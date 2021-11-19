Chef’s Table на производстве «Пекарня», Lila Restaurant на Сретенке, Italia в «Доме 16» и Eat Market на Смоленской
Chef’s Table на керамическом производстве на Бакунинской улице, финальная часть проекта Lila — высокая кухня Lila Restaurant на Сретенке, гастромолл Eat Market на Смоленской площади, итальянский проект в «Доме 16», перезапуск Untitled, прежде известного как Oneteaspoon, и другие гастрономические новости этой недели.
«Пекарня»
Адрес
ул. Бакунинская, 74–76, корп. 1
Часы работы
время: по запросу
Средний чек
15 000 рублей
Проект совмещает производство керамики и экспериментальную площадку для шеф-поваров. Производство в здании бывшей пуговичной фабрики имени Балакирева открыли Наиля и Денис Бобковы, создатели бара Bambule, пабов Black Swan и Abbey Players. Пространство «Пекарни» оформлено в духе прошлых проектов: винтажная мебель, бережно восстановленные элементы старой архитектуры фабрики. Мастерская изготавливает посуду для ресторанов и работает вместе с шеф-поварами над лимитированными коллекциями посуды.
Каждый месяц «Пекарня» приглашает шеф-повара, чтобы создать вместе коллекцию посуды и подать в ней ужин в формате Chef’s Table («шефский стол») прямо на производстве. Начал традицию Артем Мухин — шеф-повар бара Bambule и паба Black Swan на Солянке. Коллекция вышла ограниченным тиражом, и ее уже можно купить с доставкой по Москве. Следующие на очереди: Дан Мирон из Niki, Георгий Троян из «Северян» и «Жирка», Владимир Чистяков из Buro TSUM и Grace. Следить за анонсами будущих ужинов и покупать коллекции от шефов удобно в аккаунте «Пекарни» в инстаграме.
Ближайшие ужины на производстве — 20 и 27 ноября. В первую субботу восемь курсов приготовит Артем (цена ужина с вином и крепким алкоголем — 15 тысяч рублей). А 27 ноября за кухню будет отвечать Дан Мирон. Забронировать стол уже можно через инстаграм проекта.
Lila Restaurant
Адрес
ул. Сретенка, 22/1, стр. 1
Часы работы
18:00–23:00 (декабрь — с 12.00)
Средний чек
5 000 рублей
18 ноября открылась последняя часть проекта совладельцев ресторанного холдинга GT Галактиона и Элины Табидзе Lila. Это ресторан высокой кухни Lila Restaurant.
Здесь представлены авторские блюда от бренд-шефа Режиса Тригеля. За десерты отвечает бренд-кондитер холдинга Алексей Браташов. Шеф-поваром ресторана выступил Никита Гаврилов. В меню сделаны акценты на использовании локальных продуктов, французской технике приготовления и азиатских мотивах.
Пространство ресторана вдохновлено эпохой Ренессанса, значимыми произведениями искусства того периода. Одним из важных элементов в пространстве являются вручную расписанные обои De Gournay. Также для ресторана была выбрана одна из работ художника Андрея Ремнева.
Eat Market «Смоленка»
Адрес
Смоленская пл., 5
Часы работы
10:00–22:00
Средний чек
700 рублей
19 ноября на нижнем этаже «Смоленского пассажа 2» заработал фуд-маркет Eat Market. Здесь же неделей раньше заработал трехэтажный универмаг «Стокманн». Всего здесь будет представлено 33 ресторана и корнера, также на 2 700 квадратных метрах разместится комфортная зона со столиками.
В первые дни открытия уже появятся более 15 видов эклеров Lavanda Eclair, итальянский кофе Diemme Caffe, вегетарианский бабл-ти Nova Bubble Tea с шариками тапиоки, фруктовыми желе и пудингами, Asia Gourmet c том-ям, пад-тай, утиными спринг-роллами, рисовыми чипсами и другим азиатским стритфудом, а также Pho Dat Viet с жареными роллами, фо-га и вьетнамскими бао, шаурма Амирана Сардарова в «Шаурму х@чу», проект с «правильным мясом» Let’s Meat, поке-конструктор Poke Wave и ресторан «Рыба мечты».
