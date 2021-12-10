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Открытия недели10 декабря 2021

Поп-ап-таверна Páme от команды Dreamteam, хот-доги в Est. 1993 и международный успех El Copitas Bar

Поп-ап-таверна Páme от команды Dreamteam, хот-доги в Est. 1993 и международный успех El Copitas Bar

Páme

Адрес

наб. реки Мойки, 3

Часы работы

17:00–23:00, в сб и вс — с 12:00

Средний чек

1500 рублей

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Эксперимент от создателей «Трапписта» и Smoke BBQ: в помещении закрывшегося в декабре ресторана «Мойка, 3» команда Dreamteam всего на три дня (с пятницы по воскресенье) открывает греческую таверну Páme. Все выходные обещают готовить максимально аутентичные греческие блюда. Например, на закуску можно будет заказать тирокафтери (взбитую с чили фету), осьминога, маринованного в яблочном уксусе, большой греческий салат и лепешки. В списке основных блюд — стью из спелых помидоров, гигантской фасоли с зеленой сальсой, шашлычки из курицы с салатом из кинзы, кальмар на гриле и греческий кебаб из рубленой мраморной говядины. В барной карте — три вида вина по бокалам (от 390 рублей), авторский Гимлет с орегано, греческий черный кофе и другие напитки. И да, если все пойдет хорошо, не исключено, что поп-ап-проект со временем перерастет в полноценное заведение.

Est. 1993

Адрес

Гороховая ул., 34

Часы работы

11:00–23:00

Средний чек

1000 рублей

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Еще одна попытка создать fancy-хотдожную: на этот раз — от пионеров жанра, сети Stardogs, которая существует с 1993 года и насчитывает более 1250 точек по всей России. В гастробаре на Гороховой модернистские версии популярного стритфуда подают с авторскими коктейлями и в нарядных интерьерах — с латунью, сводчатыми потолками, изобретательной инсталляцией над стойкой и росписями на стенах. В меню, например, хот-доги с брискетом, тигровыми креветками, моцареллой или альпийской колбаской. В списке коктейлей — «Посейдон Спритц» с бузиной и «Циклоп Негрони» с шоколадом.

Гастрономические новости

El Copitas Bar в десятке лучших баров мира

Петербургский El Copitas Bar и московский бар Insider вошли в топ-50 лучших баров мира по версии авторитетного рейтинга The World’s 50 Best Bars. Особенно впечатляют успехи El Copitas: спикизи-бар на Колокольной попал в топ-50 в четвертый раз и в этом году поднялся в рейтинге с 27-ого на восьмое место, став первым российским баром, добившимся такого признания.

Бар «Такты» закрывается

Грустная новость: команда бара «Такты» на 8-й Советской официально объявила о закрытии заведения в течение месяца. Как сообщают в инстаграме проекта, скорее всего, это произойдет 27 декабря. Есть шанс напоследок заглянуть в бар, чтобы выпить коктейль, потанцевать или купить что-то из мерча на память.

Фотографии: обложка, 2 – Est. 1993, 1 – Виктор Юльев

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