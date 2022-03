Chef’s Table на производстве «Пекарня», Lila Restaurant на Сретенке, Italia в «Доме 16» и Eat Market на Смоленской

Перезапуск кафе Untitled

Команда Untitled — кафе на Яузском бульваре с историей в более чем семь лет — объявляет о перезапуске проекта. Место, знаменитое завтраками, которые длятся весь день, выпечкой и кофе (именовалось ранее как Oneteaspoon), — от создателей и владельцев Flør: Константина Самарина, Ирины Качаровой и Антона Пятина.

В обновленном Untitled теперь представлена винная карта от шеф-сомелье Алисы Кищенко (Flør), а за кухню отвечает бренд-шеф Тимофей Сулима. Он совместно с шеф-поваром Ангелиной Попп обновил меню и добавил новые позиции: севиче из лосося с манго-соусом и авокадо (690 руб.), тартар из говядины с айоли и печеным перцем (750 руб.), курица тикка масала с рисом (570 руб.) и салат с индейкой и грушей (620 руб.). Из хитов остались телячьи щечки (770 руб.), паста со слабосоленым лососем (670 руб.) и печеная капуста в соусе из голубого сыра, которая завоевала сердца многих. Из завтраков — неизменный скрэмбл с креветками на теплом хлебе (570 руб.), пшенная каша с яйцом пашот и пармезаном (450 руб.) и панкейки со сливочным сыром и карамелью (570 руб.). И, конечно, свежий кофе.

Новое меню в Sempre

В ресторане Sempre на Большой Дмитровке обновилось меню. Среди новинок — два хумуса, из нута с семенами и тхиной (470 руб.) или из авокадо с эдамаме и кунжутом (570 руб.); брускетты — с крабом, томатом и васаби (1 370 руб.), с лососем, авокадо и кимчи (620 руб.) или вегетарианская со страчателлой, манго и малиновым бальзамиком (640 руб.). В разделе закусок: три тартара (от 690 руб.), севиче из сибаса или гребешка (по 730 руб.) и вег-закуска из сочных битых огурцов, эдамаме и японского соуса (670 руб.). В разделе с салатами обратить внимание стоит на вяленую утку на листьях романо с малиной и миндалем (690 руб.) или тальяту из тонких слайсов говядины со жгучими томатами кимчи и паприкой (760 руб.).

Большую часть горячих блюд в Sempre готовят в дровяной печи. Один из главных хитов — римская пицца. Из начинок — пять вариантов, включая чоризо с вялеными томатами и страчателлой (850 руб.), индейку с перцем рамиро и черносливом (930 руб.). В основных блюдах: муксун с морским соусом из водорослей комбу, пастой орзо и кейлом (840 руб.), мафальдине с белыми грибами и трюфельной сальсой (870 руб.), свиные ребра с домашним барбекю и битыми огурцами (1 430 руб.) — блюдо, которое можно и нужно есть руками, чтобы сконцентрироваться на вкусе.

Среди сладких новинок — чизкейк «Сан-Себастьян» с соленой карамелью (490 руб.), кокосовая панна-котта с мягким сыром (650 руб.) и манго, кокос, личи (670 руб.).

Вино на «Стрелке»: новый сомелье и специальные подборки вин

Середину ноября «Стрелка» встречает винными новостями: к команде бара присоединился сомелье Никита Матузка (ранее винный бар «Сентябрь»). В планах Никиты глобальная модификация винного наполнения и весомое расширение карты, в которой можно будет найти как актуальные классические вина, так и представителей авангардного движения натуральных хозяйств.

А уже сейчас «Стрелка» перезапускает формат Wined Up — раз в месяц друзья и сотрудники бара будут делиться подборкой любимых уникальных вин по специальной цене (только особые бутылки, которых нет в винной карте). Первую подборку составила арт-директор «Стрелки» Таня Андрианова. В ней шесть наименований, которые идеально подойдут для поздней осени — от итальянского эталонно «чистого» петната Pet-nat Mai Sentito! и австрийского красного Puszta Libre! от молодого винодела-перфекциониста Клауса Прайзингера до оранжевого Orange Sumoll Blanc Brisat Metamorphika из редкого автохтонного испанского сорта «сумоль-блан», сделанного по грузинской традиции в глиняных амфорах. Винное предложение от Андриановой действует до 10 декабря.