Italia в «Доме 16»
Адрес
Покровский б-р, 16/18, стр. 4–4а
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
2 000 рублей
Митя Борисов (Giulietta, Please, Stop Crying, «Дом 12», «Рубинштейн») и Андрей Четвертнов (Giulietta, Please, Stop Crying, Scampi Trattoria) открыли ресторан Italia в пространстве «Дома 16» на Покровском бульваре, в усадьбе Телешова.
Кухней заведует бренд-шеф Андрей Четвертнов, пригласивший в качестве шефа Юрия Лебина (Bocconcino). Вышло классическое меню с едой из разных регионов Италии: минестроне и тосканский суп из белых грибов, вителло тоннато и карпаччо из говядины, ригатони маринара и пицца «Капричоза».
Совсем скоро и по ситуации заработает бар «Закат» авторства художника Кати Щегловой, мастерская дизайнера Андроника Хачияна и одно потайное место.
Connemara Castle
Адрес
ул. Сущевская, 27, стр. 2
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
1 200 рублей
В барно-ресторанном квартале у метро «Менделеевская» открылся ирландский бар Connemara Castle под управлением компании TheFoodHubGroup. Партнер проекта Кирилл Болматов, много лет проработавший в крупнейших мировых пивоваренных компаниях, часто бывал в Ирландии и влюбился в эту страну. Завершив карьеру в Heineken, он решил создать ирландский бар в новом формате: вместо мрачного интерьера — современный дизайн в изумрудном цвете, вместо тяжелой кухни — ирландские специалитеты в легком европейском стиле.
Шеф-повар Connemara Castle Анатолий Степанов («Ив. Дурдинъ», «Эль Гаучито», «Луизиана») предлагает начать обед или ужин с картофельных вафель — их готовят по мотивам традиционных ирландских блинов боксти из картофельного теста. Вафли подают в шести вариантах: с лососем (620 руб.), пастрами (560 руб.), говяжьими щечками (580 руб.), морепродуктами (590 руб.) и две сладкие версии. Еще пара снэков, которые нельзя пропустить: креветки катаифи (570 руб.), зажаренные в тонком греческом тесте, и бельгийский картофель (230 руб.) — хрустящие дипперы, которыми так и хочется зачерпнуть сырный соус. Есть мидии в сливочном соусе (810 руб.), густой луковый суп (340 руб.) или воздушный крем-суп из цветной капусты с говяжьими щечками (410 руб.). Горячие блюда — ирландская и немецкая кухня вместе с бургерами. Из Ирландии: пирог мясника (670 руб.) — целая сковорода мяса из разных отрубов под слоеным тестом. Из Германии — ассорти колбас в духе карривурст (1 240 руб.): куриная, баварская, нюрнбергская, из ягненка и говяжья с квашеной капустой и картофельным пюре на сливочном масле. Бургеров три: с говядиной и трюфельным соусом (640 руб.), с пастрами и медово-горчичным соусом (590 руб.), с рваными говяжьими щечками и горгонзолой (660 руб.).
Что касается пива, здесь традиционные ирландские Guinness, Kilkenny и Hop House 13 соседствуют с бельгийским аббатским элем Affligem Blonde (320 руб.), шотландским и калифорнийским крафтом (от 320 руб.), российским классическим лагером (150 руб. за 0,5 литра), вишневым криком и сидром.
Автор барной карты — Евгений Писарев (Chicha, White Rabbit, Pino). Основные акценты коктейлей — ирландский виски, сухой сидр и травы. Evergreen (430 руб.) на травяном биттере, с имбирем и пряностями по мотивам бескрайних холмов Коннемары, беззаботный Weekend in Ireland (440 руб.) на игристом и виски, а также Honey Cake (460 руб.) на медовом виски, с медовым сиропом и маракуйей.
Перезапуск кафе Untitled
Команда Untitled — кафе на Яузском бульваре с историей в более чем семь лет — объявляет о перезапуске проекта. Место, знаменитое завтраками, которые длятся весь день, выпечкой и кофе (именовалось ранее как Oneteaspoon), — от создателей и владельцев Flør: Константина Самарина, Ирины Качаровой и Антона Пятина.
