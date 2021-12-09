«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе

Скандинавский файн-дайнинг in the middle of nowhere

Идея открыть ресторан высокой кухни практически в чистом поле принадлежит Надежде Третьяковой. Четыре года назад выпускница филфака СПбГУ и Швейцарской школы управления решила, что единственный способ привлечь новую аудиторию в гостиничный комплекс за пределами КАД — предложить то, чего в городе нет или почти нет. В Петербурге (и это удивительно) до Nordic не было ресторана изобретательной скандинавской кухни, или New Nordic Cuisine, которой мы обязаны мировой моде на локаворство, собирательство, ферментацию и минимализм в тарелке. Отдельные блюда соседей вроде датских смерребредов или финской ухи в ресторанах, конечно, появлялись, но целостного впечатления о северной философии приготовления пищи получить было негде.

Ресторан изначально запустился с меню à la carte и под руководством шеф-повара Алексея Алексеева. Позднее здесь появились дегустационные сеты, которые менялись каждый сезон. Отдельной сложной задачей был поиск локальных специалитетов (на которых северная кулинария во многом завязана): оленину везли с Ямала, косулю — из Белоруссии, лося — из Карелии, лосося — с Фарерских островов, а муксуна — с Енисея. В одном из сетов использовали даже сало ларги — тихоокеанского тюленя.