет из утки и куриной печени, фланк-стейк и филе палтуса с ньокки. Среди десертов можно найти чизкейк с малиной, пряник на муке без глютена и ананас гриль с маковым кексом и кокосовым маршмеллоу.

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