В обновленном Untitled теперь представлена винная карта от шеф-сомелье Алисы Кищенко (Flør), а за кухню отвечает бренд-шеф Тимофей Сулима. Он совместно с шеф-поваром Ангелиной Попп обновил меню и добавил новые позиции: севиче из лосося с манго-соусом и авокадо (690 руб.), тартар из говядины с айоли и печеным перцем (750 руб.), курица тикка масала с рисом (570 руб.) и салат с индейкой и грушей (620 руб.). Из хитов остались телячьи щечки (770 руб.), паста со слабосоленым лососем (670 руб.) и печеная капуста в соусе из голубого сыра, которая завоевала сердца многих. Из завтраков — неизменный скрэмбл с креветками на теплом хлебе (570 руб.), пшенная каша с яйцом пашот и пармезаном (450 руб.) и панкейки со сливочным сыром и карамелью (570 руб.). И, конечно, свежий кофе.
Новое меню в Sempre
В ресторане Sempre на Большой Дмитровке обновилось меню. Среди новинок — два хумуса, из нута с семенами и тхиной (470 руб.) или из авокадо с эдамаме и кунжутом (570 руб.); брускетты — с крабом, томатом и васаби (1 370 руб.), с лососем, авокадо и кимчи (620 руб.) или вегетарианская со страчателлой, манго и малиновым бальзамиком (640 руб.). В разделе закусок: три тартара (от 690 руб.), севиче из сибаса или гребешка (по 730 руб.) и вег-закуска из сочных битых огурцов, эдамаме и японского соуса (670 руб.). В разделе с салатами обратить внимание стоит на вяленую утку на листьях романо с малиной и миндалем (690 руб.) или тальяту из тонких слайсов говядины со жгучими томатами кимчи и паприкой (760 руб.).
Большую часть горячих блюд в Sempre готовят в дровяной печи. Один из главных хитов — римская пицца. Из начинок — пять вариантов, включая чоризо с вялеными томатами и страчателлой (850 руб.), индейку с перцем рамиро и черносливом (930 руб.). В основных блюдах: муксун с морским соусом из водорослей комбу, пастой орзо и кейлом (840 руб.), мафальдине с белыми грибами и трюфельной сальсой (870 руб.), свиные ребра с домашним барбекю и битыми огурцами (1 430 руб.) — блюдо, которое можно и нужно есть руками, чтобы сконцентрироваться на вкусе.
Среди сладких новинок — чизкейк «Сан-Себастьян» с соленой карамелью (490 руб.), кокосовая панна-котта с мягким сыром (650 руб.) и манго, кокос, личи (670 руб.).
Вино на «Стрелке»: новый сомелье и специальные подборки вин
Середину ноября «Стрелка» встречает винными новостями: к команде бара присоединился сомелье Никита Матузка (ранее винный бар «Сентябрь»). В планах Никиты глобальная модификация винного наполнения и весомое расширение карты, в которой можно будет найти как актуальные классические вина, так и представителей авангардного движения натуральных хозяйств.
А уже сейчас «Стрелка» перезапускает формат Wined Up — раз в месяц друзья и сотрудники бара будут делиться подборкой любимых уникальных вин по специальной цене (только особые бутылки, которых нет в винной карте). Первую подборку составила арт-директор «Стрелки» Таня Андрианова. В ней шесть наименований, которые идеально подойдут для поздней осени — от итальянского эталонно «чистого» петната Pet-nat Mai Sentito! и австрийского красного Puszta Libre! от молодого винодела-перфекциониста Клауса Прайзингера до оранжевого Orange Sumoll Blanc Brisat Metamorphika из редкого автохтонного испанского сорта «сумоль-блан», сделанного по грузинской традиции в глиняных амфорах. Винное предложение от Андриановой действует до 10 декабря.
Новые напитки в Pimm’s
У сверхпопулярных напитков на основе чая к зиме появилось несколько новых вкусов.
