Пончиковая «Фуникулер» на Даниловском рынке, кофейня «Фильтр» на «Белорусской» и бар «Ладно» на Мясницкой

«Фуникулер»

Адрес ул. Мытная, 74 Часы работы 10:00–21:00 Средний чек 300 рублей

На Даниловском рынке появился новый корнер «Фуникулер. Пончики и лимонад». Это моноконцепция с грузинскими пончиками, пирожками и лимонадами.

Главная гордость бистро — тбилисские пончики с нежнейшим заварным кремом и сахарной пудрой. Их прототипом стали знаменитые пончики, которые готовят в ресторане Funicular на вершине горы Мтацминда в Тбилиси с 1938 года. Именно их пять лет назад и попробовала Лилит Арутюнян, владелица корнера, и влюбилась в идею сделать такие же в Москве.

Помимо пончиков, меню укомплектовано жареными пирожками с картошкой в мундире и перцем, а также сулугуни, тархуном и сванской солью. А по выходным готовят спешлы: традиционную ачму и пончики с ягодным кремом. Из напитков в корнере предлагают домашнее какао и фирменные лимонады Митрофана Лагидзе из Кутаиси.

Сама «пончиковая» представляет собой уютный тбилисский балкончик. Хозяйка собрала его из винтажных вещиц, которые нашла на блошиных рынках Тбилиси: люстра богемского стекла 60-х, советские жестяные баночки от грузинского чая, деревянный кувшин, даже детали перил настоящего балкона, которым 150 лет, нашли свое место в интерьере.