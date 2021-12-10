Пончиковая «Фуникулер» на Даниловском рынке, кофейня «Фильтр» на «Белорусской» и бар «Ладно» на Мясницкой
Грузинские пончики с начинками в нарядном корнере «Фуникулер» на Даниловском рынке, открытие обновленного Saperavi на Тверской, симпатичная кофейня «Фильтр» на Большой Грузинской, пивной бар с многообещающим названием на Мясницкой, новый шеф-повар в Asiatique Kitchen x Bar и другие гастрономические новости этой недели.
«Фуникулер»
Адрес
ул. Мытная, 74
Часы работы
10:00–21:00
Средний чек
300 рублей
На Даниловском рынке появился новый корнер «Фуникулер. Пончики и лимонад». Это моноконцепция с грузинскими пончиками, пирожками и лимонадами.
Главная гордость бистро — тбилисские пончики с нежнейшим заварным кремом и сахарной пудрой. Их прототипом стали знаменитые пончики, которые готовят в ресторане Funicular на вершине горы Мтацминда в Тбилиси с 1938 года. Именно их пять лет назад и попробовала Лилит Арутюнян, владелица корнера, и влюбилась в идею сделать такие же в Москве.
Помимо пончиков, меню укомплектовано жареными пирожками с картошкой в мундире и перцем, а также сулугуни, тархуном и сванской солью. А по выходным готовят спешлы: традиционную ачму и пончики с ягодным кремом. Из напитков в корнере предлагают домашнее какао и фирменные лимонады Митрофана Лагидзе из Кутаиси.
Сама «пончиковая» представляет собой уютный тбилисский балкончик. Хозяйка собрала его из винтажных вещиц, которые нашла на блошиных рынках Тбилиси: люстра богемского стекла 60-х, советские жестяные баночки от грузинского чая, деревянный кувшин, даже детали перил настоящего балкона, которым 150 лет, нашли свое место в интерьере.
«Фильтр»
Адрес
ул. Большая Грузинская, 76
Часы работы
будни: 09:00–21:00, выходные: 10:00–21:00
Средний чек
600 рублей
Светлая кофейня заработала на месте Temple Bar на Большой Грузинской. Место — проект Артура Берсирова (сеть кофеен «Фильтр», Nude в Москве и Sight в Санкт-Петербурге). В меню — гранола с клюквой, несколько сэндвичей (чикен карри, с тунцом или гриль чиз с песто) и десерты. Есть тарты «Клементин» и лимонный, которые хорошо идут к черному кофе, и более сладкие яблочный пирог, ванильный эклер и банановый хлеб. Из напитков — конечно же, фильтр (200 руб.), воронка и капучино (250 руб.), американо (150 руб.), матча латте, латте или раф (все по 300 руб.), а также эспрессо-тоник и бамбл (300 руб.) и несколько вариантов чая.
Внутри достаточно просторно, есть несколько столиков, так что в кофейню удобно зайти на завтрак или забежать на час поработать за ноутбуком.
Saperavi
Адрес
1-я Тверская-Ямская, 27
Часы работы
пн. — вс.: 11:00–00:00
Средний чек
1 200 рублей
После глобального ремонта вновь заработал грузинский ресторан Saperavi Cafe на Тверской. От первого Saperavi Cafe осталось только название и геометрия пространства. Внутри — открытый старинный кирпич стен (в первом зале можно найти кладку с дореволюционным клеймом) и высокие потолки с нарочито выставленными на показ трубами. В туалетной комнате установили арт-объект — археологический 250-литровый винный кувшин квеври. Вдоль окон на Тверскую выстроены подоконники-столы с глубокими креслами рядом, на подиуме в основном зале над диванами развешены панно с тремя вариантами грузинского алфавита, за барной стойкой в дальнем зале открывается панорамный вид на открытую кухню.
Меню тоже новое. Для старта — бамбук, который растет в Грузии испокон веков. Из бамбука повара делают пхали (ассорти пхали — 550 руб.) и добавляют в аджапсандали (490 руб.), который можно заказать как холодным, так и горячим. Еще — чоги (запеченная свекла с кизилом) с надуги под кизиловым соусом (450 руб.). Из новых салатов — овощной с кукушкиным клевером, красным луком и жгучим перцем (450 руб.) и с отжатым мацони и хрустящими баклажанами (580 руб.).
Среди горячих закусок — популярная грузинская каша эларджи, из которой повара делают пончики и подают их с баже из лесных орехов (350 руб.). Еще пончики готовят из сванского картофельного пюре с сулугуни и сервируют их с мятным мацони и с зеленой аджикой — они называются ташмиджаби с гебжали (350 руб.).
Новые хачапури — это отхи хвеели с гебжали, сулугуни и имеретинским сыром (650 руб.), кубдари с семенами конопли (550 руб.), месхури с нитями сулугуни и лесным орехом (550 руб.). Еще шесть вариантов хачапури по-аджарски: со шпинатом, имеретинским сыром и желтком (550 руб.), с ашмело — грузинским сыром с голубой плесенью (650 руб.), с креветками и лососем (650 руб.).
На горячее — кучимачи с ташмиджаби (550 руб.), мегрельское блюдо из куриных субпродуктов со сванским картофельным пюре с сулугуни и бастрогашвили (650 руб.) — авторская версия бефстроганова со сванской солью. Из новинок в десертах самый интересный — гозинаки (400 руб.) с горьким шоколадом.