Среди них Choco Tapioca, в основе которого кокосовое молоко, шоколад и румяная меренга; а также десертный Sweet White — также с тапиокой, но на кофейной основе и с муссом из белого шоколада. На смену чаю ройбуш пришел гречишный чай с манго, лимонным соусом и кокосовым кремом. Также в классический раздел добавили напиток Vishnya Malina Myod.
Новая барная карта в «Доме культур»
Барную карту «ДК» этой осенью полностью переиначил шеф-бармен Владимир Аринушкин. В основе карты лежит сбалансированность вкусов и гармоничные яркие акценты — напитки не перегружены, с доминированием пары основных нот, которые оттеняются целой палитрой разных вкусов. Коктейли сделаны на локальных сезонных ингредиентах. Новая карта «Дома культур» делится на пять курсов. Первый — это аперитивы, состоящие из легких игристых коктейлей, среди которых белый «неправильный негрони» White Negroni Sbagliato с игристым вместо джина, ароматной апельсиновой пеной, с горчинкой и дополнительной свежестью огурца или свежий и цитрусовый Falernum Spritz с добавлением домашнего фалернума — ликера на жареных миндальных хлопьях, гвоздике, цедре лайма и имбире.
Второй, главный курс, Владимир Аринушкин наполнил сауэрами: от классических ягодных и фруктовых до сложных и редких вкусов, среди которых коктейли с нотами белого шоколада, трюфеля и даже сыра. Так, например, в этом разделе отлично уживаются яркий и леденцовый Cosmopolitan Punch — более крепкая и гладкая версия известного коктейля, отфильтрованная через кокосовое молоко, и прозрачный, но насыщенный 20th Century — именно тот коктейль с плотным ароматом пармезана и оттенком какао. Цены на коктейли в первых двух разделах одинаковые — 640 руб.
Далее идут сладкие десертные коктейли, такие как Grasshopper Highball (640 руб.), напоминающий по вкусу плитку горького мятного шоколада, сливочный Snowball (640 руб.) с яичным ликером, винным хересом, игристым и лаймом или вариация на «Белого русского» Lebowsky Icecream (720 руб.) на основе выдержанного рома, виски, домашнего кофейного ликера и пены из растительных сливок.
После десертных напитков ищите дижестивы, то есть крепкие и в основном сухие коктейли в разной палитре — от классического негрони и до редкого Fair Harvard (720 руб.), состоящего всего из трех ингредиентов, но при этом наполненного ароматами хвои, парфюма и специй. И завершающий раздел в новой барной карте «Дома культур» — это Reviver, то есть «оживляющие» коктейли для самых разных случаев жизни. В нем всего четыре коктейля: «Кровавая Мэри» Mary El Pushka (640 руб.), поднимающий самых мертвых Сorps Reviver #2 (680 руб.), Death In The Afternoon (680 руб.) на абсенте и игристом и Last Word (680 руб.) с мощным сочетанием джина, зеленого шартреза, ликера мараскино и лайма.
Бранчи по-итальянски в Rossini
Ресторан Rossini запускает бранчи по субботам и воскресеньям с 12:00 до 16:00. Это безлимитный итальянский бранч (3 тысячи руб. за взрослого и 1 тысяча руб. за ребенка до 12 лет) с разнообразным меню. Закуски — страчателла со спаржей, моцарелла с баклажанной икрой, грибы по-тоскански, салат с орзо, томатом и сыром, а также оливки, маслины, артишоки на гриле и многое другое. Супы — легкий минестроне, ароматный куриный с ньокки или наваристый чечевичный с перепелкой. На горячее — телячьи щечки с кукурузной полентой, лазанья, москардини в соусе «красное вино» с зеленым горошком, беби-кальмары, каннеллони болоньезе и тушеные бычьи хвосты с печеными перцами. Среди десертов — тирамису из бочки, панна-котта, канноли или мармелад. В стоимость также входит просекко без ограничений, чай и кофе.
Фотографии: обложка, 2 – Lila Restaurant, 1 – «Пекарня», 3 – Lavanda Eclair, 4 – Italia, 5 – Connemara Castle