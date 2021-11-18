Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской

Меню, в котором есть всё

Если вы бывали в Remy Kitchen Bakery и Pino, где за кухню тоже отвечает Руслан Поляков, то, возможно, вам, как и нам, покажется, что меню Muse — это изложение в вольном стиле на тему этих двух ресторанов, дополненное — неожиданно! — разделом «Индия» и некоторым количеством новых блюд, более нарядных, под стать внешнему облику.

Меню традиционно начинается с раздела Raw, в котором есть и довольно предсказуемые вещи вроде разных карпаччо, и, например, сложносочиненный тунец с перцем конфи и брынзой. Номинацию «самое эффектное блюдо» в этом разделе выигрывает жженое манго со сладкой креветкой. На деле это креветки с оливковым маслом и почти половинкой спелого манго, опаленного сверху до темной корочки.

Среди закусок советуем обратить внимание на паштет из осьминога: его готовят из «остатков» осьминога после приготовления основных блюд. Нам понравилась его воздушная текстура и выраженный рыбный вкус, хоть и осьминога мы бы там никогда не узнали. Куриный паштет, наоборот, плотный — такой же в Remy Kitchen Bakery.

«Звезды» Instagram — это блинный торт и картофельный гратен, оба с черной икрой, и мильфей из баклажанов. Последний — в виде башенки из обжаренных во фритюре тонких слайсов баклажана, смазанных творожных сыром, — идеальный вечерний junk food.

Минуя разделы с салатами и супами, мы приступили к горячему. Здесь больше рыбных блюд: осьминога готовят двумя способами — по-галийски и с соусом саке; не самую популярную в Москве угольную рыбу подают с луком-пореем и лимонно-сливочным соусом. Из мяса есть утиная ножка конфи с пюре и сыром скаморца, стейк Россини и сытный лангет — тонкие слайсы говядины с тертым камамбером и желтком.

Альтернативой горячим блюдам выступают паста и ризотто — порции порой такие большие, что можно смело делить на двоих. Неожиданно в конце меню прячется раздел «Индия», в котором шесть блюд. Среди них: гарлик-наан, индийская лепешка с чесноком, и чикен-тика — маринованные в индийских специях сочные бедрышки — отличный вариант обеда на каждый день для любителей пряного.

Помимо этого, есть блюда на компанию to share: говяжья голень, тушеный краб с томатным соусом, курица в сене и другие.