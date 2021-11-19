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Открытия недели19 ноября 2021

Ресторан Frou Frou на Крестовском, ЗОЖ-кафе Nothing Fancy и доставка «Фламинго» от команды Pio Nero

Frou Frou

Адрес

Вязовая ул., 8

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

3500 рублей

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На Крестовском острове заработал Frou Frou — большой и нарядный французский ресторан от московского предпринимателя Александра Орлова и его Bulldozer Group. Формально концепт не совсем новый: другой «Фру Фру» работает в Киеве. Но тем интереснее: в Петербурге заведения с белыми скатертями, игривой эклектикой в интерьере и взводом роскошно наряженных хостес открываются не каждый день.

В меню от шеф-повара Артема Цыкова (Remy Kitchen, Pino) — французские специалитеты вроде лукового супа, велюте с морепродуктами или филе миньон соседствуют с едой итальянского юга: жареными артишоками, ризотто с белыми грибами и тальятелле с трюфелем. А еще с экспериментальными авторскими блюдами вроде маринованного с добавлением черники «фиолетового лосося» с брюссельской капустой. В барной карте — авторские коктейли от Евгения Ефимова («Горыныч», «Сахалин») и обширная винная карта от шеф-сомелье Тимура Капралова (Merula): он собрал для ресторана коллекцию из почти тысячи бутылок, в которой есть примерно все — от популярных марок до редчайшего гаражного шампанского.

Nothing Fancy

Адрес

Социалистическая ул., 21

Часы работы

08:00–20:00

Средний чек

1000 рублей

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В апарт-комплексе Yes Marata на Социалистической заработало ЗОЖ-кафе Nothing Fancy с выразительным минимализмом в интерьере и специализацией на завтраках, боулах и миксах из свежих соков. Открыла заведение сильная команда: совладелец Bolshoy Bar Стивен Шарма, идеолог Georgiani Анри Бер и шеф Роман Киселев (которого мы помним по работе в Goose Goose).

Кафе работает с восьми утра. Завтракам посвящена отдельная страница в меню: разнообразные каши, тосты и блюда из яйц, которые можно собрать как конструктор, выбрав способ приготовления и топпинги. Боулов в меню пять — например, «Зеленый боул» с гречей, яйцом-пашот и гуакамоле или с цыпленком, бататом, кукурузой и соусом «Цезарь» с кешью. Отдельно нужно упомянуть бар с необычными соками. Микс The Tiger, например, делают из моркови, апельсина, имбиря и кайенского перца.

Гастрономические новости

Новые завтраки в F11 и Stereo

Сразу два петербургских ресторана ввели в меню завтраки. В пиццерии Stereo на улице Жуковского в утреннее меню вошли 11 блюд, в том числе бенедикт с лососем, скрэмбл на бриоши из дровяной печи, самодельный хлеб с мортаделлой и страчателлой, а еще миниатюрная неаполитанская пицца «Монтанара».

Завтраки теперь есть и в видовом ресторане F11 на последнем этаже отеля «Азимут». Подают шакшуку с томатами и фетой, копченной на березовых углях, бриошь с яйцом пашот с томленой с корнеплодами говядиной или креветками, а еще рисовую кашу на топленом молоке с сыром маскарпоне и жаренной на огне хурмой.

Доставка «Фламинго»

Команда Pio Nero с ноября запустила собственную службу доставки «Фламинго», флагманским блюдом которой предусмотрительно сделали пиццу. Ее можно заказать десяти разных видов: от классической «Маргариты» до фирменной — со страчателлой и томатами. Паста тоже есть, и ее обещают доставлять по всему городу горячей. В меню — «Карбонара» в русском и итальянском стилях, необычные паккери с индейкой и черные казаречче с морепродуктами.

Фестиваль Utroo

Телеграм-канал Utroo, который ведут редактор The Village Саша Иорданов и ресторанный обозреватель Анна Коварская, проводит пятый ресторанный фестиваль, посвященный растительной гастрономии. На этот раз он объединяет азиатские рестораны. С 22 ноября по 5 декабря в пяти заведениях города (Subzero, Gills, Ikigai, Kona и в «Чайной гостиной» отеля Four Seasons Lion Palace) будут подавать специальный блюда, приготовленные без использования продуктов животного происхождения. Например, в ресторанах Subzero появится суши-ролл с растительным лососем, а шеф-повар Four Seasons Lion Palace Като Тошиказу будет подавать растительный рийет с маринованной хурмой, капустой кольраби, кремом из тофу и листьями шисо.

Фотографии: обложка — Stereo, 1 — Frou Frou, 2 — Nothing Fancy

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