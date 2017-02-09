В баре «Стрелка» сменился шеф-повар и обновилось меню Меню будет традиционно строиться на сезонности
В баре «Стрелка» сменился шеф-повар. Им стал Тарас Дуденко. Об этом The Village сообщили представители заведения.
блюда
Киш из гречневой муки с козьим сыром, шпинатом и редисом — 390 рублей
Лимонные вафли с голубикой, медовой меренгой — 400 рублей
Сэндвич с пастрами, горчицей и малосольным огурцом — 450 рублей
Фланк-стейк с бургундским соусом и картофельным пюре с хреном — 820 рублей
Борщ на утином бульоне с пирогом из утки — 480 рублей
Тайский буйабес с морепродуктами, с пирожком с треской — 640 рублей
Морская форель с копченым ризотто, вешенками и тыквой — 980 рублей
Филе палтуса с ньокки из зеленого горошка и томатным бульоном — 890 рублей
Тарас Дуденко работал в ресторанах Германии, Швеции, Франции, Норвегии и Латвии и был на ресторанной кухне гостиницы «Метрополь». После своего прихода он почти полностью обновил меню. По традиции меню строится на принципе сезонности.
Так, в разделе завтраков добавились киш из гречневой муки с козьим сыром, шпинатом и редисом и лимонные вафли с голубикой и медом. Кроме того, в меню теперь есть бриошь с курицей в тамариндовом соусе, сэндвич с пастрами, горчицей, борщ на утином бульоне, тайский буйабес, крепинет из утки и куриной печени, фланк-стейк и филе палтуса с ньокки. Среди десертов можно найти чизкейк с малиной, пряник на муке без глютена и ананас гриль с маковым кексом и кокосовым маршмеллоу.
Читайте также:
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина? The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
Как дома: Рецепты выпечки от редакции The Village Финский пирог с ягодами, лимонник, гата, пахлава и другие десерты
Тахир Холикбердиев — о своем уходе из «Краснодар бистро»
Одной из причин стало открытие ресторатором нескольких новых мест