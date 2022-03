Ресторан Frou Frou на Крестовском, ЗОЖ-кафе Nothing Fancy и доставка «Фламинго» от команды Pio Nero

Гастрономические новости

Новые завтраки в F11 и Stereo

Сразу два петербургских ресторана ввели в меню завтраки. В пиццерии Stereo на улице Жуковского в утреннее меню вошли 11 блюд, в том числе бенедикт с лососем, скрэмбл на бриоши из дровяной печи, самодельный хлеб с мортаделлой и страчателлой, а еще миниатюрная неаполитанская пицца «Монтанара».

Завтраки теперь есть и в видовом ресторане F11 на последнем этаже отеля «Азимут». Подают шакшуку с томатами и фетой, копченной на березовых углях, бриошь с яйцом пашот с томленой с корнеплодами говядиной или креветками, а еще рисовую кашу на топленом молоке с сыром маскарпоне и жаренной на огне хурмой.

Доставка «Фламинго»

Команда Pio Nero с ноября запустила собственную службу доставки «Фламинго», флагманским блюдом которой предусмотрительно сделали пиццу. Ее можно заказать десяти разных видов: от классической «Маргариты» до фирменной — со страчателлой и томатами. Паста тоже есть, и ее обещают доставлять по всему городу горячей. В меню — «Карбонара» в русском и итальянском стилях, необычные паккери с индейкой и черные казаречче с морепродуктами.

Фестиваль Utroo

Телеграм-канал Utroo, который ведут редактор The Village Саша Иорданов и ресторанный обозреватель Анна Коварская, проводит пятый ресторанный фестиваль, посвященный растительной гастрономии. На этот раз он объединяет азиатские рестораны. С 22 ноября по 5 декабря в пяти заведениях города (Subzero, Gills, Ikigai, Kona и в «Чайной гостиной» отеля Four Seasons Lion Palace) будут подавать специальный блюда, приготовленные без использования продуктов животного происхождения. Например, в ресторанах Subzero появится суши-ролл с растительным лососем, а шеф-повар Four Seasons Lion Palace Като Тошиказу будет подавать растительный рийет с маринованной хурмой, капустой кольраби, кремом из тофу и листьями шисо.