«Ладно»
Адрес
ул. Мясницкая, 41, стр. 3
Часы работы
пн. — чт.: 12:00–00:00, пт. — вс.: 13:00–01:00
Средний чек
600 рублей
Новый крафтовый бар с симпатичным названием и простым интерьером небольшого зала: есть барная стойка и несколько столиков. Пиво — по бутылкам и на кранах; часть коллекции удачно выставлена в шкафу-пивхранилище у барной стойки. Есть еда: сэндвич с курицей и запеченым баклажаном на бездрожжевой пите, с курицей, соусом барбекю и халапеньо или веганский, а также малиново-шоколадный тарт, шоколадное шу, пирожное «Картошка» и небольшие закуски вроде оливок, каперсов и томатов или вяленого мяса.
Zionist
Адрес
Старосадский пер., 1
Часы работы
14:00–02:00
Средний чек
1 500 рублей
В Старосадском переулке на месте индийского ресторана «Махараджа» открылся кнайпа-бар Zionist от Goldman Group (Mitzva Bar, The Bix, Arak Keter). Изначально кнайпами назывались небольшие пивные в Германии. Сюда приходили, чтобы пообщаться, пропустить пару бокалов, поиграть на фортепиано или в шахматы, перекусить немудреной едой.
Несмотря на интерьер, обставленный антиквариатом, Zionist — современное место: основатели проекта попытались создать место, где людям будет комфортно знакомиться. Также Zionist планирует коллаборации с районными и городскими организациями, близкими по духу. Заодно у проекта есть собственный зин S/Z о городской жизни. В первом номере обещают статью от Павла Гнилорыбова («Архитектурные излишества») про Покровку от царских времен до современности, а во втором — о взрослении в городе вместе с командой легендарного кафе «Юность». От них же в проекте появится поп-ап в январе.
Бренд-шефом Zionist выступил Игорь Сосенков (Mitzva Bar), который перенес сюда рецепты намазок из мезе — хумус, бабагануш, паштет, форшмак, матбуха (все по 200 руб.) и придумал легкие байты (солено-сладкие орехи, 170 руб., маринованные яйца с халапеньо, 140 руб., и другие). Также в меню есть бейглы нескольких видов: с лососем, сливочным сыром, огурцом и шпинатом (550 руб.), с куриной намазкой и ореховой дуккой (550 руб.). В будущем планируются коллаборационные бейглы месяца с дружественными по району заведениями. Из важного и особенного — есть «горячее дня» двух видов, которое каждый раз меняется. Тут и храйме из судака, и чолт из баранины, и эйсик флейш — щука в белом соусе по домашнему рецепту тещи Даниила Гольдмана, учредителя кнайпы, и многие другие — все по 350 руб. За бар отвечает Владимир Соннов (в прошлом — Rumor, Lumberjack). Основа меню — это настойки по 250 руб.: брусника/розмарин, вишня/кофе, пейсаховка, сгущенное молоко/пекан, шалфей/голубика/лемонграсс и еще пять других. Если коктейли, то только в банке: «Линчбург лимонад», «Джек & Джинджер», «Фин-тоник» — все по 450 руб., и в качестве исключения один на кране — это арак с грейпфрутом. Также в меню пиво, сидр, вино, которые будут постоянно меняться.
Новый шеф-повар в Asiatique Kitchen x Bar
Николай Осипов — новый шеф Asiatique Kitchen x Bar. Это его первый российский проект (сам шеф — из Украины). Меню тоже обновилось. Премьера меню — раздел Wok. Жареный японский рис с креветками, шиитаке и цукини, приправленный «пылью» из сушеных водорослей вакаме и пеной из кокосового бульона том-кха. Гречневая соба с кальмарами и овощами заправлена соусом на основе тамаринда и шанхайского вина. Пшеничный удон — с утиным кацу, выпаренным апельсиновым соком и соусом на основе тархуна и сладкого чили. А удон с морепродуктами — с добавлением матчи на выпаренном рисовом вине с устричным соусом и унаги.
На воке в Asiatique готовят не только рис и лапшу, но и мясо, и морепродукты.
«Эклерная Клер» посвятила зимнюю коллекцию десертов русской зиме, «Метели» и Пушкину
Зимнее настроение задаст новогодний кекс из черемуховой муки с шоколадным ганашем из клюквы, джемом из черники и черной смородины, украшенный сахарным крендельком (1 200 руб.). На елочках с начинкой «Птичье молоко» (900 руб.) можно устроить рождественские гадания, в коробке их три: ванильная, фисташковая и шоколадная.
Также есть набор печенья с предсказанием (2 100 руб.). Здесь не только несколько видов печенья, но и баночка варенья из крыжовника — любимого варенья Александра Сергеевича. А волшебное новогоднее предсказание — цитата из повести «Метель».
Еще одна новинка — заснеженные пряничные елки с засахаренным миндалем (1 350 руб.); расписные пряничные домики, шоколадные портреты главной героини Пушкинской «Метели» Марьи Гавриловны и самого поэта.
Сезонное обновление меню и Bubbles Breakfast в Bardot
Команда Bardot во главе с шеф-поваром Андреа Галли представила сезонное обновление меню. Раздел закусок и салатов пополнился следующими позициями: тартар «сибас юдзу», гребешки «цитрус лук конфи», салат из перепелки со свежими овощами, салат «помидоры, моцарелла и песто», салат с помидорами и красным луком, салат с осьминогом и картофелем.
Любителям трюфеля есть из чего выбрать: тальолини и ризотто с белыми грибами, по желанию гостя, можно дополнить белым или черным трюфелем. Натирают его прямо над тарелкой гостя.
Фотографии: обложка, 5 — Zionist, 1 — «Фуникулер», 2 — «Фильтр», 3 — Saperavi, 4 — «Ладно»