Поп-ап-таверна Páme от команды Dreamteam, хот-доги в Est. 1993 и международный успех El Copitas Bar

Гастрономические новости

El Copitas Bar в десятке лучших баров мира

Петербургский El Copitas Bar и московский бар Insider вошли в топ-50 лучших баров мира по версии авторитетного рейтинга The World’s 50 Best Bars. Особенно впечатляют успехи El Copitas: спикизи-бар на Колокольной попал в топ-50 в четвертый раз и в этом году поднялся в рейтинге с 27-ого на восьмое место, став первым российским баром, добившимся такого признания.

Бар «Такты» закрывается

Грустная новость: команда бара «Такты» на 8-й Советской официально объявила о закрытии заведения в течение месяца. Как сообщают в инстаграме проекта, скорее всего, это произойдет 27 декабря. Есть шанс напоследок заглянуть в бар, чтобы выпить коктейль, потанцевать или купить что-то из мерча на память.