Он вернулся: Кафе «Рубинштейн» на набережной Фонтанки

Кафе «Рубинштейн», открытое в 2016 году рестораторами Митей Борисовым и Эдуардом Мурадяном, с самого своего основания было задумано как некое особое пространство: не совсем ресторан, но клуб для городской интеллигенции с концертами, вечеринками и лекциями. Сюда было принято зайти на бокал кавы после спектакля в МДТ, отвести знакомых туристов, чтобы те оценили петербургский богемный шик, и позвать друзей на знаменитые воскресные бранчи.

В начале этого года ресторан неожиданно для всех закрылся из-за несговорчивости арендателей (подробно о вынужденном переезде The Village писал здесь). А в разгар осени проект перезапустили на набережной Фонтанки. Главное, что нужно знать: ДНК кафе сохранили прежним — стильный интерьер, творческие вечера и камерные концерты, современное меню, завтраки и воскресные бранчи. Из вновь приобретенного — гостиная с роялем и роскошный вид на Фонтанку.