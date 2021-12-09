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Место9 декабря 2021

«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе Файн-дайнинг от шведских шефов in the middle of nowhere

«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе
АвторСаша Иорданов
ФотографВиктор Юльев

В ресторан Nordic на Пулковском шоссе невозможно попасть случайно. Из центра города дорога по пробкам займет не меньше часа. Но даже если вам по пути и вы, например, возвращаетесь на машине в город после прогулки по Пушкину, почти наверняка проедете мимо обшитого скучным вентфасадом двухэтажного гостиничного комплекса Voyage, при котором работает ресторан. А тем временем Nordic — один из самых интересных с гастрономической точки зрения проектов в городе и точно стоит того, чтобы выбраться сюда специально. Рассказываем, как так получилось.

Nordic

Адрес

Пулковское шоссе, 107

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

5000 рублей (стоимость сета — 11 000 рублей)

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Скандинавский файн-дайнинг in the middle of nowhere

Идея открыть ресторан высокой кухни практически в чистом поле принадлежит Надежде Третьяковой. Четыре года назад выпускница филфака СПбГУ и Швейцарской школы управления решила, что единственный способ привлечь новую аудиторию в гостиничный комплекс за пределами КАД — предложить то, чего в городе нет или почти нет. В Петербурге (и это удивительно) до Nordic не было ресторана изобретательной скандинавской кухни, или New Nordic Cuisine, которой мы обязаны мировой моде на локаворство, собирательство, ферментацию и минимализм в тарелке. Отдельные блюда соседей вроде датских смерребредов или финской ухи в ресторанах, конечно, появлялись, но целостного впечатления о северной философии приготовления пищи получить было негде.

Ресторан изначально запустился с меню à la carte и под руководством шеф-повара Алексея Алексеева. Позднее здесь появились дегустационные сеты, которые менялись каждый сезон. Отдельной сложной задачей был поиск локальных специалитетов (на которых северная кулинария во многом завязана): оленину везли с Ямала, косулю — из Белоруссии, лося — из Карелии, лосося — с Фарерских островов, а муксуна — с Енисея. В одном из сетов использовали даже сало ларги — тихоокеанского тюленя.

Отдельно стоит упомянуть работу по оформлению блюд: буквально к каждому обновлению меню в Nordiс докупают и привозят из Европы новую дизайнерскую посуду — от крохотных деревянных салатниц для подачи устриц до белоснежных супниц-шкатулок, повторяющих форму и текстуру камня.

Этой весной, впрочем, проект неожиданно оказался под угрозой: шеф-повара Алексея Алексеева (и это, конечно, лишнее подтверждение успеха) пригласили возглавить Recolte — шестой ресторан DuoBand и первый, где за еду отвечает не Дмитрий Блинов. Уход шефа из авторского заведения почти всегда серьезный удар по репутации места, но Надежда Третьякова нашла неожиданное решение: пригласила возглавить кухню и стать бренд-шефами заведения шведский дуэт Дэниела Хогландера и Никласа Йонссона — поваров, чей ресторан Aloë в Стокгольме отмечен двумя звездами «Мишлен».

Сет из 14 перемен: черная икра, трюфель, столетний бальзамик и вагю

Выбор конкретных шефов — не совсем случайность. Как объясняет Надежда Третьякова, у ресторана Aloë Хогландера и Йонссона и Nordic много общего. Во-первых, локация (оба заведения расположены на окраине городов). Во-вторых, идеи космополитизма как часть концепции: в Nordic скандинавские техники применяли к традиционным российским продуктам, в Aloë — вовсе используют продукты со всего света.

Планируется, что новые бренд-шефы будут приезжать в Петербург не реже четырех раз в год, чтобы совместно с местным коллегой — Игорем Васильевым — создавать специальные сет-меню из множества перемен, соответствующие конкретному сезону.

Первое такое меню — «Пульс Севера» — уже готово: в него вошли 14 (!) блюд. В их числе — коктейльная устрица с зеленым соусом на основе листьев шисо и анчоусов, необычные блины-такояки в виде пончиков с осетровой икрой и трюфелем, тунец блюфин с жареным нори, выдающееся мороженое из кокоса с черной икрой и оливковым маслом. В качестве основных блюд подают стейк из оленины, неожиданно сочетая его с индийским карри, и жареный сибас — его подают с рыбным соусом, приготовление которого занимает два дня. Финальная часть — сразу четыре десерта, среди которых самый, пожалуй, интересный — французский пан-пердю с кленовым сиропом и бальзамическим уксусом из Модены столетней выдержки.

Выдержки из сет-меню

Устрица амели

Блины — черная икра — трюфель

Тунец блюфин — жареный рис — нори

Кокос — черная икра — оливковое масло

Камчатский краб — шимеджи — трюфель

Вагю — пьемонтский фундук — артишоки

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