Новые напитки в Pimm’s

У сверхпопулярных напитков на основе чая к зиме появилось несколько новых вкусов.

Среди них Choco Tapioca, в основе которого кокосовое молоко, шоколад и румяная меренга; а также десертный Sweet White — также с тапиокой, но на кофейной основе и с муссом из белого шоколада. На смену чаю ройбуш пришел гречишный чай с манго, лимонным соусом и кокосовым кремом. Также в классический раздел добавили напиток Vishnya Malina Myod.

Новая барная карта в «Доме культур»

Барную карту «ДК» этой осенью полностью переиначил шеф-бармен Владимир Аринушкин. В основе карты лежит сбалансированность вкусов и гармоничные яркие акценты — напитки не перегружены, с доминированием пары основных нот, которые оттеняются целой палитрой разных вкусов. Коктейли сделаны на локальных сезонных ингредиентах. Новая карта «Дома культур» делится на пять курсов. Первый — это аперитивы, состоящие из легких игристых коктейлей, среди которых белый «неправильный негрони» White Negroni Sbagliato с игристым вместо джина, ароматной апельсиновой пеной, с горчинкой и дополнительной свежестью огурца или свежий и цитрусовый Falernum Spritz с добавлением домашнего фалернума — ликера на жареных миндальных хлопьях, гвоздике, цедре лайма и имбире.

Второй, главный курс, Владимир Аринушкин наполнил сауэрами: от классических ягодных и фруктовых до сложных и редких вкусов, среди которых коктейли с нотами белого шоколада, трюфеля и даже сыра. Так, например, в этом разделе отлично уживаются яркий и леденцовый Cosmopolitan Punch — более крепкая и гладкая версия известного коктейля, отфильтрованная через кокосовое молоко, и прозрачный, но насыщенный 20th Century — именно тот коктейль с плотным ароматом пармезана и оттенком какао. Цены на коктейли в первых двух разделах одинаковые — 640 руб.

Далее идут сладкие десертные коктейли, такие как Grasshopper Highball (640 руб.), напоминающий по вкусу плитку горького мятного шоколада, сливочный Snowball (640 руб.) с яичным ликером, винным хересом, игристым и лаймом или вариация на «Белого русского» Lebowsky Icecream (720 руб.) на основе выдержанного рома, виски, домашнего кофейного ликера и пены из растительных сливок.

После десертных напитков ищите дижестивы, то есть крепкие и в основном сухие коктейли в разной палитре — от классического негрони и до редкого Fair Harvard (720 руб.), состоящего всего из трех ингредиентов, но при этом наполненного ароматами хвои, парфюма и специй. И завершающий раздел в новой барной карте «Дома культур» — это Reviver, то есть «оживляющие» коктейли для самых разных случаев жизни. В нем всего четыре коктейля: «Кровавая Мэри» Mary El Pushka (640 руб.), поднимающий самых мертвых Сorps Reviver #2 (680 руб.), Death In The Afternoon (680 руб.) на абсенте и игристом и Last Word (680 руб.) с мощным сочетанием джина, зеленого шартреза, ликера мараскино и лайма.

Бранчи по-итальянски в Rossini

Ресторан Rossini запускает бранчи по субботам и воскресеньям с 12:00 до 16:00. Это безлимитный итальянский бранч (3 тысячи руб. за взрослого и 1 тысяча руб. за ребенка до 12 лет) с разнообразным меню. Закуски — страчателла со спаржей, моцарелла с баклажанной икрой, грибы по-тоскански, салат с орзо, томатом и сыром, а также оливки, маслины, артишоки на гриле и многое другое. Супы — легкий минестроне, ароматный куриный с ньокки или наваристый чечевичный с перепелкой. На горячее — телячьи щечки с кукурузной полентой, лазанья, москардини в соусе «красное вино» с зеленым горошком, беби-кальмары, каннеллони болоньезе и тушеные бычьи хвосты с печеными перцами. Среди десертов — тирамису из бочки, панна-котта, канноли или мармелад. В стоимость также входит просекко без ограничений, чай и кофе.