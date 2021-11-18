Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской Меню, которое угодит всем, и десерты на тележке
Ресторан Muse, то есть «Муза», еще до непродолжительного локдауна открылся на месте мясного Cut, по соседству с «Северяне», She и другими известными проектами на Большой Никитской. Это пополнение в семье ресторанов Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery, Pino Restaurant Bar, Gentle, Cutfish) и уже пятый проект под шефством Руслана Полякова. Мы с редакцией сходили в новое место и рассказываем, что в нем особенного и есть ли сходство с другими проектами ресторатора.
Muse
Адрес
ул. Большая Никитская, 14/2, стр. 7
Часы работы
пн. — вс.: 12:00–23:30
Средний чек
2 000 рублей
Светлый интерьер для самых серых дней
Если заглянуть в окна Muse с улицы, то по телу сразу разливается тепло: кажется, что там непременно дружелюбно и уютно. Очень актуально для предстоящих месяцев в Москве. Дизайнер Женя Ужегова (Living Now Studio) в качестве главных акцентов пространства выбрала общий стол-стойку, растянувшийся вдоль всей открытой кухни, и цилиндрический винный шкаф от пола до потолка напротив входа.
В зале практически не встретить ярких цветов, за исключением красивых овощей и фруктов, разделяющих гостей за общим столом и поваров. Классические бежевые оттенки стен и мебели и белые скатерти обрамляются обильным теплым светом — от этого веет каким-то спокойствием и устойчивостью. Столы друг от друга расставлены на довольно комфортном расстоянии, не слишком близко.
Меню, в котором есть всё
Если вы бывали в Remy Kitchen Bakery и Pino, где за кухню тоже отвечает Руслан Поляков, то, возможно, вам, как и нам, покажется, что меню Muse — это изложение в вольном стиле на тему этих двух ресторанов, дополненное — неожиданно! — разделом «Индия» и некоторым количеством новых блюд, более нарядных, под стать внешнему облику.
Меню традиционно начинается с раздела Raw, в котором есть и довольно предсказуемые вещи вроде разных карпаччо, и, например, сложносочиненный тунец с перцем конфи и брынзой. Номинацию «самое эффектное блюдо» в этом разделе выигрывает жженое манго со сладкой креветкой. На деле это креветки с оливковым маслом и почти половинкой спелого манго, опаленного сверху до темной корочки.
Среди закусок советуем обратить внимание на паштет из осьминога: его готовят из «остатков» осьминога после приготовления основных блюд. Нам понравилась его воздушная текстура и выраженный рыбный вкус, хоть и осьминога мы бы там никогда не узнали. Куриный паштет, наоборот, плотный — такой же в Remy Kitchen Bakery.
«Звезды» Instagram — это блинный торт и картофельный гратен, оба с черной икрой, и мильфей из баклажанов. Последний — в виде башенки из обжаренных во фритюре тонких слайсов баклажана, смазанных творожных сыром, — идеальный вечерний junk food.
Минуя разделы с салатами и супами, мы приступили к горячему. Здесь больше рыбных блюд: осьминога готовят двумя способами — по-галийски и с соусом саке; не самую популярную в Москве угольную рыбу подают с луком-пореем и лимонно-сливочным соусом. Из мяса есть утиная ножка конфи с пюре и сыром скаморца, стейк Россини и сытный лангет — тонкие слайсы говядины с тертым камамбером и желтком.
Альтернативой горячим блюдам выступают паста и ризотто — порции порой такие большие, что можно смело делить на двоих. Неожиданно в конце меню прячется раздел «Индия», в котором шесть блюд. Среди них: гарлик-наан, индийская лепешка с чесноком, и чикен-тика — маринованные в индийских специях сочные бедрышки — отличный вариант обеда на каждый день для любителей пряного.
Помимо этого, есть блюда на компанию to share: говяжья голень, тушеный краб с томатным соусом, курица в сене и другие.
Тележка десертов
Есть два способа определиться с десертом. Первый — довериться своему визуальному вкусу и выбрать по внешнему виду один из тех, что представлены на тележке. Там и те самые трубочки с меренгой из детства, и шоколадно-карамельный тарт со свежими ягодами, и тарт татен. Помимо этого, есть десертное меню a la carte с целой печеной грушей с шафраном, большим пирожным шу, тирамису — их готовят по запросу.
Демократичная винная карта и легкие коктейли
Выбор вина большой, причем цены на него есть и на удивление гуманные. Например, бутылка простенького винью верде обойдется всего в 2 тысячи рублей, гевюрцтраминера — 3 тысячи рублей. Но есть и более замысловатые и дорогие варианты, включая петнаты, оранжевое и натуральное вино.
Все 12 коктейлей, преимущественно в стиле low ABV, придумал шеф-бармен Виталий Скрипчинский. В основном это твисты на классические напитки — например, Clover Espresso на джине с малиной, амаро и эспрессо, Blinker Fizz с бурбоном на барбарисе, грейпфрутом, зеленым яблоком и просекко и Muse Sour с писко и дынным ликером. Каждый стоит 700 рублей.
Симпатичный ресторан на любой случай с удобной локацией
Нам кажется, что из всех ресторанов Александра Оганезова Muse — самый уютный. Здесь хочется проводить зимние вечера, рабочие встречи и спешить на завтрак в выходной (обещают, что и они скоро будут!). Благодаря разнообразию блюд, что готовят в ресторане, в него можно пригласить практически любого человека и по любому поводу — независимо от того, знаете вы его предпочтения или нет. Скорее всего, каждый найдет что-то по душе — если не с первого, то со второго раза точно. Но советуем заранее позаботиться о бронировании — с самого открытия в ресторане полная посадка каждый день.
Цитаты из меню:
Жженый манго, сладкая креветка
950 рублей
Мильфей баклажан
450 рублей
Перец пекорино конфи
600 рублей
Лангет, камамбер, желток
1 450 рублей
Орзо, копченый угорь
950 рублей
Чикен-тика
650 рублей