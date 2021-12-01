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Место1 декабря 2021

Он вернулся: Кафе «Рубинштейн» на набережной Фонтанки Самый богемный ресторан Петербурга — теперь в двух шагах от БДТ

Он вернулся: Кафе «Рубинштейн» на набережной Фонтанки

Кафе «Рубинштейн», открытое в 2016 году рестораторами Митей Борисовым и Эдуардом Мурадяном, с самого своего основания было задумано как некое особое пространство: не совсем ресторан, но клуб для городской интеллигенции с концертами, вечеринками и лекциями. Сюда было принято зайти на бокал кавы после спектакля в МДТ, отвести знакомых туристов, чтобы те оценили петербургский богемный шик, и позвать друзей на знаменитые воскресные бранчи.

В начале этого года ресторан неожиданно для всех закрылся из-за несговорчивости арендателей (подробно о вынужденном переезде The Village писал здесь). А в разгар осени проект перезапустили на набережной Фонтанки. Главное, что нужно знать: ДНК кафе сохранили прежним — стильный интерьер, творческие вечера и камерные концерты, современное меню, завтраки и воскресные бранчи. Из вновь приобретенного — гостиная с роялем и роскошный вид на Фонтанку.

Кафе «Рубинштейн»

Адрес

наб. Фонтанки, 67–69

Часы работы

12:00–00:00

Средний чек

1500 рублей

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Три архитектора, рояль в углу и бар «Митя»

Символично, что у ресторана и на новом месте есть театральный сосед. Новый «Рубинштейн» расположен в двух шагах от БДТ — теперь есть где обсудить новые постановки Андрея Могучего. Места для обсуждений, кстати, теперь больше. Новый ресторан состоит из трех залов, и, чтобы оформить их, команда пригласила сразу трех архитекторов.

Основным обеденным залом занимался Михаил Бархин, которому вполне удалось сохранить привычную атмосферу «Рубинштейна». Он очистил потолок и стены от штукатруки, сохранил оголенные балки перекрытий, а оригинальные кирпичные стены украсил пустыми подрамниками. Много предметов декора перевезли с прежнего адреса: светильники-треноги, хрустальную люстру, коммунальный деревянный стол и часть зеркал в старомодных рамах.

Оформлением второго зала — гостиной с фантастическим видом на набережную Фонтанки, — который используют для банкетов и культурных мероприятий, занимался Максим Лангуев: здесь тоже сохранили кирпичную кладку, установили рояль, а мебель декорировали белоснежными чехлами. Наконец, в дальнем, третьем зале скоро откроется бар «Митя» (знаменитая микрорюмочная, под которую на Рубинштейна некогда отвели бывшее подсобное помещение, где с относительным комфортом умещались не более двух человек). Интерьером бара, кстати, занимается архитектор и художник Александр Бродский, автор интерьеров музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского и инсталляции «Ротонда» в Никола-Ленивце.

Стейк-паук, полба с хумусом и карпачо из фейхоа

Кухню ресторана возглавляет шеф-повар Глеб Герасимов (Shengen, ЕМ). В лаконичном меню — современная понятная авторская еда. Пожалуй, единственное классическое блюдо — марсельский рыбный суп на биске из креветок с судаком (кстати, созданный по случаю с участием режиссера Николая Хомерики). Остальные блюда скорее экспериментальные: например, к дорадо подают «ризотто» из картофеля и соус из петрушки, говяжий тартар дополняют брусникой и мороженым из голубого сыра, хамон серрано — кремом из хурмы. На большой открытой кухне установлен гриль: здесь запекут форель на двоих или пожарят стейк-паук из бедренной части. Вегетарианские блюда тоже есть и предусмотретельно выделены в меню: для тех, кто предпочитает растительную диету, предлагают сытную полбу с грибами и хумусом, укрытую слайсами цукини, капусту с брокколи с мятой. На десерт подают бриошь с камамбером и муссом из малины, фондан из халвы и настоящую витаминную бомбу — сезонное карпачо из фейхоа с кленовым сиропом и лепестками эстрагона.

Барную карту (с акцентом на винах — тихих и игристых) составил сомелье Арсений Маеренков (EM), стоимость бокала начинается от 450 рублей за луарский совиньон блан. А воду приносят бесплатно: любопытно, для красивого голубоватого оттенка в нее добавляют растение анчан.

Эстетское место для деловых переговоров и романтических встреч

Как и прежний, новый «Рубинштейн» получился местом универсальным. Здесь вполне можно провести деловую встречу днем и назначить свидание вечером (большой плюс — отсутствие громкой музыки). Если ищете место для неспешного завтрака или открыточный петербургский вид на Фонтанку, вам тоже сюда. Ну и бонус: к новым локдаунам команда подготовилась на все сто, обустроив специальное окошко, в котором можно получить фирменную шаверму с гриля — и бежать по своим делам.

Совладелец кафе «Рубинштейн» Эдуард Мурадян:

За пять лет работы кафе «Рубинштейн» на прошлом месте мы стали, я надеюсь, значимой локацией для людей с хорошим вкусом. Что для нас значит «городское кафе»? Это возможность быть местом притяжения, такой точкой сборки для гостей, которые понимают и разделяют наши ценности и эстетику. В новой локации, на Фонтанке, продолжаем и развиваем то, что для нас важно. В гостиной будем проводить встречи после спектаклей БДТ, будем звать своих друзей режиссеров, актеров, художников, коллекционеров и музыкантов. Мы сохранили концепт, который кажется нам важным для всех жителей Петербурга, уделив еще больше внимания гастрономии и вину.

Цитаты из меню:

Ремесленный хлеб с маслом и четверговой солью

200 рублей

Севиче из дорадо с огурцом

520 рублей

Тартар из лосося с манго-соусом и хлопьями нори

650 рублей

Форель (на двоих)

1700 рублей

Крем-суп из брокколи и авокадо с фисташками и крабом

510 рублей

Карпачо из фейхоа

350 рублей

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